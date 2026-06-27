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आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या कारला अपघात, गाडीचा चक्काचूर, गाडगीळ जखमी

भाजपा आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या गाडीला अपघात झाला. मिरजनजीक रत्नागिरी-नागपूर महामार्गावर हा अपघात झाला.

MLA Sudhir Gadgil car accident
रस्ते अपघातात सांगलीचे भाजपा आमदार सुधीर गाडगीळ किरकोळ जखमी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 27, 2026 at 9:37 PM IST

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सांगली - भाजपा आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या गाडीला अपघात झाला. मिरजनजीक रत्नागिरी-नागपूर महामार्गावर हा अपघात झाला. यामध्ये आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्यासह पाच जण किरकोळ जखमी झाले आहेत, तर एक दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला आहे.

चौघेजण किरकोळ जखमी - कर्नाटकाच्या उगार येथून सांगलीकडे परतत असताना मिरजजवळ रत्नागिरी-नागपूर महामार्गावर हा अपघात झाला. यामध्ये गाडगीळ यांच्या चारचाकी गाडीच्या दर्शनी भागाचा मोठं नुकसान झालं. दुचाकीला धडकल्याने हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असून, अपघातामध्ये आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या बोटाला मार लागला आहे. गाडगीळ यांच्या वाहनाचे चालक, स्वीय सहायक, अंगरक्षकासह चौघेजण किरकोळ जखमी झालेत. त्यांची प्रकृती ठीक आहे, गंभीरपणे जखमी असणाऱ्या दुचाकी चालकाला मिरजेच्या शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

गाडीचा चक्काचूर - याबाबत मिळालेल्या अधिक माहितीप्रमाणे, सांगलीचे भाजपा आमदार सुधीर गाडगीळ हे कर्नाटकात गेले होते. भेट देऊन ते आपल्या चारचाकी वाहनातून स्वीय सहायक, अंगरक्षक व फोटोग्राफरसह सांगलीकडे परतत होते. इनाम धामणीमार्गे सांगलीकडे जाण्यासाठी आमदार गाडगीळ यांची गाडी रत्नागिरी-नागपूर महामार्गावर पोहोचली. त्यानंतर मिरजेतून इनाम धामणीकडे जात असताना अर्जुनवाड येथील वळणाकडे असणाऱ्या पुलावर समोरच्या बाजूने एक दुचाकी अचानकपणे आली, ज्यामुळे आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या वाहनाची आणि दुचाकीची समोरासमोर धडक झाली. ही धडक इतकी भीषण होती, ज्यामुळे गाडगीळ यांच्या गाडीत असणारे एअरबॅग उघडले गेले. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. अपघातात आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या एका बोटाला जखम झाली. इतर सहकारी किरकोळ जखमी झाले आहेत. या सर्वांना सांगलीच्या एका खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार करून घरी सोडण्यात आले.

अपघातात गाडीच्या दर्शनी भागाचा चक्काचूर झाला. तसंच दुचाकी चालक हा रस्त्यावर जाऊन आदळला. यामध्ये दुचाकीचंदेखील मोठं नुकसान झालं. दरम्यान, अपघातातील दुचाकी चालकाची प्रकृती गंभीर असल्याने त्याला मिरजेच्या शासकीय रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. घटनास्थळी मिरज ग्रामीण पोलिसांनी धाव घेत अपघाताचा पंचनामा केला असून, अधिक तपास मिरज ग्रामीण पोलीस करत आहेत.

आमदार गाडगीळ सुखरुप - आमदार गाडगीळ यांच्या गाडीच्या अपघाताची बातमी समजताच गाडगीळ समर्थक व हितचिंतकांनी रुग्णालयाकडे धाव घेतली होती. तसेच गाडगीळ यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्या प्रकृतीची चौकशी देखील करण्यात येत होती, तर गाडगीळ यांच्याकडून प्रकृती स्थिर व उत्तम असुन उपचार घेऊन घरी आराम करत असल्याचे सांगण्यात आले.

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TAGGED:

SUDHIR GADGIL CAR ACCIDENT
SANGLI BJP MLA SUDHIR GADGIL
आमदार सुधीर गाडगीळ अपघात
भाजपा आमदार सुधीर गाडगीळ
MLA SUDHIR GADGIL CAR ACCIDENT

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