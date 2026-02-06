छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या महापौरपदी भाजपाकडून समीर राजुरकर तर उपमहापौरपदी शिवसेनेचे राजेंद्र जंजाळ यांना संधी
भाजपा नेते आणि मंत्री अतुल सावे यांनी महापौरपदासाठी समीर राजुरकर आणि उपमहापौरपदासाठी शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र जंजाळ यांच्या नावाची घोषणा केली.
Published : February 6, 2026 at 6:15 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेचा महापौर आणि उपमहापौरपदाचे उमेदवार घोषित करण्यात आले. शुक्रवारी (6 फेब्रुवारी) दुपारी भाजपा नेते आणि मंत्री अतुल सावे यांनी महापौरपदासाठी समीर राजुरकर आणि उपमहापौरपदासाठी शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र जंजाळ यांच्या नावाची घोषणा केली. यावेळी नवीन जोडी शहराचा उत्तम विकास करतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. महानगरपालिकेत जाऊन दोन्ही उमेदवारांनी आपला अर्ज दाखल केला. सत्तेत शिवसेनेचा सहभाग करण्यात आला असून उपमहापौरपद देण्यात आले आहे. असं असलं तरी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी देखील उपमहापौरपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरल्यामुळं शिवसेनेत अंतर्गत कलह तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थितीत होतोय.
महापौरपदी समीर राजुरकर : भाजपातील आश्वासक आणि युवा चेहरा म्हणून समीर राजुरकर यांचं नाव महापौरपदासाठी चर्चेत होतं. मात्र त्यांच्या बरोबर अन्य सात नगरसेवक देखील पात्र असल्यामुळं स्थानिक कोअर कमिटी सदस्यांमध्ये एकमत होत नव्हतं. त्यातील दोन नावं मुंबईत वरिष्ठांकडे पाठवण्यात आली. ज्यामध्ये समीर राजुरकर यांच्या नावाला पसंती देण्यात आली.
समीर राजुरकर यांच्याबद्दल माहिती : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाकडून समीर सुभाष राजुरकर यांना प्रभाग क्र.17 मधून उमेदवारी देण्यात आली. या निवडणुतील ते नगरसेवक म्हणून निवडून आले. त्यांचा राजकीय कारकीर्दीचा आढावा, पुढील प्रमाणे...
- 1995 - भाजयुमो समर्थनगर वॉर्ड अध्यक्ष
- 1997 - भाजयुमो शहर विद्यार्थी आघाडी
- 2000 - भाजयुमो अध्यक्ष, शहर विद्यार्थी आघाडी
- 2002 - भाजयुमो सरचिटणीस, जिल्हा विद्यार्थी आघाडी
- 2005 ते 2009 - भाजयुमो जिल्हाध्यक्ष
- 2010 - समर्थनगर वॉर्ड नगरसेवक
- 2019 ते 2023 - भाजपा शहर जिल्हा सरचिटणीस
- 2024 - लोकसभा निवडणूक संयोजक, भाजपा
- 2024 - गंगापूर विधानसभा निवडणूक प्रमुख, भाजपा
- 2025 - छत्रपती संभाजीनगर निवडणूक प्रमुख, भाजपा
- 2026 - प्रभाग क्र.17 मधून नगरसेवक
उपमहापौरपदी राजेंद्र जंजाळ : भाजपाला 115 पैकी 57 जागा मिळाल्यामुळं त्यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत असलं तरी महापौरपदासाठी एका नगरसेवकाची आवश्यकता आहे. त्यामुळं भाजपानं कोणत्याही इतर नगरसेवकांना सोबत घेण्याऐवजी केंद्रात आणि राज्यातसोबत असलेला मित्र पक्ष शिवसेनेला सोबत घेण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात शुक्रवारी भाजपा आणि शिवसेना यांच्यात बैठक झाली. यानंतर शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र जंजाळ यांना उपमहापौरपदी संधी देण्यात आली. राजेंद्र जंजाळ 2014 मध्ये नगरसेवक म्हणून निवडून आले तर त्याकाळात उपमहापौर म्हणून त्यांना संधी देण्यात आली होती. शिवसेनेतील बंडानंतर राजेंद्र जंजाळ हे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत सामील झाले. त्यामुळं त्यांच्या गळ्यात जिल्हाध्यक्ष दाची माळ पडली.
त्र्यंबक तुपे देखील मैदानात : छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत शिवसेना भाजपासोबत सत्तेत सामील झाली आणि राजेंद्र जंजाळ यांना उपमहापौरपदावर संधी देण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. असं असलं तरी शिवसेनेतील नगरसेवक आणि माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी देखील उपमहापौरपदाचा अर्ज भरला आहे. त्यामुळं एकाच पक्षातील दोन उमेदवार आमने-सामने असल्यानं पक्षातील अंतर्गत वाद समोर आला आहे. पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी असलेल्या मतभेदांमुळं त्र्यंबक तुपे यांनीही अर्ज केला आहे का? असा प्रश्न उपस्थितीत होतोय. कारण महापौर आणि उपमहापौर नावांची घोषणा करत असताना शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांचीही अनुपस्थिती होती. यामुळं शंका बळावली आहे. मात्र, "आधी उमेदवारी जाहीर नसल्यामुळं त्र्यंबक तुपे यांनी अर्ज दाखल केला आहे, तर संजय शिरसाट जिल्हापरिषद निवडणुकीत व्यस्त असल्याने ते आले नाहीत. आता अधिकृत उमेदवारी जाहीर झाल्याने अडचण नाही," असं राजेंद्र जंजाळ यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा :
- नांदेड महापालिकेवर भाजपाच्या कविता मुळे महापौर तर उपमहापौर पदी दीपकसिंह रावत; औपचारिक घोषणा बाकी
- अजित पवार यांच्या निधनामुळं पुणे महानगरपालिकेच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित सर्व कार्यक्रम रद्द!
- बारामतीत राष्ट्रवादीतील हालचालींना वेग: शरद पवार आणि युगेंद्र पवार यांची बैठक