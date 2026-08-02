चिमुकलीवरील अत्याचार व खून प्रकरणी नराधमाला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा, सांगली न्यायालयाचा निकाल
बलात्कार करून खून केल्याप्रकरणी सांगली जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून एका नराधमाला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
Published : August 2, 2026 at 6:52 AM IST
सांगली - बलात्कार करून खून केल्याप्रकरणी सांगली जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून एका नराधमाला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. जत तालुक्यातल्या एका गावात चार वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून निर्घृण खून केल्याचा प्रकार घडला होता. याप्रकरणी आरोपी पांडुरंग कळळी यास मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण? - मिळालेल्या माहितीनुसार, 6 फेब्रुवारी 2025 रोजी अवघ्या चार वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला, त्यानंतर त्या मुलीचा खून करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला होता. घटनेच्या दिवशी चार वर्षीय पीडित बालिका ही आपल्या एका मैत्रिणीबरोबर घराच्या समोर असणाऱ्या अंगणामध्ये खेळत होती. खेळत असताना दोघीही आरोपी पांडुरंग कळळी यांच्या घरासमोरील बदाम खाण्यासाठी झाडाखाली गेल्या. यावेळी आरोपी पांडुरंग कळळी,हा झाडाजवळ आला. त्याने पीडित बालिकेला घरात नेऊन तिच्यावर अत्याचार करून निर्दयीपणे तिचा खून केला. त्यानंतर मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्याने मृतदेह एका पोत्यात भरला आणि ते पोतं नेऊन एका पत्र्याच्या शेडमधील पेटीत ठेवले.
मुलीचा मृतदेह टाकला पेटील - पीडित मुलीच्या घरामध्ये मुलीचा शोध सुरू झाला होता. मुलगी बेपत्ता झाली त्यामुळे गावात मुलीचा शोध घेण्यात येत होता. या प्रकरणी पोलिसांमध्ये देखील याबाबतची तक्रार देण्यात आली. पोलिसांनी देखील तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन गावात शोध सुरू केला. एका पत्र्याच्या शेडमध्ये आरोपीने काहीतरी पोत्यात भरून घेऊन गेल्याची माहिती पोलिसांना कळाली. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेऊन तत्काळ सखोल चौकशी केली असता त्याने पत्र्याच्या शेडमध्ये नेऊन पेटीत असणारा मृतदेह दाखवला.
पोलिसांनी केला जलद तपास - उमदी पोलीस ठाण्यामध्ये पांडुरंग कळळी याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली होती. त्यानंतर उमदी पोलिसांनी संवेदनशील असणाऱ्या घटनेचा जत उपविभागीय पोलीस अधिकारी सचिन थोरबोले, तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनिल साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उमदी पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन प्रभारी अधिकारी सहायक पोलीस निरीक्षक संदीप कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली सखोल तपास करत 13 दिवसांमध्ये न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र दाखल केलं होतं.
आरोपीला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा - सांगली जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये सदर प्रकरणाच्या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. सरकारी पक्षातर्फे प्रमोद भोकरे यांनी या खटल्याची प्रभावी बाजू मांडली. पीडित मुलीची चुलत बहीणसह 15 साक्षीदारांचे जबाब, न्यायवैद्यकीय अहवाल,अश्या सर्व गोष्टी ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत चार वर्षाच्या चिमुकलीवरील अत्याचार आणि खुनाच्या घटनेप्रकरणी मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
घटनेने उसळली होती संतापाची लाट - न्यायालयाच्या या निकालाचं सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात येत आहे. चार वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्यंत क्रूरपणे अत्याचार करत तिचा खून केल्याच्या घटनेने संतापाची लाट उसळली होती. त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी जलदगती न्यायालयाच्या माध्यमातून करण्याची ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांकडून देण्यात आली होती. त्यानुसार जलदगती न्यायालयामध्ये सदर खटल्याची सुनावणी पार पडली. या निर्णयामुळे अशा घटनांना चाप बसण्यासाठी फायदा होईल, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
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