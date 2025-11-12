ETV Bharat / state

सांगलीत 'मुळशी पॅटर्न', वाढदिवसा दिवशीच दलित महासंघ अध्यक्षांची हत्या

उत्तम मोहिते यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच मुळशी पटर्न चित्रपटातील दृश्यप्रमाणे खून करण्यात आला आहे. त्यामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

SANGLI MURDER
वाढदिनीच दलित महासंघ अध्यक्षांची हत्या (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 12, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सांगली : दलित महासंघाचे अध्यक्ष उत्तम मोहिते यांचा वाढदिवसालाच 'मुळशी पॅटर्न' स्टाईलनं निर्घृण खून करण्यात आला. तसंच उत्तम मोहिते यांच्यावर हल्ला करताना एका हल्लेखोराचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळं शहर हादरलं आहे. 'मुळशी पॅटर्न' चित्रपटातील दृश्याप्रमाणं हा सगळा थरार घडला. वर्चस्व वादातून उत्तम मोहिते यांची हत्या झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.

वाढदिवशीच केली हत्या : मंगळवारी उत्तम मोहिते यांचा वाढदिवस होता. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा स्वीकारण्यासाठी घरासमोरच उत्तम मोहिते यांनी स्टेज उभारलं होतं. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी अनेकांनी परिसरात मोठे फ्लेक्स लावले होते. तसंच जेवणाची पंगत, केक कापण्याचा कार्यक्रम ठेवला होता. या कार्यक्रमाला उत्तम मोहितेंवर हल्ला करणारे हल्लेखोरदेखील उपस्थित होते. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी हल्लेखोर स्टेजवर गेले. यावेळी हल्लेखोर आणि उत्तम मोहिते यांच्यात वाद झाला.

प्रतिक्रिया देताना सांगली पोलीस अक्षीक्षक संदीप घुगे (ETV Bharat Reporter)

वादातून केली हत्या : स्टेजवर वाद झाल्यानंतर मोहिते यांच्या घराजवळ थांबलेले सात ते आठ जण काही क्षणात स्टेजवर धाऊन गेले आणि मोहितेंवर हल्ला केला. हल्लेखोरांपासून बचाव करण्यासाठी उत्तम मोहिते यांनी आपल्या घराकडं धाव घेतली. घरात गेल्यावर हल्लेखोरांपासून वाचण्यासाठी त्यांनी दरवाजा लावण्याचा प्रयत्न काही केला. मात्र तो अयशस्वी ठरला. मागून आलेल्या सात ते आठ जणांनी उत्तम मोहिते यांच्यावर घरात घुसून हल्ला केला. या हल्ल्यात उत्तम मोहिते यांचा मृत्यू झाला. तसंच उत्तम मोहितेंवर हल्ला करणारा हल्लेखोर शाहरूख शेख याला चाकूचा वर्मी घाव मांडीवर बसला. यात तो गंभीर झाला. त्याला शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल केलं. मात्र उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला.

प्रकरणाचा तपास सुरू : "मंगळवारी उत्तम मोहिते यांचा वाढदिवस होता. त्यानिमित्तानं त्यांनी कार्यक्रम आयोजित केला होता. यावेळी तिथं वाद झाला. यातून उत्तम मोहिते यांच्यावर हल्ला करत हल्लेखोरांनी खून केला. या घटनेदरम्यान हल्लेखोरांपैकी एका हल्लेखोराचा मृत्यू झाला. तो मृत्यू नेमका कसा झाला? याचा तपास सुरू आहे. चाकू लागल्यानं हा मृत्यू झाला असावा असा प्राथमिक अंदाज आहे. या प्रकरणी आठ जणांविरोधात उत्तम मोहिते यांच्या नातेवाईकांकडून फिर्याद दाखल केली असून त्यानुसार तपास सुरू आहे. या प्रकरणी एकाला ताब्यात घेतलं असून इतरांचा शोध सुरू आहे. प्राथमिक माहितीनुसार जुन्या वादातून हा प्रकार घडला असावा," अशी माहिती पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी दिली.

  • उत्तम मोहिते हे सांगलीतील सामाजिक कार्यकर्ते आणि दलित महासंघ मोहिते गटाचे संस्थापक अध्यक्ष होते. सांगली शहरातल्या वेगवेगळ्या प्रश्नांवर हटके पद्धतीनं मोर्चे काढण्यासाठी त्यांची ओळख होती. त्याच बरोबर उत्तम मोहितेंवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे देखील दाखल होते.

हेही वाचा :

  1. कुख्यात गुंड निलेश घायवळ प्रकरणात आता ईडीची एन्ट्री, गुन्हेगारीतून जमवलेल्या संपत्तीची चौकशी होणार
  2. दिल्लीतील स्फोटानंतर शिर्डीतील सुरक्षा व्यवस्था वाढवली; पोलिसांकडून ठिकठिकाणी नाकाबंदी
  3. रोहित आर्याच्या मृत्यूबाबत दाखल याचिका वकील सातपुतेंनी हायकोर्टाच्या दट्ट्यानंतर घेतली मागे

TAGGED:

SANGLI CRIME NEWS
मुळशी पॅटर्न
उत्तम मोहिते
SANGLI CRIME
SANGLI MURDER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.