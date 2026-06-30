सांगलीत भीषण अपघात! कराड-तासगाव मार्गावर भरधाव ट्रॅव्हल्स बस झाडावर चालक अन् क्लीनरचा जागीच मृत्यू
पलूस तालुक्यातील घोगावजवळ मुंबई-तासगाव ट्रॅव्हल्स बस झाडावर आदळून पलटी झाली. या भीषण अपघातात बस चालक आणि क्लीनरचा जागीच मृत्यू झाला, तर 15 प्रवासी जखमी झाले.
Published : June 30, 2026 at 8:44 PM IST
सांगली : पलूस तालुक्यातील घोगाव इथं भरधाव बसवरील चालकाचा ताबा सुटल्यानं रस्त्याच्याकडेला असणाऱ्या झाडावर जाऊन बस आदळली. यानंतर ट्रॅव्हल्स बस पलटी झाली. या घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला तर 15 हून अधिक प्रवासी किरकोळ जखमी झालेत. मृतांमध्ये बस चालक आणि क्लीनरचा समावेश आहे. हा अपघात कराड-तासगाव मार्गावर झाला आहे.
अपघातात दोघांचा मृत्यू, 15हून अधिक जखमी : याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, ओम साई लिंक कंपनीची खासगी बस मुंबईहून तासगावच्या दिशेने जात होती. मंगळवारी (दि.30) पहाटेच्या दरम्यान पलूस तालुक्यातल्या कराड-तासगाव महमार्गावरील घोगावजवळ पोहोचली. यावेळी भरधाव वेगात असणाऱ्या बसवरील चालकाचा ताबा सुटला. यानंतर बस रस्त्याच्याकडेला असणाऱ्या एका मोठ्या झाडावर जाऊन आदळली. यामुळं झाड कोसळलं. त्याचबरोबर खासगी ट्रॅव्हल्स गाडीच्या समोरील असणारी दोन्ही चाक निखळली. यामुळं अपघातामध्ये चालक आणि पुढं बसलेला क्लीनर असा दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. गाडीमधून प्रवास करणारे 15 प्रवासी हे किरकोळ जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर नजीकच्या रुग्णालयामध्ये उपचार करण्यात आले आहेत.
अपघाताचा तपास सुरू : भल्या पहाटे या अपघातानंतर आसपासच्या ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केलं. कुंडल पोलिसांना याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी देखील घटनास्थळी धाव घेत अपघाताचा पंचनामा केला. यासह करड-तासगाव महामार्गावरील खोळंबलेली वाहतूक सुरळीत केली. घटनेची नोंद कुंडल पोलीस ठाण्यामध्ये झाली असून नेमका हा अपघात कसा झाला? त्याचा तपास कुंडल पोलीस करत आहेत.
...यामुळं होत आहेत अपघात : "कराड-तासगाव महामार्गाच्या रुंदीकरणाचं काम केलं आहे. मात्र, हे काम करत असताना घोगाव हद्दीत असणारे दोन पूल आणि कुंडल हद्दीत असणाऱ्या तीन पूलांचं काम रखडलं आहे. हे काम रखडल्यामुळं महामार्गावरून भरधाव वेगात येणाऱ्या वाहनांना पुलाजवळ आल्यावर अचानक वेग कमी करावा लागतो. त्यामुळं हे अपघात घडत आहेत. प्रशासनानं तातडीनं याची दखल घेऊन रखडलेल्या पुलाचं काम करावं," अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दीपक लाडे यांनी केली.
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