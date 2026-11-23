बहिणीच्या यशातून भावाला प्रेरणा; राजेश परजणे यांनी बदलले संवत्सरच्या जिल्हा परिषद शाळेचे रूप
बहrण शालिनी विखे पाटील यांच्या यशातून प्रेरणा घेत भावाने संवत्सरच्या जिल्हा परिषद शाळेच्या विकासाचा ध्यास घेतला. ईटीव्ही भारत प्रतिनिधी रवींद्र महाले यांनी घेतलेला आढावा.
Published : November 23, 2026 at 5:28 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 5:45 PM IST
कोपरगाव (अहिल्यानगर) : एखाद्या व्यक्तीच्या मनातील खंत समाजासाठी प्रेरणा ठरू शकते आणि त्यातून घडू शकतो एका शाळेचा कायापालट. कोपरगाव तालुक्यातील संवत्सर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची ही गोष्ट काहीशी अशीच आहे.
शाळेमागे असलेली माणसांची जिद्द : एखाद्या शाळेचा विकास केवळ भव्य इमारती, आकर्षक रंगरंगोटी किंवा आधुनिक सुविधांमुळं होत नसतो. त्या शाळेमागे असलेली माणसांची जिद्द, शिक्षणाविषयीची तळमळ, शिक्षकांचे समर्पण आणि समाजाचा सक्रिय सहभाग यातूनच खऱ्या अर्थानं शाळेचं भविष्य घडत असतं. एखाद्या व्यक्तीच्या मनातील खंत समाजासाठी काहीतरी चांगलं करण्याची प्रेरणा बनली, तर त्यातून किती मोठं परिवर्तन घडू शकतं, याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे कोपरगाव तालुक्यातील संवत्सर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा.
राज्याच्या पर्यटन शाळांच्या यादीत स्थान : राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था होत आहे आणि समाजामध्ये या शाळांविषयी अनास्था निर्माण होत असताना, कोपरगाव तालुक्यातील संवत्सरच्या जिल्हा परिषद शाळेनं मात्र प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून शिक्षण क्षेत्रात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. तब्बल चार एकरांच्या विस्तीर्ण परिसरात निसर्ग, विज्ञान, संस्कृती, पर्यावरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा सुरेख संगम घडवण्यात आला आहे. लोकसहभाग, शिक्षकांचे सातत्यपूर्ण परिश्रम, माजी विद्यार्थ्यांचे योगदान आणि ग्रामस्थांची एकजूट यांच्या बळावर या शाळेचा सर्वांगीण कायापालट झाला आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेसह विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रमांमुळं शाळेनं पुणे विभागात प्रथम क्रमांक मिळवला असून, राज्याच्या पर्यटन शाळांच्या यादीतही स्थान मिळवलं आहे.
बहिणीपासून प्रेरणा घेत शाळेच्या विकासाचा ध्यास : या परिवर्तनाच्या प्रवासामागे केवळ विकासाची गोष्ट नसून एक अत्यंत भावनिक आणि प्रेरणादायी कहाणी दडलेली आहे. या शाळेच्या विकासासाठी पुढाकार घेणारे संवत्सर येथील राजेश नामदेवराव परजणे यांच्या मनात बहिणीच्या कर्तृत्वाचा अभिमान आणि स्वतःला जिल्हा परिषद शाळेत शिकता न आल्याची खंत होती. त्यांनी यातून निराश होण्याऐवजी तिचं सकारात्मक प्रेरणेत रुपांतर केलं. आपण या शाळेत शिकलो नसलो, तरी गावातील शेकडो मुलांना उत्तम शिक्षण मिळावं, त्यांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि जिल्हा परिषद शाळेचा लौकिक वाढावा, या भावनेतून त्यांनी शाळेच्या परिवर्तनाचा ध्यास घेतला. भावनिक प्रेरणा सांगताना राजेश नामदेवराव परजणे म्हणाले, "माझी बहीण शालिनी विखे पाटील याच जिल्हा परिषद शाळेत शिकल्या. त्यांनी 2007 मध्ये जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद भूषवलं. जिल्हा परिषद शाळेतून मिळालेल्या शिक्षणाच्या बळावर त्यांनी आपल्या कार्याचा ठसा उमटविला आणि नावलौकिक मिळविला. त्यांच्या यशाचा मला नेहमीच अभिमान वाटतो. मात्र, दुर्दैवानं मला स्वतःला जिल्हा परिषद शाळेत शिकण्याची संधी मिळाली नाही. बहिणीचं यश पाहिल्यानंतर जिल्हा परिषद शाळेची ताकद आणि या शिक्षणपद्धतीचे महत्त्व मला अधिक प्रकर्षाने जाणवले. म्हणूनच या शाळेकडं अधिक लक्ष देऊन तिचा कायापालट करण्याचा निर्धार केला."
प्रवेशद्वारातूनच सुरू होते अनुभवाधारित शिक्षण : शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत प्रवेश करताच विद्यार्थ्यांच्या मनाला आनंद देणारे आणि प्रत्येक पावलावर काहीतरी नवे शिकवणारे वातावरण अनुभवायला मिळते. शाळेच्या डाव्या बाजूला विविध प्रकारच्या झाडांनी आणि वनस्पतींनी समृद्ध असं वनस्पती उद्यान विकसित करण्यात आलं आहे, तर उजव्या बाजूला भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम सायन्स पार्क हे खुलं विज्ञान उद्यान उभारण्यात आलं आहे. हे उद्यान विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षणाचं केंद्र ठरलं आहे.
विज्ञानातील संकल्पना केवळ पुस्तकात वाचण्याऐवजी प्रत्यक्ष पाहता याव्यात, प्रयोगातून समजाव्यात आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जिज्ञासू वृत्ती वाढावी, या उद्देशाने येथे विविध वैज्ञानिक प्रतिकृती आणि प्रयोगांची मांडणी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना विज्ञानातील संकल्पना प्रत्यक्ष अनुभवता येतात. त्यामुळं विज्ञान हा केवळ पाठ्यपुस्तकातील विषय न राहता निरीक्षण, प्रयोग आणि कृतीतून शिकण्याचा विषय बनला आहे.
विद्यार्थ्यांना निसर्गाचे सौंदर्य अनुभवता येते : परिसरात पुढे गेल्यानंतर 'गोदाप्रवरा' नावाचं सुंदर उद्यान नजरेस पडतं. विविध फळझाडे, शोभेची फुलझाडे आणि हिरवाईने नटलेला हा परिसर विद्यार्थ्यांना निसर्गाच्या अधिक जवळ घेऊन जातो. शाळा म्हणजे केवळ वर्गखोली आणि फळा एवढीच मर्यादित नसून संपूर्ण परिसरातूनही शिक्षण देता येते, याची प्रचिती येथे येते. विद्यार्थ्यांना निसर्गाचं सौंदर्य अनुभवता यावं, झाडांचं महत्त्व समजावं आणि पर्यावरणाविषयी आपुलकी निर्माण व्हावी, यासाठी या परिसराची सुंदर रचना करण्यात आली आहे.
पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना लहान वयातच समजावे, यासाठी शाळेत गांडूळखत प्रकल्प राबवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सब्जा, कापराचे झाड, अडुळसा, गवती चहा अशा विविध उपयुक्त आणि औषधी वनस्पतींची लागवड करण्यात आली आहे. या वनस्पतींची माहिती विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष दाखवून त्यांचे उपयोग समजावून सांगितले जातात. त्यामुळं विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणाविषयी आवड, वृक्षसंवर्धनाची जाणीव आणि निसर्गाविषयी आत्मीयता निर्माण होत आहे.
बागेत विविध प्रकारचा भाजीपाला पिकवला : शाळेतील किचन गार्डन हा आणखी एक आदर्श उपक्रम आहे. या बागेत विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून विविध प्रकारचा भाजीपाला पिकवला जातो आणि त्याचा वापर शाळेच्या स्वयंपाकासाठी केला जातो. आपण लावलेलं रोप मोठं होताना पाहणं, त्याची काळजी घेणं, त्याला पाणी घालणं आणि त्यातून तयार झालेला भाजीपाला भोजनात वापरला जाणं, हा विद्यार्थ्यांसाठी आनंददायी आणि अनुभवाधारित शिक्षणाचा भाग ठरतो. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना शेतीची प्राथमिक माहिती, अन्ननिर्मितीची प्रक्रिया आणि अन्नाचं महत्त्व समजण्यास मदत होते.
जंगल थीमपासून गोदावरीच्या प्रवासापर्यंत : शाळेच्या सभागृहात आकर्षक जंगल थीम साकारण्यात आली आहे. त्यामध्ये मांसाहारी आणि शाकाहारी प्राण्यांची माहितीपूर्ण मांडणी करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांना वन्यजीवनाची ओळख करून दिली जाते. विविध प्राणी, त्यांचा अधिवास, त्यांच्या सवयी आणि निसर्गातील त्यांचे स्थान याविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये कुतूहल निर्माण होते. पुस्तकातील माहितीबरोबरच प्रतिकृतींच्या माध्यमातून विषय समजावून सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे. याच सभागृहात गोदावरी नदीच्या उगमापासून जायकवाडीपर्यंतच्या प्रवासाचे चित्र रेखाटण्यात आले आहे. नदीचा उगम, तिचा प्रवास, तिच्याशी जोडलेली गावं आणि जलसंपत्तीचं महत्त्व या गोष्टी विद्यार्थ्यांना सहज समजावून सांगण्याचा प्रयत्न यातून झाला आहे. अशा उपक्रमामुळं भूगोल हा विषय केवळ पुस्तकातील नकाशांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवाचा भाग बनतो. आपल्या परिसरातील नद्या, पाणी आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती याविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण होण्यासही मदत होते.
जिल्ह्याची ओळख आकर्षक पद्धतीने मांडण्यात आली : विद्यार्थ्यांना आपल्या जिल्ह्याची ओळख व्हावी, आपल्या मातीचा इतिहास समजावा आणि जिल्ह्याच्या कर्तृत्वाचा अभिमान वाटावा, या हेतूनं शाळेत अहिल्यानगर जिल्ह्याची विस्तृत माहिती आकर्षक पद्धतीनं मांडण्यात आली आहे. जिल्ह्याचा नकाशा, जिल्ह्यातील तालुके, भौगोलिक वैशिष्ट्ये, इतिहास, साखर कारखाने आणि विविध क्षेत्रातील योगदान यांची माहिती विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त व्यक्तिमत्त्वांची नावे आणि छायाचित्रेही येथे लावण्यात आली आहेत. त्यामुळं विद्यार्थ्यांना आपल्या जिल्ह्यातील कर्तृत्ववान व्यक्तींची ओळख होते. समाजासाठी उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तींचा आदर्श विद्यार्थ्यांसमोर ठेवण्याचा हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरतो.
शाळेच्या भिंतींवर माहिती इतिहासाची खुली पुस्तके : राहाता तालुक्यातील प्रवरानगर येथे पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आशिया खंडातील पहिल्या सहकारी साखर कारखान्याची माहितीही विद्यार्थ्यांना दिली जाते. सहकार चळवळीचा इतिहास, ग्रामीण भागातील विकास आणि स्थानिक नेतृत्वाचे योगदान नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. शाळेच्या भिंतींवर आणि परिसरात उभी केलेली ही माहिती विद्यार्थ्यांसाठी जणू जिल्ह्याच्या इतिहासाची खुली पुस्तकेच ठरली आहेत.
प्रत्येक वर्गात डिजिटल बोर्ड; आधुनिक शिक्षणाची सुविधा : आजच्या स्पर्धात्मक युगात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही आधुनिक शिक्षणाच्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, या विचारातून शाळेतील प्रत्येक वर्गखोलीत डिजिटल बोर्ड उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. डिजिटल माध्यमातून शिकवताना विद्यार्थ्यांना विषय अधिक सोप्या आणि रंजक पद्धतीनं समजावून सांगता येतात. चित्रे, दृश्ये आणि विविध शैक्षणिक माध्यमांचा उपयोग करून शिकवल्यामुळं विद्यार्थ्यांची विषय समजून घेण्याची क्षमता आणि शिकण्याची उत्सुकता वाढण्यास मदत होत आहे.
अन्नपूर्णा बालपोषण स्वयंपाकगृह : विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज क्रीडांगण, स्वच्छतागृहे आणि हात धुण्याची दर्जेदार व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्वच्छतेच्या सवयी लहानपणापासूनच अंगीकारल्या जाव्यात, यासाठी विद्यार्थ्यांना नियमित मार्गदर्शन केलं जातं. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि पोषण यांची काळजी घेण्यासाठी 'अन्नपूर्णा बालपोषण स्वयंपाकगृह' कार्यान्वित आहे. मध्यान्ह भोजन योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना भोजन उपलब्ध करून दिलं जातं. शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण यांनाही समान महत्त्व देण्याची भूमिका शाळेने घेतली आहे.
शंभर टक्के सौरऊर्जा; शाळेचे वीजबिल शून्य : संवत्सरच्या शाळेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शंभर टक्के सौरऊर्जा व्यवस्था. शाळेवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यात आला असून, त्यामुळं सध्या शाळेचे वीजबिल शून्य आहे. अनेक ठिकाणी वीजपुरवठ्याच्या अडचणींमुळं डिजिटल बोर्ड किंवा शासनाकडून उपलब्ध करून दिलेल्या आधुनिक सुविधा वापराविना पडून राहतात. मात्र, या शाळेत सौरऊर्जेच्या माध्यमातून सर्व सुविधा कार्यरत ठेवण्यात आल्या आहेत. सौरऊर्जेचा वापर करून शाळेतील विद्युत उपकरणे आणि डिजिटल शिक्षणाच्या सुविधा सुरू ठेवल्या जातात. यामुळं वीजबचतीबरोबरच विद्यार्थ्यांना अपारंपरिक ऊर्जेचे महत्त्व प्रत्यक्ष अनुभवातून समजते. पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर कसा करता येतो, याचं उदाहरण विद्यार्थ्यांसमोर उभं राहतं.
सीसीटीव्ही आणि सेंट्रलाइज्ड साउंड सिस्टिममुळं व्यवस्थापन अधिक प्रभावी : शिक्षकांना सकारात्मक वातावरण मिळावं आणि शाळेचं व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करता यावं, यासाठी स्वतंत्र शिक्षक संवाद कक्ष आणि मुख्याध्यापकांसाठी सुसज्ज केबिन तयार करण्यात आली आहे. मुख्याध्यापकांच्या केबिनमध्ये सुमारे 32 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. त्यामुळं एका ठिकाणाहून शाळेतील वर्गखोल्या आणि परिसरावर लक्ष ठेवता येतं. यासोबतच संपूर्ण शाळेसाठी सेंट्रलाइज्ड साउंड सिस्टिम बसवण्यात आली आहे. मुख्याध्यापकांच्या कक्षातून एकाचवेळी सर्व वर्गांना सूचना देता येतात. एखाद्या विशिष्ट वर्गाशी संवाद साधायचा असल्यास केवळ त्या वर्गापुरती सूचना प्रसारित करण्याचीही सुविधा आहे. त्यामुळं शाळेतील व्यवस्थापन शिस्त आणि संवाद अधिक सुलभ झाला आहे. पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या या शाळेत सध्या सुमारे 327 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांना केवळ पाठ्यपुस्तकातील ज्ञान देण्याऐवजी त्यांची समज आकलनशक्ती, आत्मविश्वास आणि शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यावर शिक्षकांचा विशेष भर आहे.
सकाळी 9.30 वाजताच शाळा रविवारीही अतिरिक्त मार्गदर्शन : सर्वसाधारणपणे अनेक शाळांमध्ये सकाळी 10.30 वाजता वर्ग सुरू होतात. मात्र संवत्सरची शाळा सकाळी 9.30 वाजताच सुरू होते. सकाळी 9.30 ते 10.30 या वेळेत विद्यार्थ्यांचे गट तयार करून शिक्षक त्यांना विशेष मार्गदर्शन करतात. ज्या विषयांमध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी येतात, ज्या संकल्पना समजण्यास कठीण जातात किंवा ज्या विषयांचा अधिक सराव आवश्यक असतो. त्यावर या अतिरिक्त वेळेत विशेष लक्ष केंद्रित केलं जातं. विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक अडचणी समजून घेऊन त्यानुसार मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
वर्षातील 365 दिवस शाळा भरते : विद्यार्थ्यांसाठी रविवारीही अतिरिक्त तासिका घेतल्या जातात. तशी वर्षातील 365 दिवस ही शाळा भरते, नियमित शालेय वेळेपलीकडं जाऊन विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी शिक्षक घेत असलेले हे परिश्रम निश्चितच कौतुकास्पद आहेत. शिष्यवृत्ती परीक्षेत शाळेचा निकाल दरवर्षी जिल्ह्यात अव्वल राहिला असून, काही विद्यार्थ्यांनी राज्यस्तरावरही यश संपादन केलं आहे. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी तयार करण्याबरोबरच त्यांच्या शैक्षणिक क्षमतेचा विकास करण्यासाठी शिक्षक सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.
दुसरीतील विद्यार्थ्यांना जपानी भाषेची ओळख : संवत्सर शाळेतील शिक्षणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांना विविध भाषांची ओळख करून देण्याचा अभिनव प्रयत्न. दुसरीतील विद्यार्थ्यांनाही जपानी भाषेची ओळख झाली असून जपानी भाषेत कोणी काय बोलले, याचा अर्थ ते इतर विद्यार्थ्यांना समजावून सांगू शकतात. इंग्रजी संभाषणावरही विशेष भर दिला जात आहे. यापुढे आणखी दोन ते तीन भाषांचा समावेश करण्याचा संकल्प शाळेने केला आहे. त्यामध्ये आपल्या संस्कृतीशी नाते जोडणाऱ्या संस्कृत भाषेलाही स्थान देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही जागतिक स्तरावर संवाद साधण्याचा आत्मविश्वास मिळावा वेगवेगळ्या भाषांची ओळख व्हावी आणि त्यांच्यासमोर ज्ञानाची नवी दालने खुली व्हावीत हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे.
विविध पुरस्कारांनी शाळेच्या कामाची दखल : शाळेने राबवलेल्या उपक्रमांची आणि शैक्षणिक गुणवत्तेची दखल विविध स्तरांवर घेण्यात आली आहे. 'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा' या स्पर्धेत चार वर्षांपूर्वी विभागात द्वितीय क्रमांक मिळवत शाळेनं 13 लाख रुपयांचं पारितोषिक प्राप्त केलं. त्यानंतर तीन वर्षांपूर्वी विभागात प्रथम क्रमांक मिळवत 15 लाख रुपयांचं पारितोषिक मिळवण्याचा मानही शाळेला मिळाला. मागील वर्षी शाळेची राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली असून, अंतिम निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळं राज्यस्तरावरही मानाचा पुरस्कार मिळण्याची शाळेला अपेक्षा आहे. राज्याच्या पर्यटन शाळांच्या यादीत स्थान मिळणं हीदेखील शाळेच्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची आणि सर्वांगीण विकासाची महत्त्वपूर्ण पावती आहे.
माजी विद्यार्थ्यांचे योगदान; ग्रामस्थांची एकजूट : शाळेचे यश हे केवळ एका व्यक्तीचे किंवा काही शिक्षकांचे यश नाही. ग्रामपंचायत, शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक, पालक, ग्रामस्थ आणि माजी विद्यार्थी यांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून हे परिवर्तन साकारलं आहे. विशेष म्हणजे, या शाळेतून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेले अनेक विद्यार्थी आज विज्ञान, वैद्यकीय क्षेत्र, कायदा, अभियांत्रिकी आणि उद्योग अशा विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. मात्र, यशाच्या शिखरावर पोहोचल्यानंतरही त्यांनी आपल्या शाळेशी असलेली नाळ तुटू दिलेली नाही. पुण्यात उद्योजक म्हणून कार्यरत असलेल्या एका तरुण माजी विद्यार्थ्याने शाळेच्या ग्रंथालयासाठी 3 लाख 51 हजार रुपयांचे साहित्य उपलब्ध करून दिले आहे.
उद्यान आणि कुसुमाग्रज वाचन कट्टा यासारख्या उपक्रमांसाठीही माजी विद्यार्थी आणि गावातील मान्यवरांनी पुढाकार घेतला आहे. अशा योगदानामुळं शाळेतील विद्यार्थ्यांना वाचनाची आवड, ज्ञानाची गोडी आणि आपल्या शाळेबद्दल आपलेपणाची भावना निर्माण होण्यास मदत होत आहे. माजी विद्यार्थ्यांनी शाळेसाठी दिलेलं योगदान केवळ आर्थिक मदतीपुरतं मर्यादित नाही. 'आपल्या शाळेनं आपल्याला घडवलं,' या जाणिवेतून पुढील पिढीतील विद्यार्थ्यांनाही चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, अशी भावना त्यांच्या सहकार्यातून दिसून येते. गावातील नागरिक आणि माजी विद्यार्थ्यांचा हा सहभाग शाळेच्या विकासाला अधिक बळ देणारा ठरला आहे
वैजापूर, येवला परिसरातूनही विद्यार्थी शाळेत दाखल : शाळेतील वाढती पटसंख्या ही तिच्या गुणवत्तेची आणि पालकांच्या विश्वासाची महत्त्वाची पावती मानली जात आहे. आपल्या मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावं, या अपेक्षेनं पालक संवत्सरच्या जिल्हा परिषद शाळेकडं वळत आहेत. वैजापूर, येवला तसेच इतर भागांतील काही पालकांनी आपल्या मुलांना नातेवाइकांकडे संवत्सर येथे ठेवून या शाळेत दाखल केले आहे. खासगी शाळांकडं आकर्षित होणाऱ्या समाजात जिल्हा परिषद शाळेवर असा विश्वास निर्माण होणं ही निश्चितच उल्लेखनीय बाब आहे. शाळेतील गुणवत्ता, शिक्षकांचे परिश्रम, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध सुविधा आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम यामुळं पालकांच्या मनातील जिल्हा परिषद शाळांविषयीची प्रतिमा बदलण्यास मदत होत आहे. ग्रामीण भागातील शाळाही दर्जेदार शिक्षण देऊ शकते, असा विश्वास या शाळेने निर्माण केला आहे.
अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन व सहकार्य : "1995 मध्ये गावचा सरपंच झाल्यापासून शिक्षण क्षेत्राविषयी विशेष आस्था असल्याने शाळेच्या विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले. गेल्या 20 ते 21 वर्षांच्या मेहनतीचं हे फलित आहे. शिक्षकांचे सातत्यपूर्ण परिश्रम, ग्रामस्थांची साथ, शाळा व्यवस्थापन समितीचे पाठबळ आणि माजी विद्यार्थ्यांचे योगदान यामुळंच शाळेत विविध उपक्रम प्रत्यक्षात उतरविणे शक्य झाले. या प्रवासात ग्रामपंचायत आणि शिक्षण विभागासह प्रशासनातील अनेक अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन व सहकार्य लाभले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारी, शिक्षणाधिकारी, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा शालिनीताई विखे पाटील यांनी वेळोवेळी प्रोत्साहन व मार्गदर्शन केले," असंही परजणे यांनी सांगितलं.
शालिनी विखे पाटील कोण आहेत? : जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा शालिनी विखे पाटील या राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पत्नी, तसंच माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांच्या आई आहेत. त्या कोपरगाव तालुक्यातील ज्येष्ठ नेते, दूध उत्पादकांचे नेते आणि सहकारी चळवळीतील कार्यकर्ते असलेलं दिवंगत नामदेवराव परजणे पाटील यांच्या कन्या आहेत. तसंच गोदावरी खोरे सहकारी दूध उत्पादक संघाचे चेअरमन राजेश परजणे यांच्या त्या मोठ्या भगिनी आहेत.
हेही वाचा -
- कधीही गावाबाहेर न गेलेले विद्यार्थी गेले थेट अमेरिकेतील नासामध्ये; नासा, स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाला देणार भेट
- खासगी शाळांना टक्कर, 'या' सरकारी शाळेत वाढले विद्यार्थ्यांचे दाखले, छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षिकेची कमाल!
- गेल्या वर्षभरात धोकादायक ठरलेल्या 5 शाळांच्या इमारती रिकाम्या; सुमारे 2,400 विद्यार्थ्यांवर शाळा बदलण्याची वेळ