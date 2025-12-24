ETV Bharat / state

संदेश पारकरांनी घेतली एकनाथ शिंदेंची भेट; तळकोकणात चर्चांना उधाण

नगराध्यक्ष निवडीनंतर अवघ्या दोन दिवसांत संदेश पारकर यांनी मंगळवारी सायंकाळी उशिरा मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिलाय.

Sandesh Parkar met with Eknath Shinde
संदेश पारकरांनी घेतली एकनाथ शिंदेंची भेट (Source- ETV Bharat)
Published : December 24, 2025 at 10:25 AM IST

सिंधुदुर्ग: महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेल्या कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत घडलेल्या घडामोडीनंतर शहर विकास आघाडी उदयास आली होती आणि या निवडणुकीत भाजपा उमेदवाराला नमवून शहर विकास आघाडीचे संदेश पारकर हे नगराध्यक्षही झाले. संदेश पारकर हे नगराध्यक्ष होणे म्हणजे पालकमंत्री नितेश राणे यांना मोठा धक्का मानला जातोय. मात्र नगराध्यक्ष निवडीनंतर अवघ्या दोन दिवसांत संदेश पारकर यांनी मंगळवारी सायंकाळी उशिरा मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिलाय.

आमदार निलेश राणेंचा शहर विकास आघाडीला हात : खरं तर संदेश पारकरांनी ही भेट शिंदे सेनेकडून झालेल्या मदतीमुळे आभार मानण्यासाठी होती, असे स्पष्ट केलंय. शहर विकास आघाडीत सर्वच पक्ष असल्याने आपण ही भेट घेतल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत भाजपाविरोधात सर्वच पक्ष एकवटले होते, यातूनच शहर विकास आघाडी उदयास आली. विशेषतः आमदार निलेश राणे यांनी थेट शहर विकास आघाडीलाच आपला हात दिल्याने त्यांची बाजू आणखी भक्कम झाली होती. या निवडणुकीचा परिपाक म्हणून संदेश पारकर हे निसटता विजय मिळवण्यात यशस्वी झालेत. संदेश पारकर यांच्या विजयानंतर कणकवली नगरपंचायतीची चर्चा संपूर्ण महाराष्ट्रात झाली, याचे कारण पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या होम पिचवर त्यांच्या भाऊ असलेल्या आमदाराने शहर विकास आघाडीला साथ दिल्याने भाजपाचा पराभव झाला हे त्यातून अधोरेखित झालं होतं.

पारकरांकडून शहर विकास आघाडीला केलेल्या मदतीबद्दल आभार : संदेश पारकर यांनी विजयानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच शिंदे सेनेचे नेते आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मुंबई येथे भेट घेत शहर विकास आघाडीला केलेल्या मदतीबद्दल आभार मानले, यावेळी राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत, माजी आमदार राजन तेली हेसुद्धा उपस्थित होते.

