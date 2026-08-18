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शेजाऱ्याचा जोडप्यावर चाकूसह हातोडीनं हल्ला; पत्नीनंतर पतीचाही मृत्यू

कुपवाडमध्ये क्षुल्लक कारणावरून शेजारी राहणाऱ्या व्यक्तीनं पती-पत्नीवर प्राणघातक हल्ला करून गंभीर जखमी केलं होतं. या घटनेत पत्नीच्या मृत्यूनंतर आज सकाळी पतीचा मृत्यू झाला.

Kupwad crime news
घटनास्थळी पोहोचलेले पोलीस, इन्सॅटमध्ये मृत्यू झालेली महिला (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2026 at 5:05 PM IST

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सांगली - कचरा फेकण्याच्या वादातून शेजाऱ्यानं कुपवाडमध्ये केलेल्या हल्ल्यात पत्नीनंतर पतीचाही मृत्यू झाला आहे. मोहन केसरेकर आणि मनीषा केसरेकर,असे मृत्यू झालेल्या पती-पत्नीची नावे आहेत. 15 ऑगस्ट रोजी शेजारी फरीद शेख यानं पती-पत्नीवर चाकू आणि हातोडीनं हल्ला केल्याचा प्रकार घडला होता. या घटनेनंतर संशयित फरीद शेख याला कुपवाड एमआयडीसी पोलिसांनी अटक केली आहे.



याबाबत अधिक माहिती अशी की, कुपवाड येथील श्यामनगर येथे मोहन केसरेकर हे आपली पत्नी आणि दोन मुलांसह राहतात. मूळचे कर्नाटक राज्यातील खानापूर तालुक्यातील हेब्बाळ येथील राहणारे केसरेकर कुटुंब गेल्या काही वर्षांपासून कुपवाड येथे वास्तव्यास आहे. गवंडी काम करणाऱ्या केसरेकर हे काही वर्षांपूर्वी श्यामनगर येथे वास्तव्यास आले होते. त्यांच्या शेजारी एकटा रहाणारा फरीद शेख, हा केसरेकर कुटुंबाशी छोट्या-मोठया कारणातून सतत वाद करत होता.

हातोडीसह चाकूनं हल्ला करून हत्या- 15 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी मनीषा केसरेकर, या अंगणात आल्यावर तिथे असणारा फरीद शेखनं कचरा फेकल्याच्या आणि थुंकल्याच्या कारणातून वाद घातला. आवाज ऐकून पती मोहन केसरेकर हे बाहेर आले. त्यानंतर वाद आणखी वाढला. यातून फरीद शेख यानं मोहन केसरेकर यांच्या डोक्यात हातोडीनं घाव घातला. त्यानंतर केसरेकर यांच्या पत्नी मनिषा केसरेकर यांच्यावर चाकूनं हल्ला केला.


पत्नीनंतर पतीचाही मृत्यू- हल्ला करत असताना केसरेकर यांची मुलगीदेखील याठिकाणी होती. तिनं आई-वडिलांवर हल्ला करणाऱ्या फरीद शेखवर लाकूड फेकून मारलं. हल्ला झाल्यानंतर फरीद शेख हा सायकल घेऊन फरार झाला. घटनेनंतर गंभीर जखमी असणाऱ्या पती-पत्नीला मिरजेच्या शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. दोघा पती-पत्नीची प्रकृती चिंताजनक होती. दरम्यान 15 ऑगस्ट रोजी रात्री उशिरा उपचारा दरम्यान मनिषा केसरेकर यांचा मृत्यू झाला. तर मोहन केसरेकर यांची प्रकृती चिंताजनक असल्यानं त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र, मंगळवारी 18 ऑगस्ट रोजी सकाळी त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला.

चिमुकलीनं काय सांगितलं?- आई-वडिलांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर चिमुकलीनं घटनेची माहिती देताना सांगितलं होतं की, नवीन घर बांधून राहण्यासाठी गेल्यापासून तो (फरीद शेख) माणूस त्रास देत होता. आम्ही तिथंच राहू नये, असे त्याचं म्हणणं होता. हा एरिया माझा आहे, असे तो सांगत होता. तो घरावर दगड मारत होता. मम्मी पाणी तापवण्यासाठी गेल्यानंतर तो कचरा टाकायचा. आईकडं पाहून थुंकायचा. त्याला आमच्याबद्दल राग होता. वाद झाल्यानंतर त्यानं पप्पाच्या कानाखाली मारली. त्यांच्या डोक्यात हातोडी मारली. त्यावेळी लाकडानं त्याला मारलं. आई वाचविण्यासाठी आल्यावर तिच्या पोटात चारवेळा त्या माणसानं सुरीनं वार केले. त्यानंतर तो माणूस सायकल घेऊन गेला. मला न्याय मिळावा, ही विनंती आहे. ही वेळ कुणावरही घेऊ नये. घरात मी आणि मला लहान भाऊ आहोत. माझे आई-वडीलच आम्हाला आधार आहेत. त्यांच्यानंतर आम्हाला कोण पाहणार आहे?


सामाजिक संघटनेकडून निषेध व्यक्त- हत्या प्रकरणी कुपवाड पोलिसांनी 15 ऑगस्ट रोजीचं पळून जाण्याचा प्रयत्नात असणाऱ्या संशयित फरीद शेख याला अटक केली होती. त्याच्या विरोधात कुपवाड एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात दुहेरी खुनाचा गुन्हा दाखल झाला. हल्ल्याच्या घटनेनंतर भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी 15 ऑगस्ट रोजी मिरजेच्या शासकीय रुग्णालयात धाव घेऊन कुटुंबांचं सांत्वन केलं. हल्लेखोर फरीद शेख याच्या विरोधात जलदगती न्यायालयात खटला चालवून फाशीची शिक्षा देण्याची आमदार पडळकर यांनी मागणी केली आहे. या घटनेचे संतप्त पडसाद जिल्ह्यात उमटत आहे. विविध सामाजिक संघटना तसेच समस्त मुस्लिम समाज संघटनेकडूनही निषेध करण्यात आला आहे. संशयित फरीद शेख याला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे कुपवाड एमआयडीसी पोलिसांकडे करण्यात आली आहे.

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