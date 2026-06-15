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सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीत 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स'; भाजपाचे मतदार सहलीवर, घोडेबाजार जोरात

सांगली-सातारा विधान परिषदेची निवडणूक अटीतटीची होणार असल्याने मतदारांचा भाव चांगलाच वधारला आहे.

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कराडमधील भाजपा नेत्यांच्या बैठकीतला फोटो (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 15, 2026 at 6:56 AM IST

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सातारा - सांगली-सातारा विधान परिषदेची निवडणूक आता रंगतदार बनली आहे. भाजपाची प्रतिष्ठा या निवडणुकीत पणाला लागली आहे. घटक पक्ष असलेले शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आढेवेढे घेत आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक आता 'हाय व्होल्टेज' बनली आहे. उमेदवार निवडून आणण्याचा चंग बांधत सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील मतदारांना कोकण आणि गोव्याला सहलीवर पाठवलं आहे. मतदारांना निवडणुकीदिवशी थेट मतदान केंद्रावर आणलं जाणार आहे. भाजपाच्या रिसॉर्ट पॉलिटिक्सची सध्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे.

झेडपीतला राडा विसरता येणार नाही - सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीत झालेल्या राड्यात पालकमंत्री शंभूराज देसाई जखमी झाले होते, तर मंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील खाली पडले होते. प्रशासनाचा वापर करून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन मतदारांना पोलिसांनी सभागृहाच्या बाहेरून उचलून नेलं होतं. शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडे बहुमत असतानाही भाजपाने त्यांना सत्ता मिळू दिली नाही. त्या कटू आठवणी नेते आणि सदस्य विसरलेले नाहीत.

महायुतीत रस्सीखेच - कराडमध्ये भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत शनिवारी झालेल्या प्रमुख नेत्यांच्या बैठकीचे निमंत्रण पालकमंत्री शंभूराज देसाईंना नव्हते. मात्र, मंत्री मकरंद पाटील यांना आमंत्रित केले होते. तरीही मकरंद पाटील यांनी बैठकीला जाणे टाळले. आमच्या सदस्यांशी माझी अजून चर्चा झालेली नाही. त्यांची बैठक घेऊन मला त्यांच्या भावना जाणून घ्याव्या लागतील. त्यांना न विचारताच मी बैठकीला आलो तर वेगळा मेसेज जाईल, असे त्यांनी भाजपा नेत्यांना स्पष्टपणे सांगितले.

मंत्री मकरंद पाटील यांनी घेतली बैठक - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांची रविवारी मंत्री मकरंद पाटील यांनी बैठक घेतली. बैठकीत काय निर्णय झाला, असे माध्यमांनी विचारले असता, मकरंद पाटील म्हणाले की, अद्याप काहीच निर्णय झालेला नाही. निर्णयाचे अधिकार सदस्यांनी मला दिले आहेत. बैठकीत सदस्यांनी ज्या भावना व्यक्त केल्या त्या वरिष्ठांना कळविणार आहे. मला सुद्धा एकट्याला निर्णय घेता येणार नाही. पक्षश्रेष्ठी जो आदेश देतील, त्याचे आम्ही पालन करू. दरम्यान, आता पालकमंत्री शंभूराज देसाई काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

भाजपा सदस्य सहलीला - शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पवित्रा पाहून भाजपा नेते सावध झाले आहेत. सदस्यांना रविवारी सकाळी बोलावून घेण्यात आले. दुपारी त्यांना सहलीवर पाठविण्यात आले. पक्षातील नेत्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महिला सदस्यांना कोकणात आणि पुरूषांना गोव्याला पाठवण्यात आल्याचे समजते. सातारा झेडपीतील सत्तानाट्याच्या वगाचा 'दी एंड' कसा होतोय, हे पाहणे आता रंजक ठरणार आहे.

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TAGGED:

VIDHAN PARISHAD ELECTION 2026
VIDHAN PARISHAD RESORT POLITICS
सांगली सातारा विधान परिषद निवडणूक
भाजपा मतदार सहल
SANGLI SATARA VIDHAN PARISHAD POLLS

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