'वनराणी' इज बॅक! संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील मिनी ट्रेन पुन्हा धावली; नव्या रूपात पर्यटकांच्या सेवेत दाखल!
गेल्या काही वर्षांपासून बंद असलेली ही वनराणी अखेर नव्या रूपात रुळांवर परतलीय.
Published : March 14, 2026 at 8:28 PM IST
मुंबई : लहानपणी शाळेची सहल म्हटलं की, हमखास मुंबईतील शाळांचं पहिल्या पसंतीचं ठिकाणी म्हणजे बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (नॅशनल पार्क). प्रत्येक मुलाच्या बालपणीच्या आठवणीत नॅशनल पार्कशी एक घट्ट नातं असतं आणि त्यातही सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे या पार्कमधील 'वनराणी' मिनी ट्रेनची सफर. गेल्या काही वर्षांपासून बंद असलेली ही वनराणी अखेर नव्या रूपात रुळांवर परतलीय. मात्र जुन्याचा नॉस्टॅल्जिक फिल कायम ठेवण्यासाठी जुनी वनराणीही सेवेत कायम ठेवण्यात आलीय.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्या हस्ते नव्या वनराणीचं अनावरण : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री तथा उत्तर मुंबईचे खासदार पीयूष गोयल यांच्या हस्ते शनिवारी (14 मार्च) या नव्या वनराणीचं उद्घाटन करण्यात आलं. दरम्यान, 2011 मध्ये आलेल्या 'तौक्ते' चक्रीवादळामुळं विस्कळीत झालेली ही सेवा तब्बल सहा वर्षांनंतर पुन्हा सुरू करण्यात आलीय. आता ती एका आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानासह पर्यटकांच्या सेवेसाठी सज्ज झालीय. यावेळी बोलताना पीयूष गोयल यांनी उत्तर मुंबईच्या प्रगतीचा आणि निसर्ग संवर्धनाचा संकल्प बोलून दाखवला. ऊर्जा-कार्यक्षम आणि बॅटरीवर आधारित इंजिन, आधुनिक व्हिस्टडोम कोचेस आणि मार्गिकेलगतच्या सौंदर्यीकरणामुळं पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
नवी वनराणी लोकांना अधिक आकर्षित करेल, वनमंत्र्यांना विश्वास : या सोहळ्याला राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांचीही प्रमुख उपस्थिती होती. गणेश नाईक म्हणाले की, "संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात आता दोन प्रकारच्या ट्रेन धावणार आहेत. यामध्ये आधुनिक सुविधेची 'व्हिस्टाडोम मिनी ट्रेन' आणि जुन्या आठवणींना उजाळा देणारी 'वनराणी विंटेज ट्रेन' यांचा समावेश आहे. या दोन्ही ट्रेन बॅटरीवर चालणाऱ्या असल्यानं उद्यानातील शांतता आणि प्रदूषणाची पातळी राखण्यास मदत होईल. तसंच निसर्गरम्य वातावरण आणि जैवविविधतेचा अनुभव पर्यटकांना आता अधिक जवळून घेता येणार आहे," असं गणेश नाईक यांनी सांगितलं.
चक्रीवादळामुळं वनराणीला दाखवला गेला लाल झेंडा : मे 2021 मध्ये आलेल्या 'तौक्ते' चक्रीवादळामुळं नॅशनल पार्कमधील रेल्वे मार्गाचं आणि मिनी ट्रेनच्या इंजिनचं बरंच नुकसान झालं होतं. परिणामी, ही नॅशनल पार्कची ओळख असलेली ही सेवा बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर मुंबईकरांनी आणि खासकरून बच्चे कंपनीला या ट्रेनच्या पुनरागमनासाठी बरीच मोठी प्रतीक्षा करावी लागली. आता या नव्या सुविधेमुळं शालेय सहली, निसर्गप्रेमी आणि पर्यटकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. तसंच या मिनी ट्रेनमुळं चित्रकरण व्यवसायातही आनंदाचं वातारण आहे. कारण अमर अकबर अँथनी पासून ते सरफरोश पर्यंतच्या सिनेमातील गाजलेली गाणी आणि असंख्य टीव्ही मालिकांचं शूटही या ट्रेनमध्ये करण्यात आलं होतं. त्यामुळं मुंबईची ओळख असलेली वनराणी आपला तोच साज कायम राखत आता एका नव्या रूपात पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सज्ज झालीय.
