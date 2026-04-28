ETV Bharat / state

सिंधुदुर्गातील बनावट नोटांचे सांगली कनेक्शन उघड; सहा आरोपी ताब्यात

सांगली येथील सहा संशयित आरोपींना जिल्हा कारागृहातून ताब्यात घेतले असून, तेथील न्यायालयाच्या परवानगीने त्यांना सोमवारी रात्री उशिरा त्यांना सावंतवाडीत आणण्यात आलेत.

Sangli Connection to Fake Currency Racket in Sindhudurg
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 28, 2026 at 8:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिंधुदुर्ग : सावंतवाडीतील नामांकित बँकेत दोनशे रुपयांच्या बनावट नोटा आढळून आल्याने एकच खळबळ उडालीय. या बँकेतील चलनात तब्बल आठ नोटा आल्या होत्या. नोटांची तपासणी केली असता बनावट नोटांच्या सिरियलवरून या नोटांचे सांगली कनेक्शन उघड झालंय. त्यामुळेच सांगली येथे बनावट नोटाप्रकरणी ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयित आरोपींशी यांचा संबंध असल्याने सावंतवाडी पोलिसांनी सांगली येथील सहा संशयित आरोपींना जिल्हा कारागृहातून ताब्यात घेतले असून, तेथील न्यायालयाच्या परवानगीने त्यांना सोमवारी रात्री उशिरा त्यांना सावंतवाडीत आणण्यात आलेत.

सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार : सावंतवाडीतील एक बँकेतील चलनात आठ बनावट नोटा आल्या होत्या, बँकेत या संशयास्पद नोटांची तपासणी केली असता त्या बनावट असल्याचे पुढे आल्याने त्यांनी याबाबत सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने तपासणी केली असता सांगली येथे बनावट नोटा पकडण्यात आल्या होत्या. या नोटांमधील काही नोटांचा यात समावेश होता. त्या नोटाचे सिरियल नंबर हे या नोटांशी मिळते-जुळते असल्याने पोलिसांनी आपले एक पथक सांगली येथे पाठवले. सोमवारी या पथकाने तेथे जाऊन खातरजमा केली असता या नोटांशी सांगली कनेक्शन उघडकीस आलंय.

जिल्हा कारागृहातून न्यायालयाच्या आदेशानुसार ताब्यात घेतलं : त्यानंतर सावंतवाडी पोलिसांच्या पथकाने सांगली शहरातील महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाण्याकडे दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील सुप्रीत कडप्पा देसाई (22), राहुल राजाराम जाधव (33), इब्रार आदम इनामदार (44), नरेंद्र जगन्नाथ शिंदे (40), संदीप बाळू कांबळे (38, सर्व रा.कोल्हापूर) तर सिद्धेश जगदीश म्हात्रे (38 रि.मालाड, मुंबई) या सहा जणांना सांगली येथील जिल्हा कारागृहातून न्यायालयाच्या आदेशानुसार ताब्यात घेण्यात आलंय.

तपासाची व्याप्ती मोठी : या सर्व आरोपींना सोमवारी रात्री उशिरा त्यांना सावंतवाडीत आणण्यात आले. मंगळवारी येथील न्यायालयात हजर केले असता दोन दिवस पोलीस कोठडी सुनावलेली आहे. हे सर्व आरोपींनी बनावट प्रकरणात अटक करण्यात आली असून, यांच्यासोबत मुंबई येथील एक आरोपीलाही आणण्यात आले असून, या सर्व आरोपींना ताब्यात घेण्यात आलंय. या संशयित आरोपींच्या माध्यमातून या बनावट नोटा सावंतवाडीत आल्या असाव्यात किंवा यांच्याशी संबधित जिल्ह्यात कोण आहे का? याचा पोलीस तपास करणार आहेत. या तपासाची व्याप्ती मोठी असून, आणखी काही व्यवहार झाले काय? हेही पोलीस तपासणार आहेत. हा तपास पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांचे मार्गदर्शनाखाली या गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलीस निरीक्षक पंकज शिंदेंसह पोलीस पथक करीत आहे.

TAGGED:

SINDHUDURG EXPOSED
FAKE CURRENCY RACKET
SANGLI CONNECTION

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.