संगमनेर नगरपालिका निवडणुकीतून काँग्रेसचा पंजा हद्दपार; तांबे-थोरात-खताळ घराण्यात संघर्ष

संगमनेर नगरपालिका निवडणुकीतून काँग्रेसचं चिन्ह हद्दपार झालं आहे. नगरपालिकेत सत्यजित तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संगमनेर सेवा समिती स्थापन करुन निवडणूक लढवली जात आहे.

SANGAMNER NAGARPALIKA ELECTION
संगमनेर नगरपालिका निवडणूक (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 21, 2025 at 3:08 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read
अहिल्यानगर : जिल्ह्यासह राज्याच्या राजकारणाला दिशा देणाऱ्या संगमनेरमध्ये यंदाच्या नगरपरिषद निवडणुकीत काँग्रेसचा पारंपरिक पंजा चिन्ह गायब झाल्यानं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मागील चाळीस वर्षांपासून संगमनेर नगरपरिषदेवर काँग्रेसची सत्ता असून माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची बहीण दुर्गा तांबे या दोन कार्यकाळ नगराध्यक्षा राहिल्या आहेत. अपवाद वगळता जवळजवळ सर्व निवडणुका काँग्रेसनं पंजा चिन्हावरच लढवल्या आहेत. या नगरपालिका निवडणुकीत पदवीधर विधानपरिषदेचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी संगमनेर सेवा समिती संस्था स्थापन केली. त्यांनी ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ए. बी. फॉर्म वापरत सिंह या नवीन चिन्हावर उमेदवारी दाखल केली आहे.

शेतकऱ्याच्या मुलानं बड्या नेत्याचा केला पराभव : "विधानसभा निवडणुकीत पंजा चिन्हावर निवडणूक लढणाऱ्या काँग्रेसच्या एका राष्ट्रीय नेत्याचा पराभव माझ्यासारख्या सामान्य शेतकऱ्याच्या मुलानं केला. आता तर संगमनेर नगरपालिकेतच काँग्रेसचं पंजा चिन्ह गायब झालं. याचा स्वयंघोषित राष्ट्रीय नेत्यानं विचार करावा," अशी टीका आमदार अमोल खताळ यांनी केली.

प्रतिक्रिया देताना आमदार सत्यजित तांबे आणि आमदार अमोल खताळ (ETV Bharat Reporter)

तांबे विरुद्ध खताळ संघर्ष : यंदा नगराध्यक्षपदासाठी संगमनेरमध्ये आमदार पत्नी विरुद्ध आमदार भावजय अशी लढत रंगणार आहे. दोन वेगवेगळ्या राजकीय गटांच्या प्रतिष्ठेची ही थेट चुरस आहे. अपक्ष आमदार सत्यजित तांबे यांच्या पत्नी मैथिली तांबे एका बाजूला तर महायुतीचे आमदार अमोल खताळ यांची भावजय सुवर्णा खताळ दुसऱ्या बाजूला रिंगणात आहेत. या दोन्ही उमेदवारांमुळं तांबे विरुद्ध खताळ असा सरळ संघर्ष तयार झाला आहे. यात भर म्हणून माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांच्या पत्नी आणि बाळासाहेब थोरात यांच्या भगिणी दुर्गा तांबे यांनीही उमेदवारी दाखल केली आहे. त्यामुळं तांबे-थोरात घराण्याचं वर्चस्व तांबे-खताळ संघर्ष आणि नातेवाईकांतील स्पर्धा अशा तिहेरी संघर्षामुळं संगमनेरचे राजकीय तापमान चांगलंच वाढलं आहे.

...यानंतर राजकीय समीकरणं होणार स्पष्ट : अनेक वर्षांपासून प्रभाव असलेल्या संगमनेरमध्ये काँग्रेसनं यंदा अधिकृत उमेदवार न दिल्यानं राजकीय बदल आणखी ठळक झाला आहे. महाविकास आघाडीनेही संगमनेर सेवा समिती या नावानं नवीन चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं थोरात यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघातच परंपरागत आघाडीची चिन्हं बाजूला ठेवण्याची वेळ आल्याची चर्चा रंगत आहे. शुक्रवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख असून त्यानंतरच राजकीय समीकरणं स्पष्ट होणार आहेत.

'सिंह' विरुद्ध 'टायगर' लढत : संगमनेर मतदारसंघात विखे-थोरात यांच्यात चांगलंच राजकीय वॉर सुरू होतं. त्यावेळी सुजय विखे यांनी 'टायगर अभी जिंदा है' असं म्हटलं होतं. संगमनेर नगरपालिका निवडणुकीत सत्यजित तांबे यांनी संगमनेर सेवा समिती स्थापन करून ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ए.बी.फॉर्म वापरत सिंह या नवीन चिन्हावर उमेदवारी दाखल केली आहे. त्यामुळं विखेंच्या टायगर अभी जिंदा है नंतर आता तांबे यांचं सिंह चिन्ह संगमनेरमध्ये झळकत असल्यानं सिंह विरुद्ध टायगर असंही राजकीय वार यंदाच्या निवडणुकीत रंगणार हे निश्चित.

