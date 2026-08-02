ETV Bharat / state

विद्यार्थी आंदोलनावरून संदीप देशपांडे यांचा भाजपावर हल्लाबोल; 'व्हिक्टिम कार्ड' खेळत असल्याचा आरोप

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावरून संदीप देशपांडे यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला आहे.

Sandeep Deshpande slams BJP
पत्रकार परिषदेत संवाद साधताना मनसे नेते संदीप देशपांडे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 12:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड - नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके चर्चेत आले आहेत. दिल्लीतील जंतर मंतरवर जवळपास 36 दिवस आंदोलन केल्यानंतर त्यांच्या मागण्या केंद्र सरकारने मान्य केल्या आहेत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाल्यानंतर सीजेपीने आंदोलन मागे घेण्याचे घोषणा केली. सुरुवातीला कमी लोकांचा पाठिंबा असलेलं हे आंदोलन हळूहळू वाढू लागलं होतं. त्यातच 20 जुलैला 'चलो संसद' मोर्चादरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. यात अनेक विद्यार्थी जखमी झाले होते. या लाठीचार्जवरुन विरोधकांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करत टीका केली.

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.

तरुण विद्यार्थ्यांनी जनतेच्या मनातील भीती दूर केली असून, पूर्वी सरकारविरोधात बोलले की ईडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणा घरी पोहोचायच्या, अशा प्रकारची हुकूमशाही व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याचा आरोप संदीप देशपांडे यांनी केला.

"विद्यार्थ्यांना माफ केल्याचा पंतप्रधानांचा सोशल मीडियावरील व्हिडिओ म्हणजे केवळ 'व्हिक्टिम कार्ड' असल्याची टीकाही त्यांनी केली. "माफी मागितली कोणी?", असा सवाल करत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर वापरल्या जाणाऱ्या आक्षेपार्ह भाषेबाबतही त्यांनी पंतप्रधानांना जाब विचारला. राम मंदिर चोरी प्रकरणातील आरोपींना माफ केले का, असा प्रश्न उपस्थित करत विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईबद्दल पंतप्रधानांनीच माफी मागावी, अशी मागणीही संदीप देशपांडे यांनी केली.

हेही वाचा -

  1. 'दुसऱ्यांच्याही आया असतात'; राज ठाकरेंचा पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल! विवेक ओबेरॉय, आर माधवनचीही घेतली शाळा
  2. 'जेन झींनी सरकारच्या झिंज्या उपटल्या', विजयी सभेतून ठाकरे बंधू बरसले, नितीन गडकरींना म्हणाले खड्डेमंत्री
  3. 'अभिजीत दिपकेच्या वडिलांना 60 हजार पगार, मग अमेरिकेतला शिक्षणाचा खर्च कसा केला?'; चौकशीची मागणी

TAGGED:

DELHI STUDENT PROTEST
SANDEEP DESHPANDE ON PM MODI
संदीप देशपांडे
दिल्ली विद्यार्थी आंदोलन
SANDEEP DESHPANDE SLAMS BJP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.