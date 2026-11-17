स्वप्नांना बुलेटची साथ! निगडीतील गोरे दाम्पत्याने सर केली 4 हजार 500 किलोमीटरची चारधाम यात्रा
पिंपरी चिंचवड येथील संदीप गोरे आणि नेहा गोरे या दाम्पत्यानं बुलेटवरून चारधाम यात्रा पूर्ण केली आहे. याबाबत 'ईटीव्ही भारत'चे वार्ताहर राजू वारभुवन यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : November 17, 2026 at 3:34 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : जिद्द, इच्छाशक्ती आणि जोडीदाराची भक्कम साथ असेल, तर कोणतंही स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवता येते, याचा प्रत्यय निगडीतील संदीप गोरे आणि नेहा गोरे या दाम्पत्यानं दिला आहे. पर्यटनाची आवड आणि साहसी प्रवासाची ओढ जोपासत या दाम्पत्यानं चक्क स्वतंत्र बुलेटवरून उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रा पूर्ण केली. या मोहिमेदरम्यान दोघांनी तब्बल 4 हजार 500 किलोमीटरचा प्रवास करत आयुष्यातील एक अविस्मरणीय स्वप्न पूर्ण केलं.
सर्वसाधारणपणे चारधाम यात्रेसाठी भाविक बस, कार किंवा अन्य आरामदायी वाहनांचा पर्याय निवडतात. मात्र, संदीप आणि नेहा यांनी या धार्मिक यात्रेला साहसी प्रवासाची जोड देण्याचं ठरवलं. निसर्गाच्या सान्निध्यात राहून प्रवासातील प्रत्येक अनुभव घेण्याच्या उद्देशानं त्यांनी स्वतंत्र बुलेटवरून प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला.
पुण्यातून मोहिमेला सुरुवात :
दसऱ्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून पुण्यातून त्यांच्या या मोहिमेला सुरुवात झाली. पुणे ते उत्तराखंड असा लांबचा प्रवास करताना त्यांना विविध अनुभवांना सामोरं जावं लागलं. अनेक किलोमीटरचा प्रवास, बदलते हवामान आणि डोंगराळ भागातील रस्ते अशा आव्हानांचा सामना करत त्यांनी चारधाम यात्रा यशस्वीपणे पूर्ण केली. एकमेकांची साथ आणि साहसाची आवड यांच्या बळावर गोरे दाम्पत्यानं आपलं स्वप्न प्रत्यक्षात साकारलं.
गोरे दाम्पत्यासाठी अविस्मरणीय आठवण : उत्तराखंडच्या दिशेनं प्रवास करताना या दाम्पत्याला डोंगररांगांमधील वळणावळणाचे रस्ते, चढ-उतार, बदलते हवामान आणि कडाक्याच्या थंडीचा सामना करावा लागला. विशेषतः डोंगराळ भागात बुलेट चालवताना अधिक सतर्कता आणि संयम बाळगणं आवश्यक होतं. मात्र, या आव्हानांमुळे त्यांनी प्रवासातील उत्साह कमी होऊ दिला नाही. एकमेकांना साथ देत आणि प्रत्येक अडचणीवर मात करत त्यांनी आपली यात्रा सुरू ठेवली.
या प्रवासात डेहराडूनमार्गे गंगोत्री आणि यमुनोत्रीसह चारधाम यात्रेतील विविध तीर्थक्षेत्रांना भेट दिली. प्रवासादरम्यान नजरेस पडणाऱ्या उंच डोंगररांगा, खोल दऱ्या, थंड वातावरण आणि निसर्गाची विविध रूपं यांनी त्यांच्या प्रवासात विशेष रंग भरले. धार्मिक श्रद्धेबरोबरच साहस आणि निसर्गाचा आनंद घेत पूर्ण केलेली ही 4 हजार 500 किलोमीटरची बुलेट यात्रा गोरे दाम्पत्यासाठी आयुष्यातील अविस्मरणीय आठवण ठरली आहे.
संदीप आणि नेहा यांची एकमेकांना खंबीर साथ :
या संपूर्ण प्रवासात संदीप आणि नेहा यांनी एकमेकांना खंबीर साथ दिली. तब्बल 4 हजार 500 किलोमीटरचा प्रवास बुलेटवरून पूर्ण करणे हे शारीरिक क्षमतेसोबतच मानसिक तयारी, संयम आणि प्रसंगावधानाचीही कसोटी पाहणारे होते. मात्र, सर्व आव्हानांवर मात करत रविवारी (8 नोव्हेंबर) या दाम्पत्याने चारधाम यात्रा यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आणि पुण्यात पुनरागमन केलं.
संदीप गोरे यांना ट्रेकिंग, पोहणे आणि विविध साहसी उपक्रमांची विशेष आवड आहे. व्यवसायाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळतानाही ते आपल्या छंदांसाठी आवर्जून वेळ काढतात. यापूर्वीही त्यांनी स्वतःच्या वाहनाने देशातील विविध भागांत प्रवास केला आहे. मात्र, बुलेटवरून केलेली चारधाम यात्रा त्यांच्या साहसी प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरली. या मोहिमेत नेहा गोरे यांनीही तितक्याच उत्साहानं सहभाग घेत पतीच्या स्वप्नपूर्तीत मोलाची साथ दिली.
संदीप आणि नेहा गोरे यांनी आपल्या या साहसी प्रवासातून छंद जोपासण्यासोबतच स्वप्नपूर्तीसाठी जिद्द आणि एकमेकांची साथ किती महत्त्वाची आहे, हे दाखवून दिलं. व्यवसाय आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी आखलेली ही बुलेट यात्रा त्यांच्या जिद्दीची, परस्पर विश्वासाची आणि साहसाची साक्ष देणारी ठरली आहे.