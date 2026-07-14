पुण्याच्या उपमहापौरपदावर राष्ट्रवादीचा दावा; राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 'या' नेत्याने केली मागणी
राष्ट्रवादी काँग्रेसला उपमहापौरपद देण्याची मागणी करणार असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संजय काकडे (Sanjay Kakade) यांनी सांगितलं.
Published : July 14, 2026 at 8:10 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 8:32 PM IST
पुणे : राज्यात महायुतीची सत्ता असून या महायुतीमध्ये भाजपा, राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना पक्ष आहे. मात्र, असं असलं तरी पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत तिन्ही पक्ष स्वबळावर लढले असून पुण्यात भाजपाची सत्ता असताना आता महायुती म्हणून पुण्याच्या उपमहापौरपदावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने दावा केला असून याबाबत आज माजी खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संजय काकडे यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. तसंच याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं मागणी करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. पुण्यात आज माजी खासदार संजय काकडे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत आपलं मत व्यक्त केलं.
उपमहापौरपदावर आमचा नैसर्गिक हक्क : यावेळी संजय काकडे म्हणाले की, आम्ही महायुतीचे घटक पक्ष आहोत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपाला पूर्ण पाठिंबा देत आहोत. त्यामुळं पुण्याच्या उपमहापौरपदावर आमचा नैसर्गिक हक्क आहे. आम्ही पुण्याचे उपमहापौरपद राष्ट्रवादीला देण्याची अधिकृत मागणी करणार आहोत. याबाबत मी लवकरच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ पवार यांच्याशी चर्चा करेन आणि त्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं हा प्रस्ताव मांडण्याची विनंती करेन.
मोठ्या निर्णयांवर बोलण्याचा अधिकार नाही : गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्याबाबत चर्चा सुरू असून याबाबत संजय काकडे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, आमच्या पक्षात विलीनीकरणाबाबत तळागाळात कोणतीही चर्चा सुरू नाही. मला पक्षात येऊन केवळ 40 दिवस झाले आहेत. त्यामुळं अशा मोठ्या निर्णयांवर बोलण्याचा अधिकार मला नाही. सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल, छगन भुजबळ आणि स्वतः सुनेत्रा पवार यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्यांना 40 ते 50 वर्षांचा मोठा राजकीय अनुभव आहे. त्यामुळं पक्षाच्या भल्यासाठी काय करायचं, याचा अंतिम निर्णय हे ज्येष्ठ नेतेच घेतील.
6 महिन्यात संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढू : आमच्या पातळीवर अशी कोणतीही चर्चा सध्या नाही. माझ्या मुलाला पक्षाने उमेदवारी देऊन मोठी संधी दिली. आता येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात पक्षाचे किमान 10 आमदार वाढवणे आणि आगामी निवडणुकांमध्ये खासदारांची संख्या वाढवणे हे मी माझे कर्तव्य समजतो. येत्या 6 महिन्यात संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढून पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी आम्ही सर्व नेते एकत्रितपणे काम करू असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
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