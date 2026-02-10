ETV Bharat / state

संभाजीनगरचे पहिले महापौर म्हणून समीर राजुरकर यांची निवड, उबाठा आणि वंचित तटस्थ

महापौरपदी भाजपाचे समीर राजुरकरांना 115 पैकी 70 मतं मिळाल्याने त्यांची निवड जाहीर केली. तर उपमहापौरपदी शिवसेनेचे राजेंद्र जंजाळांना 70 मते मिळाल्याने त्यांची निवड झालीय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026 at 2:53 PM IST

Updated : February 10, 2026 at 3:08 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर - महापालिका महापौरपदी भाजपाचे नगरसेवक समीर राजुरकर यांची तर उपमहापौरपदी राजेंद्र जंजाळ निवड करण्यात आलीय. शहराचे नामांतर झाल्यावर छत्रपती संभाजीनगरचे पहिले महापौरांची निवड झालीय. सभागृहात पीठासन अधिकारी यांनी हात उंचावून मतदान घेण्याचे निर्देश दिलेत, त्यानुसार महापौरपदी भाजपाचे समीर राजुरकर यांना 115 पैकी 70 मतं मिळाल्याने त्यांची निवड जाहीर करण्यात आली. तर उपमहापौरपदी शिवसेनेचे राजेंद्र जंजाळ यांना देखील 70 मते मिळाल्याने त्यांची निवड जाहीर करण्यात आली. सभागृहात उबाठा, वंचित, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांनी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली.

महापौरपदी समीर राजुरकर : महापालिका निवडणुकीत 115 जागांपैकी भाजपा पक्षाला 57 जागा, शिवसेनेला 13, एमआयएम 33, उबाठा 6, काँग्रेस 1, वंचित 4, राष्ट्रवादी 1 असे नगरसेवक निवडून आलेत. भाजपाला एक हाती सत्ता मिळवणे सहज शक्य असताना राज्यात सत्तेत सोबत असलेल्या शिवसेना या मित्र पक्षाला त्यांनी सत्तेत सहभागी करून घेतले. भाजपातर्फे महापौरपदासाठी समीर राजुरकर यांना उमेदवारी देण्यात आली तर त्यांच्या विरोधात एमआयएमतर्फे अशोक हिवराळे यांनी उमेदवारी अर्ज सादर केले. मंगळवारी दुपारी मनपा सभागृहात हात उंचावत घेतलेल्या मतदानार समीर राजुरकर यांना 70 तर अशोक हिवराळे यांना 33 मते मिळाली. या प्रक्रियेत उबाठा गटाचे 6, वंचितचे 4, राष्ट्रवादी शरद पवार गट 1, काँग्रेस पक्षाचे 1 नगरसेवकांनी तटस्थ भूमिका घेत मतदान केले नाही.

उपमहापौरपदावर दुसऱ्यांदा राजेंद्र जंजाळ : उपमहापौरपदासाठी राजेंद्र जंजाळ यांचे नाव जाहीर झाल्यावर शिवसेनेचे नेते तथा पालकमंत्री संजय शिरसाट नाराज असल्याचं समोर आलं. पण पक्षाने दिलेला आदेश मान्य असल्याचं सांगत त्यांनी वादावर पडदा टाकला. राजेंद्र जंजाळ यांच्या उपमहापौरपदी अर्ज दाखल केल्यावर त्यांच्या विरोधात एमआयएम पक्षाचे मोहम्मद वसीम अहमद यांनी देखील उमेदवारी अर्ज दाखल केला. सभागृहात हात उंचावून घेतलेल्या मतदानात राजेंद्र जंजाळ यांना 70 तर मोहम्मद वसीम अहमद यांना 33 मते मिळाली. त्यानुसार राजेंद्र जंजाळ यांची उपमहापौरपदी निवड झाल्याचं जाहीर करण्यात आलंय. राजेंद्र जंजाळ दुसऱ्यांदा शहराचे महापौर झालेत.

शहराच्या समस्या सोडवणार : महापौरपदी निवड झाल्यावर समीर राजुरकर यांनी भाजपा नेत्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे आभार मानले. पक्षाने शहर विकासाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, त्यानुसार आता काम करणार आहे. शहराच्या विकासासाठी काम करणार असून, सर्व समस्या सोडवणार असल्याचे आश्वासन असल्याचं समीर राजुरकर यांनी दिलेत.

