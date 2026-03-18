संगमनेर ॲसिड हल्ला प्रकरण : आरोपी अद्यापही फरार, राज्यात पोलिसांचा धाक उरलाय का? विजय वडेट्टीवार यांचा संतप्त सवाल
संगमनेर ॲसिड हल्ला प्रकरणाचे पडसाद आज विधिमंडळात उमटले. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यात पोलिसांचा धाक उरलाय का? असा संतप्त सवाल करत सरकारला धारेवर धरलं.
Published : March 18, 2026 at 2:43 PM IST
अहिल्यानगर : संगमनेर तालुक्यातील वडगाव पान या छोट्याशा गावात मंगळवारी (17 मार्च) दुपारी सहावीत शिकणाऱ्या 13 वर्षीय अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अज्ञात व्यक्तीनं ॲसिड हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या अमानुष हल्ल्यात मुलीचा चेहरा गंभीररीत्या भाजला असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. एक दिवस उलटूनही आरोपी फरार असल्यानं आरोपीला अटक करण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी आक्रमक होत कोल्हार-घोटी महामार्ग तीन तास अडवून धरत आरोपीच्या अटकेची मागणी केली आहे. अज्ञात आरोपीविरोधात कलम 124(1) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
घटनेचे विधिमंडळात पडसाद : या घटनेबाबतची चर्चा आज (18 मार्च) विधान परिषदेमध्येदेखील झाली. याला सरकारनं उत्तर देताना सांगितलं की, 'अशा घटनेसाठी ॲसिड कुठून उपलब्ध झालं अशा जागांचा शोध समिती स्थापन करून त्याद्वारे घेतला जाईल आणि त्याला प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न केला जाईल', असं गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितलं.
राज्यात पोलिसांचा धाक उरलाय का? वडेट्टीवार संतप्त : राज्यात महिला, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार थांबण्याचं नाव घेत नाहीत. संगमनेरमध्ये सहावीतील विद्यार्थिनीवर झालेला ॲसिड हल्ला संतापजनक असून, “राज्यात पोलिसांचा धाक उरलाय का?” असा सवाल काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात उपस्थित केला. स्थगन प्रस्तावाद्वारे त्यांनी या घटनेवर तातडीनं चर्चा करण्याची मागणी करत पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. “इतकी गंभीर घटना घडूनही आरोपी अजून मोकाट कसे? त्यांना पळून जाण्याची हिंमत कशी होते? हे गृहखातं आणि स्थानिक पोलिसांचं अपयश आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
या मुद्द्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन विधानसभा अध्यक्षांनी प्रकरणाची दखल घेत सरकारला तातडीनं सविस्तर निवेदन सादर करण्याचे निर्देश दिले. राज्यात अल्पवयीन मुलींच्या शोषणाच्या घटनांत वाढ होत असताना सरकार बघ्याची भूमिका घेत असल्याची टीकाही वडेट्टीवार यांनी केली. याचबरोबर काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी संबंधित मुलीवर शासनाकडून मोफत उपचार केले जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
राधाकृष्ण विखे पाटलांचं उत्तर : या प्रकरणी बोलताना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटली यांनी सांगितलं की, संगमनेरमध्ये 13 वर्षीय मुलीवर ॲसिड हल्ला झाला. त्याठिकाणी आजूबाजूला सीसीटीव्ही नव्हते. ती व्यक्ती फरार आहे. पण ती व्यक्ती गावातच असल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. प्रवरा मेडिकल केअर सेंटरमध्ये संबंधित मुलीवर उपचार सुरू आहेत. हे उपचार मोफत करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
आरोपीला अटक करावी या मागणीसाठी 3 तास रास्ता रोको : या भीषण घटनेच्या निषेधार्थ आणि आरोपीला तातडीने अटक करण्याच्या मागणीसाठी वडगाव पानसह पंचक्रोशीतील नागरिकांनी आज वडगाव पान फाट्यावर एकत्र येत या घटनेचा निषेध करत तब्बल 3 तास कोल्हार-घोटी महामार्ग अडवून आरोपीच्या अटकेची मागणी केली. यावेळी महिला, शालेय मुलींनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. यावेळी संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांच्या पत्नी नीलम खताळ आणि काँग्रेस नेत्या जयश्री थोरात यांनीही आरोपीला कठोर शिक्षा करण्याची मागणी केली आहे.
आरोपीला कठोर शिक्षा व्हावी - पीडितेची आई : ॲसिड हल्ला करणारा आरोपी ओळखीचा नसल्याचं पीडितेनं सांगितलं आहे. पीडित मुलीच्या उजव्या बाजूचा चेहरा 6-7 टक्के भाजला असून मुलीची प्रकृती स्थिर असल्याचं डॉक्टरांकडून सांगण्यात आलं आहे. भाजलेल्या चेहऱ्यावर आज प्लास्टिक सर्जरी करण्यात येणार असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. आरोपीला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी पीडित मुलीच्या आईने केली आहे.
'अनेकदा तक्रार करूनही कारवाई नाही' : वडगाव पान हे गाव कोल्हार-घोटी महामार्गावर असून गावापासून काही अंतरावर वडगाव पान फाट्याजवळील कोपरगाव महामार्ग लागत डी. के. मोरे माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय आहे. त्यामुळे अनेक मुलींना आपल्या घरी पायी अथवा सायकलवरून शाळेत ये-जा करावी लागते. वडगाव पान चौफुलीवर मोठी गर्दी, वाहतूक असते. त्यात या ठिकाणी अनेक टवाळखोरांचा वावरही असतो. याचा अनेकदा मुलींना त्रासही होतो. गेल्या काही दिवसांपूर्वी चौकात पोलीस चौकी उभारण्यात आली होती. मात्र, पोलीस तिथं तैनातीला नसतात. मुलींना होत असलेल्या त्रासाबद्दल अनेकदा तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याची खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
नेमकं काय घडलं? : संगमनेर तालुक्यातील वडगाव पान शिवारातील हाडकी ओढा परिसरात पीडित मुलगी आपल्या आईसोबत मामाच्या घरी राहाते. काही वर्षांपूर्वी तिच्या वडिलांचं निधन झालं आहे. अत्यंत साध्या कुटुंबातील ही मुलगी शिक्षणात हुशार, शांत स्वभावाची म्हणून ओळखली जाते. ती नेहमीप्रमाणे आपल्या घरापासून सुमारे 5 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या डी. के. मोरे विद्यालयात सायकलवरून शिक्षणासाठी ये-जा करत असे. मात्र काल शाळा सुटल्यानंतर दुपारी 11:30 - 12 वाजेच्या सुमारास ती लोणी-संगमनेर महामार्गालगतच्या कच्च्या रस्त्यानं आपल्या घरी परतत होती. महादेव मळा जिल्हा परिषद शाळेजवळून पुढे जात असताना दुचाकीवरील अज्ञात व्यक्ती तिच्याजवळ आली आणि तिला त्यानं जाधव वस्ती कुठे आहे? असं विचारलं. एवढंच नाही तर त्यानं त्याच्याकडे असलेल्या बाटलीतील द्रव्याचा वास घ्यायला सांगितलं. तिनं नकार देताच काही कळण्याच्या आत त्यातील ॲसिड तिच्या चेहऱ्यावर फेकलं आणि तिथून पळ काढला.
मुलीच्या चेहऱ्याच्या उजव्या डोळ्यापासून ते गालापर्यंत ॲसिड पडलं होतं. त्यानंतर मुलीला प्रचंड त्रास होत असल्यानं आकांतानं आरडाओरड करत जवळच असलेल्या गुंजाळ निघुते यांच्या वस्तीवर गेली. तेथील महिलांना माझ्यावर कोणी तरी विष टाकलं असं सांगितलं. त्यानंतर मनीषा गुंजाळ, सविता निघुते यांनी तिचा चेहरा धुतला, तिला धीर दिला. त्यानंतर सतीश गुंजाळ यांनी तिला गावातील एका खासगी डॉक्टरकडे नेत प्राथमिक उपचार केले. नंतर तिला पुढील उपचारासाठी लोणी येथील प्रवरा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. या घटनेची माहिती ग्रामस्थांना, मुलीच्या नातेवाईकांना कळाल्यानंतर त्यांनी रुग्णालयात धाव घेतली.
