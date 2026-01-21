ETV Bharat / state

मोटारसायकल झाल्या आधुनिक गाढवं; प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून मोटारसायकलवरून अवैध वाळू वाहतूक?

राज्यात अनेक ठिकाणी अवैध वाळू वाहतूक सुरू आहे. परंतु संगमनेरमध्ये अवैध वाळूची वाहतूक करण्यासाठी तस्करांनी दुचाकीचा वापर केला आहे. याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

SANGAMNER SAND MAFIA
वाळूची अवैध वाहतूक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 21, 2026 at 3:04 PM IST

|

Updated : January 21, 2026 at 3:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील प्रवरा, मुळा आणि गोदावरी नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर अधिकृत तसंच अनधिकृत वाळू उपसा सुरू असल्याचं सातत्यानं समोर येत आहे. वाळू उपसामध्ये अनेक राजकीय पक्षांशी संबंधित कार्यकर्तेच ठेकेदार, वाहतूकदार असल्यानं प्रशासनाकडून अनेकदा डोळेझाक केली जाते, अशी नागरिकांची तक्रार आहे. कधी-कधी केवळ लक्ष्यपूर्तीसाठी कारवाई केली जाते. मात्र वाळू माफियांवर ठोस अंकुश बसताना दिसून येत नाही.

मोटरसायकलाचा वापर करुन अवैध वाळू वाहतूक : सध्या संगमनेर तालुक्यातील वाळू वाहतूक विशेष चर्चेचा विषय ठरला आहे. प्रवरा नदीपात्रातून बेसुमार वाळू उपसा सुरू असल्याबाबत जोरदार बोंब झाल्यानंतर प्रशासनानं हालचाली सुरू केल्या. मोठ्या वाहनांद्वारे वाळू वाहतूक होऊ नये म्हणून नदीकडं जाणारे रस्ते खोदून चर तयार करण्यात आले. त्यामुळं हायवा, डंपर तसंच पोकलेनसारखी मोठी वाहनं नदीपात्रात जाण्यास अडथळा निर्माण झाला. मात्र यानंतरही अवैध वाळू तस्करांनी प्रशासनाच्या कारवाईवर मात केल्याचं चित्र दिसून येत आहे. पूर्वी गाढवांवरून होणारी वाळू वाहतूक थांबल्यानंतर आता थेट मोटारसायकलचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. संगमनेर तालुक्यात तब्बल पंचवीसहून अधिक मोटारसायकलस्वारांच्या माध्यमातून वाळू प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून सुरू असल्याचा आरोप परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे.

वाळूची अवैध वाहतूक (ETV Bharat Reporter)

प्रशासनाची भूमिका - संगमनेर प्रांत अधिकारी अरुण उंडे यांनी सांगितलं की, गेल्या दोन दिवसांपूर्वी महसूल प्रशासनाच्या वतीनं वाळू माफियांविरोधात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईदरम्यान एक पोकलेन ताब्यात घेण्यात आला असून, नदीकडे जाणारे रस्ते खोदून चर तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हायवा, डंपर आणि पोकलेनसारखी जड वाहनं आता नदीपात्रात प्रवेश करू शकणार नाहीत. दरम्यान, सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओची पडताळणी सुरू असून, त्यामध्ये आढळून येणाऱ्या दोषींविरोधात तातडीने कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचंही प्रांत अधिकारी अरुण उंडे यांनी स्पष्ट केलं.

अवैध वाहतुकीचे व्हिडिओ व्हायरल : धक्कादायक बाब म्हणजे, विना नंबरच्या मोटारसायकली आणि इतर वाहनं वाळू वाहतुकीसाठी वापरली जात आहेत. एवढंच नव्हे तर या अवैध वाहतुकीचे व्हिडिओ आणि रिल्स सोशल मीडियावर प्रसारित करून प्रशासनालाच थेट आव्हान दिलं जात आहे. त्यामुळं वाळू माफियांवर कठोर कारवाई कधी होणार? की ही बेकायदेशीर वाहतूक अशीच सुरू राहणार असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. दरम्यान, संगमनेर तालुक्यातील पिंपरणे परिसरातून 20 ते 25 जण मोटारसायकलचा वापर करून अनधिकृत वाळू उपसा करून वाहतूक करत असल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर तहसीलदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळं व्हायरल व्हिडिओनंतर महसूल प्रशासन कोणती भूमिका घेतं. याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा :

  1. कोल्हापुरातील चहावाल्याला आले 'अच्छे दिन' : पतीचं स्वप्न पूर्ण करत पत्नी झाली नगरसेविका
  2. आदिवासी कष्टकऱ्यांच्या मोर्चाबाबत प्रशासन असंवेदनशील; डाव्या वादळाचा आक्रमक पवित्रा, जिल्ह्यातील गावागावातून कार्यकर्ते पालघरमध्ये
  3. . . अखेर ठरलं: जिल्हा परिषदेत महायुती: पण अब्दुल सत्तार यांच्या मतदार संघात 'एकला चलो रे . . . .'
Last Updated : January 21, 2026 at 3:11 PM IST

TAGGED:

SANGAMNER SAND MAFIA
अवैध वाळू वाहतूक
SAND MAFIA
संगमनेर अवैध वाळू वाहतूक
SANGAMNER SAND MAFIA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.