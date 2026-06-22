सांगली-सातारा विधान परिषदेत महायुतीची बाजी; फुटलेली मतं भाजपासाठी धक्का !
सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीचे मते फुटल्याचा दावा महाविकास आघाडीचे उमदेवार अभयसिंह जगताप यांनी केला. हा दावा धैर्यशील कदम यांनी फेटाळला.
Published : June 22, 2026 at 2:52 PM IST
सांगली - सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीमध्ये महायुतीतील भाजपाचे उमेदवार धैर्यशील कदम विजयी झाले आहेत. धैर्यशील कदम यांना 885 पैकी 593 पहिल्या क्रमांकाची मते पडली. 301 मतांनी धैर्यशील कदम यांचा झाला विजय झाला आहे. महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे अभयसिंह जगताप यांना 292 मते मिळाली आहेत. मात्र, महायुतीची 100 मते फुटल्याचा जगताप यांचा दावा आहे. धैर्यशील कदम यांनी हा दावा फेटाळला आहे.
सांगली-सातारा विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी 885 इतके मतदान झालं होतं. 99.89% इतकी मतदानाची नोंद या ठिकाणी झाली होती. 12 मतदान केंद्रांवर मतदान झालं होतं. या मतदानाची मतमोजणी सांगली शहरातल्या तरुण भारत व्यायाम मंडळाच्या हॉलमध्ये पार पडली. एकूण 885 मतांपैकी नऊ मत हे अवैध ठरले होते. त्यानंतर 443 मतांचा कोटा निश्चित झाला होता. पाच टेबलवर मतमोजणी पार पडली. त्यामध्ये भाजपाचे धैर्यशील कदम यांना 593 इतकी पहिल्या क्रमांकाची पसंतीची मते मिळाली आहेत. तर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे अभयसिंह जगताप यांना 292 मते पडली आहेत. महाविकास आघाडीचे 192 मते होते. मात्र, अधिकची 100 मते जगताप यांना मिळाली आहेत. तर अपक्ष उमेदवार किशोर धुमाळ यांना शून्य मते पडली आहेत.
निवडणुकीतील पराभवानंतर बोलताना, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे उमेदवार अभयसिंह जगताप म्हणाले, सांगली-सातारा विधान परिषदेच्या निवडणुकीत माझा पराभव झाला असला तरी ही लढाई सुरूच राहील. आमदारकीसाठी माझी निवडणूक नव्हती. लोकशाही वाचवण्यासाठी माझी लढाई सुरू होती,अशी भावना सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीतील महाविकास आघाडीचे पराभूत उमेदवार अभयसिंह जगताप यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच 100 मते ही अधिकची मत पडलेली आहेत. त्यामुळे महायुतीकडून महाविकास आघाडीकडे येण्यासाठी मतदार इच्छुक असल्याचं यातून स्पष्ट झालं आहे. सातारच्या दोन्ही मंत्र्यांनी मंत्रिपद शाबूत ठेवण्यासाठी मतदारांवर दबाव टाकला होता. त्यामुळेच आपला पराभव झाला, अशी टीका जगताप यांनी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि जयकुमार गोरे यांचं नाव न घेता केली . तसेच विजय उमेदवार धैर्यशील कदम यांचे आपण आभार मानतो, असेदेखील यावेळी जगताप यांनी म्हटलं आहे.
धैर्यशील कदम म्हणाले," सांगली-सातारा विधान परिषद मतदार संघातल्या मतदारांनी आपल्यावर विश्वास दाखवला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मित्र पक्षांनीदेखील उमेदवारी देऊन आपल्यावर विश्वास दाखवला होता. तो विश्वास सार्थ ठरला आहे. जगताप यांच्याकडून केलेला दावा चुकीचा आहे. मुळात महाविकास आघाडीचे संख्याबळ नव्हतं. त्याची जुळवाजुळवीदेखील त्यांनी केली नाही. महायुतीची मते आपल्याला पडली आहेत. कोणतीही मते फुटली नाहीत".
- महायुतीचे उमेदवार धैर्यशील कदम यांच्या दणदणीत विजयानंतर सांगलीमध्ये भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला आहे. मारुती चौक येथे भाजपा कार्यकर्त्यांकडून गुलाल आणि फटाक्यांची आतिषबाजी करत पेढ्यांचं वाटपदेखील करण्यात आलं आहे. त्यावेळी कदम यांच्या समर्थकांकडून धैर्यशील कदम आमदार असा फलक झळकवत जल्लोष केला आहे.
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