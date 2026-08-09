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कोल्हापूरच्या कलावैभवाचा पुनर्जन्म! भस्मसात झालेल्या केशवराव भोसले नाट्यगृहाचं मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

दोन वर्षांपूर्वी एका दुर्दैवी आगीत भस्मसात झालेल्या संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह वास्तूचे नूतनीकरण करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले.

Sangeetsurya Keshavrao Bhosale Natyagruha
केशवराव भोसले नाट्यगृहाचं मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दिमाखदार लोकार्पण (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2026 at 9:48 PM IST

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कोल्हापूर - कोल्हापूरच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे प्रतीक असलेल्या संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाचा पुनर्जन्म झाला. दोन वर्षांपूर्वी एका दुर्दैवी आगीत भस्मसात झालेल्या या वास्तूचे नूतनीकरण करून, आज 9 ऑगस्ट 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या दिमाखदार नाट्यगृहाचे लोकार्पण करण्यात आले. याच कार्यक्रमात कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील तब्बल 1850 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे लोकार्पण, उद्घाटन आणि भूमिपूजनही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते संपन्न झाले.

राखेतून उभे राहिले अत्याधुनिक कलामंदिर - मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात या नाट्यगृहाच्या ऐतिहासिक महत्त्वावर प्रकाश टाकला. या वास्तूचे बांधकाम राजर्षी शाहू महाराजांचे बंधू श्रीमंत पिराजीराव घाडगे यांच्या देखरेखीखाली 9 ऑगस्ट 1913 रोजी सुरू झाले होते आणि आज त्याच दिवशी नूतन वास्तूचे लोकार्पण होणे हा एक दुर्मिळ योग असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दोन वर्षांपूर्वी लागलेल्या आगीनंतर राज्य सरकारने तातडीने 25 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. "कोल्हापूरला 'कलानगरी' किंवा 'कलापूर' ही ओळख या नाट्यगृहामुळेच मिळाली आहे," असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्र्यांनी काढले. या वास्तूची पुनर्बांधणी करताना तिचा ऐतिहासिक बाह्य देखावा तसाच ठेवून अंतर्गत भागात अत्याधुनिक ध्वनी यंत्रणा आणि आसनव्यवस्था करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कोल्हापूरच्या भूमीने देशाला दिलेल्या महान कलावंतांचा अभिमानाने उल्लेख केला. बाबुराव पेंटर, भालजी पेंढारकर, व्ही. शांताराम यांच्यापासून ते भारताला पहिले ऑस्कर मिळवून देणाऱ्या वेशभूषाकार भानू अथय्या यांच्यापर्यंत सर्वांची ही कर्मभूमी आहे. संगीत 'मानअपमान' नाटकातील बालगंधर्व आणि केशवराव भोसले यांची जुगलबंदी ही मराठी नाट्यसृष्टीची 'मर्मबंधातील ठेव' असल्याचे सांगत त्यांनी कोल्हापूरच्या समृद्ध नाट्य परंपरेला उजाळा दिला.

Sangeetsurya Keshavrao Bhosale Natyagruha
केशवराव भोसले नाट्यगृहाचं मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दिमाखदार लोकार्पण (ETV Bharat Reporter)

आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांचा झंझावात - नाट्यगृहासोबतच कोल्हापूरच्या आरोग्य सेवेचा कणा असलेल्या छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालयाच्या 600 कोटी रुपयांच्या नूतनीकरण कामांचेही लोकार्पण करण्यात आले. यामध्ये अत्याधुनिक मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर्स, बर्न आयसीयू आणि एमआरआय विभागाचा समावेश आहे. याशिवाय पोलीस गृहनिर्माण संस्था अर्थात कोल्हापूरमधील सर्वांत उंच 17 मजली इमारतीसह जिल्ह्यातील एकूण 414 पोलीस सदनिकांचे उद्घाटन करण्यात आले. 'खेलो इंडिया' अंतर्गत हॉकी स्टेडियमचे उद्घाटन झाले असून, बीसीसीआयच्या मदतीने कोल्हापुरात देशातील सर्वांत आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम बांधण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. तर रंकाळा तलावातील नवीन कारंज्याचे आणि नर्सरी बाग येथील शाहू समाधी स्थळावरील डॉ. आंबेडकर सभागृहाचे नूतनीकरण पूर्ण झाले आहे.

पूरमुक्तीसाठी जागतिक बँकेचा 'एमआरडीपी' प्रकल्प - कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना पुराच्या संकटातून कायमस्वरूपी वाचवण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 'एमआरडीपी' हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत पुराचे अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवून मराठवाड्यापर्यंत नेले जाणार आहे, ज्यामुळे पूर नियंत्रण आणि सिंचन असे दोन्ही फायदे होतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

या सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंत्री हसन मुश्रीफ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज, खासदार धनंजय महाडिक आणि कोल्हापूरच्या महापौर रूपाराणी निकम यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. कोल्हापूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शहराच्या हद्दवाढीसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही देऊन मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.

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TAGGED:

SANGEETSURYA KESHAVRAO BHOSALE
CM DEVENDRA FADNAVIS
केशवराव भोसले नाट्यगृह लोकार्पण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
KESHAVRAO BHOSALE NATYAGRUHA

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