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चक्क मशिदीत गणेशोत्सव : पावसामुळे गणेशमूर्ती नेली मशिदीत अन् सुरू झाली परंपरा

गोटखिंडी इथं चक्क मशिदीत गणरायाची प्रतिष्ठापना केली जाते. विशेष म्हणजे गणरायाच्या आरतीसाठी हिंदूंसोबत मुस्लीम बांधवही मोठ्या भक्तिभावानं सहभागी होतात.

Sangli Mosque Host Ganesh Festival
चक्क मशिदीत गणेशोत्सव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2026 at 6:04 PM IST

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सांगली : गणरायाच्या आगमनानं संपूर्ण महाराष्ट्र भक्तिमय झाला असताना वाळवा तालुक्यातील गोटखिंडी गावानं मात्र हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा अनोखा संदेश दिला आहे. गोटखिंडी इथं चक्क मशिदीत गणरायाची प्रतिष्ठापना केली जाते. विशेष म्हणजे गणरायाच्या आरतीसाठी हिंदूंसोबत मुस्लीम बांधवही मोठ्या भक्तिभावानं सहभागी होतात. तब्बल ४५ वर्षांपासून ही अनोखी परंपरा अखंडपणे सुरू असल्याची माहिती ग्रामस्थ देतात.

Sangli Mosque Host Ganesh Festival
चक्क मशिदीत गणेशोत्सव (ETV Bharat)

पावसामुळे मशिदीत नेली गणेशमूर्ती अन् सुरू झाली परंपरा : गोटखिंडीतील या अनोख्या गणेशोत्सवामागं सुमारे सहा दशकांपूर्वीची एक आठवण सांगितली जाते. सन १९६१ मध्ये परिसरात मुसळधार पाऊस झाला. त्यावेळी गणेशमूर्ती पावसात भिजत असल्याचं मुस्लीम बांधवांच्या लक्षात आलं. गणरायाची मूर्ती सुरक्षित राहावी, या भावनेतून मुस्लीम बांधवांनी ती मूर्ती मशिदीत नेऊन ठेवली. श्रद्धेपेक्षा माणुसकी मोठी असल्याचा हा प्रसंग पुढं गावातील हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचं प्रतीक ठरला. याच घटनेतून पुढं मशिदीत गणपतीची प्रतिष्ठापना करण्याची परंपरा सुरू झाल्याचं स्थानिकांकडून सांगितलं जाते. काही काळ या परंपरेला खंड पडला; मात्र त्यानंतर ग्रामस्थांनी पुन्हा ही परंपरा सुरू केली.

Sangli Mosque Host Ganesh Festival
गणेशमूर्ती नेली मशिदीत अन् सुरू झाली परंपरा (ETV Bharat)

मुस्लीम बांधवांच्या पुढाकारानं गणरायाची प्रतिष्ठापना : आज गोटखिंडीमध्ये हिंदू-मुस्लीम बांधव एकत्र येऊन गणेशोत्सव साजरा करतात. न्यू झुंजार गणेश उत्सव मंडळाच्या माध्यमातून या उत्सवाचं आयोजन केलं जाते. मुस्लीम बांधवांच्या पुढाकारानं गणरायाची प्रतिष्ठापना केली जाते आणि गणेशोत्सवातील विविध धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये दोन्ही समाजातील नागरिक सहभागी होतात. गणरायाची आरती सुरू झाली की मशिदीच्या परिसरात भक्तिमय वातावरण निर्माण होते. आरतीच्या वेळी हिंदू-मुस्लीम बांधव एकत्र उभं राहून गणरायाचं दर्शन घेतात. त्यामुळे हा उत्सव केवळ धार्मिक सोहळा न राहता सामाजिक सलोखा आणि बंधुभावाचा उत्सव बनला आहे.

Sangli Mosque Host Ganesh Festival
चक्क मशिदीत गणेशोत्सव (ETV Bharat)

गणेशोत्सव आणि मुस्लीम सणांचा एकत्रित उत्साह : गणेशोत्सवाच्या काळात मुस्लीम समाजाचे विविध सण किंवा धार्मिक प्रसंगही येतात. अशा वेळी गोटखिंडीतील हिंदू-मुस्लीम बांधव एकमेकांच्या सणांचा आणि श्रद्धांचा आदर राखत उत्सव साजरे करतात. काही प्रसंगी मोहरम आणि गणेशोत्सवाचा कालावधी एकाच वेळी आल्याचंही ग्रामस्थ सांगतात. मात्र सण वेगवेगळे असले, तरी परस्परांच्या श्रद्धेचा सन्मान आणि गावातील सामाजिक सलोखा कायम ठेवण्याची परंपरा इथं जपली जाते.

Sangli Mosque Host Ganesh Festival
चक्क मशिदीत गणेशोत्सव (ETV Bharat)

धर्म वेगळे, पण माणुसकीची भावना एकच : आजच्या काळात धार्मिक सलोखा आणि सामाजिक एकोपा यांची चर्चा होत असताना गोटखिंडीचा हा गणेशोत्सव प्रत्यक्ष कृतीतून एक वेगळा संदेश देतो. मशिदीत विराजमान झालेला गणराया, गणरायाच्या आरतीत सहभागी होणारे मुस्लीम बांधव आणि या परंपरेला मनापासून जपणारा हिंदू समाज, हे चित्र गोटखिंडीच्या सामाजिक ऐक्याची वेगळी ओळख निर्माण करत आहे. याबाबत न्यू झुंजार गणेशोत्सव मंडळाचे माजी अध्यक्ष अशोक पाटील बुवा सांगतात, "मी न्यू झुंझार गणेशोत्सव मंडळाचा संस्थापक अध्यक्ष आहे. 1980 साली आम्ही हा गणेशोत्सव सुरू केला. गावाच्या जवळच असणाऱ्या भाऊची या गावात गणेशोत्सव पाहण्यासाठी गेलो होतो. त्यावेळी आमच्यासोबत काही मुस्लीम समाजातील मुलं देखील होती. मग आम्ही मिळून निर्णय घेतला की आपण देखील गावात गणेशोत्सव साजरा करायचा. गावात मशिदीत बसवण्याची एक प्रथा होती, ती खंडित झाली होती. त्याकाळी मुसळधार पाऊस झाला होता, पुण्याचा धरण फुटलं होतं ही आठवण आहे. त्या दरम्यान गोटखिंडीमध्ये देखील गणेशोत्सव साजरा केला जात होता. ताडपत्री असणाऱ्या मंडपात गणेश मूर्ती प्रचंड पावसामुळे भिजू लागली. त्यामुळे भिजणारी गणेश मूर्ती पाहून गावातील मुस्लीम बांधव पुढं आले. त्यांनी हिंदू बांधवांना मशिदीमध्ये गणेश मूर्ती ठेवण्याची विनंती केली. हिंदू-मुस्लीम बांधवांनी मिळून मशिदीत गणेश मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली. त्यानंतर ही प्रथा सुरू झाली. काही काळ त्यामध्ये खंड पडला. पुढं ही परंपरा आम्ही गेल्या 45 वर्षांपासून जोपासत आहोत. अगदी एकमेकांच्या सण उत्सवात आम्ही सहभागी होतो. कधी कधी बकरी इद, मोहरम असे सण देखील गणेशोत्सवात येतात, ते देखील आम्ही मिळून साजरी करतो," असं अशोक पाटील सांगतात.

हिंदू-मुस्लीम मिळून साजरा करतात गणेशोत्सव : न्यू झुंझार गणेशोत्सव मंडळाचे माजी अध्यक्ष इलाई पठाण म्हणाले, "मी या मंडळाचा अध्यक्ष होतो, आम्ही हिंदू-मुस्लीम बांधव मिळून गणेशोत्सव साजरा करतो. गावामध्ये जवळपास 50 ते 60 मुस्लीम व्यक्ती आहेत. या ठिकाणी गणेशोत्सव हा गेल्या 45 वर्षापासून साजरा केला जातो. गणेशोत्सव साजरा होत असताना गणेशाची आरती व सेवा करण्याच्या बाबतीत काही नियम आहेत. एक दिवस हिंदू बांधव तर एक दिवस मुस्लीम बांधव, अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आरती-पूजा केली जाते. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव आमच्यामध्ये नाही. या ठिकाणी साजरे होणारे सर्व सण उत्सव मग ते हिंदू असेल किंवा मुस्लीम बांधवांचे असो ते आम्ही एकत्रित साजरे करतो," असं पठाण सांगतात.

हिंदू मुस्लीम ऐक्याचा वारसा : श्रद्धा वेगवेगळी असू शकते, पूजा-पद्धती वेगवेगळ्या असू शकतात. मात्र माणुसकी, परस्पर सन्मान आणि बंधुभावाची भावना एकच असते. याचा संदेश गोटखिंडीतील हा अनोखा गणेशोत्सव देत आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून जपली गेलेली ही परंपरा आजच्या पिढीलाही हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा वारसा देत आहे. त्यामुळे गोटखिंडीतील मशिदीत विराजमान होणारा गणराया हा केवळ गणेशोत्सवाचा भाग नसून गावच्या एकजुटीचं आणि सामाजिक सलोख्याचं प्रतीक बनला आहे.

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TAGGED:

VILLAGE UNITY AND SOCIAL HARMONY
MOSQUE HOST GANESH FESTIVAL
चक्क मशिदीत गणेशोत्सव
मशिदीत गणरायाची प्रतिष्ठापना
SANGLI MOSQUE HOST GANESH FESTIVAL

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