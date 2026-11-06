समृद्धी महामार्ग प्रवाशांसाठी जीवघेणा? 6 महिन्यांत 8 दगडफेकीच्या तर 5 लूटमारीच्या घटना; प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण
वेगवान प्रवासासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गावर गेल्या सहा महिन्यांत दगडफेकीच्या 8 आणि लूटमारीच्या 5 जीवघेण्या घटना घडल्यानं प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
Published : November 6, 2026 at 8:35 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : वेगवान प्रवास म्हणून सरकारनं ज्या समृद्धी महामार्गाची निर्मिती केली, त्या मार्गावरील प्रवास जरी सोपा झाला असला तरी तो प्रवाशांसाठी जीवघेणा ठरत आहे. या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहेत, शिवाय जीवघेणे हल्ले होण्याच्या घटना देखील घडत असल्यानं हा प्रवास सुरक्षित आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील करमाड परिसरात रविवारी रात्री कार आणि ट्रकवर दगडफेक करून काचा फोडण्यात आल्याची घटना घडली. विशेष म्हणजे, या घटनेच्या आदल्याच दिवशी एका कारमधील अभियंत्याला लुटून त्याचे पैसे पळवण्यात आले होते. गेल्या सहा महिन्यांत या महामार्गावर दगडफेकीच्या 8, तर लुटमारीच्या 5 घटना घडल्या आहेत. पोलीस नियमित गस्त घालत असल्याचा दावा करत असताना, या घटना घडतातच कशा? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
समृद्धी राहिला नाही सुरक्षित...
महामार्गावर जाण्यासाठी टोलनाक्याशिवाय इतर कुठलाही पर्याय नाही, तसंच प्रवास करताना मधोमध उतरण्यासाठी कुठेही मार्ग नाही. असं असताना दरोडेखोरांच्या टोळ्या या मार्गावर जातात कशा? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरोडेखोर आलिशान गाडीतून एखाद्या वाहनाचा पाठलाग करतात आणि वेळ साधून त्याची अडवणूक करतात. गाडीतील कुटुंबीयांना शस्त्राचा धाक दाखवून लुटलं जातं, त्यासाठी लहान मुले असल्यास त्यांच्या गळ्याला चाकू लावण्यापर्यंतची हिंमत दरोडेखोर करत आहेत. असा घटनाक्रम सुरू असतानाही पोलिसांना त्याबाबत माहिती मिळत नाही, त्यामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही, अशी धारणा प्रवाशांमध्ये निर्माण झाली आहे.
सहा महिन्यांत समृद्धी महामार्गावर लुटमारीच्या 5 घटना
- 12 मे : वैजापूर हद्दीत कार अडवून प्रवाशांची लूट.
- 28 जुलै : सिंदखेडराजा परिसरात टायर पंक्चर करून रोकड लंपास.
- 15 ऑगस्ट : छत्रपती संभाजीनगर हद्दीत चाकूचा धाक दाखवून लूट.
- 28 ऑगस्ट : महामार्गावरील सिग्नलजवळ खिळे टाकून टायर पंक्चर; कुटुंबीयांकडील रोकड व दागिने लुटले.
- 2 नोव्हेंबर : ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर हद्दीत कार्यकारी अभियंत्याची लूट.
सुरक्षा देऊनही घडतात घटना...
एकीकडे लूटमार आणि दगडफेकीच्या घटना वाढत असताना, दुसरीकडे आठ पोलीस वाहनांची नियमित गस्त सुरू असल्याचा दावा केला जातो. त्याचबरोबर एआय आधारित कॅमेरे बसवण्याचं कामही संथ गतीनं सुरू आहे. मोठे उद्योजक आणि सरकारी अधिकारीच लुटारूंच्या निशाण्यावर येत असतील, तर त्यांच्या प्रवासाची माहिती लुटारूंना मिळते कशी? पोलिसांची गस्त नेमकी कुठे असते? आणि एवढ्या घटना घडूनही ठोस प्रतिबंधात्मक कारवाई का होत नाही? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. घटना घडल्यावर पोलीस तातडीनं पावलं उचलतात; परंतु लुटणाऱ्या टोळ्या महामार्गावर येतातच कशा? हा मुख्य प्रश्न कायम आहे. दरम्यान, सरकार सुरक्षित प्रवास देण्यासाठी ठोस पावलं उचलत असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.
पोलीस यंत्रणा सज्ज...
समृद्धी महामार्गावर घडणाऱ्या घटना पाहता, शहर पोलीस उपायुक्त पंकज अतुलकर यांनी समृद्धी महामार्गाच्या सावंगी इंटरचेंज येथे जाऊन पाहणी केली. त्यावेळी त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समृद्धी महामार्गावर काही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यामध्ये काही ठिकाणी 'नो नेटवर्क झोन' असल्याचं समोर आलं आहे. त्यावर आता तिथे मोबाईल टॉवर उभारून संपर्क तुटणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात आहे. तसंच काही ठिकाणी संरक्षण भिंती तुटलेल्या असल्यानं, त्याच ठिकाणाहून चोर आत येतात आणि लुटमार करून पसार होतात असं निदर्शनास आलं आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी त्याबाबत पत्रव्यवहार करून लवकरात लवकर त्या भिंतींची दुरुस्ती करण्याच्या सूचना आम्ही देत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. त्याचबरोबर पोलिसांमध्ये नेहमीच हद्दीवरून काही प्रमाणात वाद पाहायला मिळतो. मात्र, आता सरकारनं स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, घटना घडल्यानंतर संबंधित व्यक्तीनं जवळच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवायची आहे. त्यानंतर हद्दीनुसार तो गुन्हा संबंधित पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
नागरिकांनी सतर्क राहावं...
नागरिकांनी प्रवास करताना काही अडचण आल्यास हेल्पलाईन क्रमांक 112 वर संपर्क करावा, तसंच आपले लाईव्ह लोकेशन कुटुंबीयांना पाठवून ठेवावं, जेणेकरून अडचणीच्या काळात तातडीनं मदत मिळू शकेल. प्रवाशांना सुरक्षित प्रवास करता यावा, यासाठी पोलीस चोख काम करत आहेत. घडलेल्या घटना पाहता काही नवीन मार्गदर्शक सूचना आम्हाला प्राप्त झाल्या आहेत; त्यामध्ये घटना घडल्यानंतर कशा पद्धतीनं तपास करावा आणि आरोपींचा शोध कसा घ्यावा, याबाबत स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यानुसार, आम्ही नुकत्याच ठाण्याजवळ घडलेल्या एका गुन्ह्याचा वेगानं तपास करून अवघ्या चार तासांत आरोपींना अटक केली आहे. त्यामुळे अधिक सक्षमपणे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस सज्ज आहेत, असा विश्वास पोलीस उपायुक्तांनी व्यक्त केला.
सरकार पावलं उचलत आहे...
समृद्धी महामार्गावरील प्रवास सुलभ व सुखकर करण्यासाठी 15 पोलीस मदत केंद्रे प्रस्तावित होती, त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यासोबतच 420 जणांचं अतिरिक्त मनुष्यबळ देण्यासही मंजुरी मिळाली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, यामुळेच आता समृद्धी महामार्गाचा प्रवास येणाऱ्या काळात अधिक सुलभ आणि सुरक्षित होणार असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली आहे.
प्रवाशांना वाटते भीती...
दगडफेक आणि लुटमार होत असल्यानं आता समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करण्यास भीती वाटत असल्याचं मत मनीष हांडे या प्रवाशानं व्यक्त केलं. रोज सोशल मीडिया तसंच वर्तमानपत्रांमध्ये समृद्धी महामार्गावरील अपघात आणि लुटमारीच्या घटना पाहता, या मार्गावरून प्रवास करताना भीती वाटत आहे. सुरक्षा व्यवस्था चोख असल्याचा दावा जरी केला जात असला, तरी घडणाऱ्या घटनांमुळे आता हा प्रवास सुरक्षित राहिलेला नाही अशी भावना निर्माण झाली आहे, असं मत प्रवासी मनीष हांडे यांनी व्यक्त केलं. तर "मी आधी एकट्यानं प्रवास करायचो; मात्र आता अशा घटना घडत असल्यानं कुटुंबीय एकट्याला जाऊ देत नाहीत. त्यामुळे कोणाला तरी सोबत घेऊनच प्रवास करावा लागत आहे", असं मत नाशिक ते संभाजीनगर प्रवास करणाऱ्या प्रतीक पाटील यांनी सांगितलं.
दरम्यान, समृद्धी महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या अनिल तिरुक यांनी सुविधेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. "टोलसाठी एवढे पैसे खर्च करूनही प्रवाशांची सुरक्षितता का रामभरोसे आहे?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. "लूटमारीच्या घटना तर घडतच आहेत, शिवाय रस्त्यात काही ठिकाणी जनावरे आडवी येत असल्याने अपघाताची शक्यता वाढते. काही दिवसांपूर्वी माझ्या गाडीला डुकरानं धडक दिल्यानं मोठा अपघात झाला आणि माझं मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे इथून प्रवास करताना अधिक लक्षपूर्वक गाडी चालवावी लागते", असं अनिल तिरुक यांनी सांगितलं.
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