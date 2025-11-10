ETV Bharat / state

भीषण आगीत एकाच कुटुंबातील चौघांचा होरपळून मृत्यू, मृतांमध्ये दोन वर्षांच्या चिमुरडीचा समावेश

सांगली येथील सावरकरनगरमध्ये असणाऱ्या विष्णू जोशी यांच्या 'श्री जय हनुमान स्टील फर्निचर' दुकानाला भीषण आग लागली. या आगीत एकाच कुटुंबातील चौघांचा होरपळून मृत्यू झालाय.

Sangli Fire News
भीषण आगीत एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 3:42 PM IST

|

Updated : November 10, 2025 at 4:58 PM IST

1 Min Read
सांगली : विटा येथे एका तीन मजली इमारतीला आग लागून एकाच कुटुंबातील चौघांचा होरपळून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. पती-पत्नी, मुलगी आणि नात अशा चौघांचा मृत्यू झाला असून यामध्ये एका दोन वर्षाच्या चिमुरडीचा देखील समावेश आहे. तर दोनजण गंभीर जखमी आहेत, त्यांच्यावर शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत.



एकाच कुटुंबातील चौघांचा होरपळून मृत्यू : विटा शहरातल्या मध्यवर्ती ठिकाण असणाऱ्या सावरकरनगर येथे आज सकाळच्या सुमारास तीन मजली इमारतीला भीषण आग लागली. ही आग इतकी भीषण होती की इमारतीत राहणाऱ्या एकाच कुटुंबातील चौघांचा होरपळून मृत्यू झाला. विष्णु जोशी (वय 47), सुनंदा विष्णु जोशी, (वय 42), प्रियांका योगेश इंगळे, (वय 25) आणि सुष्टी इंगळे, (वय 2) असे मृतांची नावे असून या कुटुंबातील आणखी दोनजण जखमी आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत.

भीषण आगीत एकाच कुटुंबातील चौघांचा होरपळून मृत्यू

कशी घडली घटना? : याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, जोशी कुटुंबाची सावरकरनगर येथे तीन मजली इमारत असून त्यामध्ये स्टील फर्निचरचं दुकान आहे. याच इमारतीच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर जोशी कुटुंब राहतात. जेव्हा दुकानाला आग लागली तेव्हा सुरुवातीला या दुकानातून धूर येऊ लागला आणि त्यानंतर काही वेळातच आगीनं रौद्ररूप धारण केलं. काही वेळात ही आग दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर पसरली, यामुळं वर अडकलेल्या जोशी कुटुंबीयांना आगीतून बाहेर पडणं अशक्यप्राय झालं. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. मात्र दाटीवाटीचा परिसर आणि इमारत असल्यानं या ठिकाणी आगीवर नियंत्रण मिळवण्याबरोबर अडकलेल्या जोशी कुटुंबीयांना बाहेर काढणं अडचणीचं ठरलं. या इमारतीची भिंत फोडून अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी इमारतीत प्रवेश केला, त्याचबरोबर आगीवर देखील नियंत्रण मिळवलं. मात्र, त्याआधीच जोशी कुटुंबातील चौघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता.

काही दिवसांवरच होतं लग्नकार्य : 16 नोव्हेंबर रोजी जोशी कुटुंबामध्ये लग्नकार्य होतं. त्यानिमित्ताने त्यांची मुलगी प्रियंका इंगळे ही आपल्या दोन वर्षाची मुलगी सृष्टीसह वडिलांकडे विटा येथे आली होती. काही घरामध्ये मंगलकार्याच्या आधीच काळाने त्यांच्यावर घाला घातला.

Last Updated : November 10, 2025 at 4:58 PM IST

ETV Bharat Logo

