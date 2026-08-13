रेणावी घाटात दोन एसटी बसचा भीषण अपघात: दोन प्रवासी ठार, अनेक जखमी
रेणावी इथं 2 एसटी बसचा भीषण अपघात झाला आहे. यामध्ये दोन जण ठार झाले असून 15 ते 20 जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
Published : August 13, 2026 at 10:15 PM IST
सांगली : खानापूर तालुक्यातल्या रेणावी इथं 2 एसटी बसचा भीषण अपघात झाला आहे. यामध्ये दोन जण ठार झाले असून 15 ते 20 जण गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. रेणावी येथील घाटामध्ये समोरासमोर धडक झाल्यानं हा अपघात घडला आहे. विटयाहुन भिवघाटला जाणाऱ्या आणि विजापूरहून मेढयाला जाणाऱ्या या दोन बसचा समोरासमोर भीषण अपघात झाला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
रेणावी घाटामध्ये समोरासमोर धडक : घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीप्रमाणं, खानापूर तालुक्यातल्या रेणावी जवळ असणाऱ्या घाटामध्ये दोन एसटी बसची समोरासमोर धडक झाली आहे. विटा इथून एक एसटी बस भिवघाटकडं निघाली होती. तर एक एसटी बस विजयपूरहुन विटा मार्गे सातारा जिल्ह्यातल्या मेढा येथे निघाली होती. त्या दोन्ही एसटी बस रेणावी घाटामध्ये येताचं समोरासमोर भरधाव एसटी बसची धडक झाली. ही धडक इतकी भीषण होती, की यामध्ये प्रवास करणारे दोन प्रवासी ठार झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. तर 15 ते 20 प्रवासी हे गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. जखमींना तातडीनं विटा आणि मिरजेच्या शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. जखमीमधील काही जणांची प्रकृती ही चिंताजनक असल्याची माहिती स्थानिक सूत्रांनी दिली आहे.
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