ETV Bharat / state

आधी गोळ्या घातल्या, मग डोक्यात चाकूने सपासप वार, रिक्षा चालकाला भरदिवसा संपवलं

पुण्यातील कोंढवा भागात गणेश काळे (Ganesh Kale Murder) या रिक्षा चालकाची भरदिवसा गोळीबार आणि कोयत्याने वार करुन हत्या करण्यात आली.

Pune Crime News
गोळ्या झाडून कोयत्याने केली हत्या (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 1, 2025 at 7:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : मागच्या वर्षी पुण्यातील नाना पेठ येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक वनराज आंदेकर याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. वनराज याच्या हत्येच्या एक वर्षानंतर आंदेकर टोळीकडून गणेशोत्सवाच्या विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला नाना पेठ येथे आयुष कोमकरची हत्या करण्यात आली होती. असं असताना आज पुण्यातील कोंढवा येथे भर दुपारी वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपी समीर काळेचा भाऊ गणेश काळेवर (Ganesh Kale Murder) गोळ्या झाडून आणि कोयत्याने वार करून हत्या करण्यात आल्याची माहिती, पोलीस उपायुक्त राजकुमार शिंदे यांनी दिली.


गोळ्या झाडून कोयत्याने वार करून हत्या : पुणे शहरात गेल्या काही दिवसापासून विविध गुन्ह्यात वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. आंदेकर टोळीकडून आयुष कोमकरची हत्या केल्यानंतर पोलिसांकडून बंडू आंदेकर याच्यासह त्याच्या टोळीतील १३ जणांना अटक केली होती. तसंच नाना पेठ येथे आंदेकर टोळीच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर जोरदार कारवाई करत आंदेकर टोळीने जमा केलेली माया देखील जप्त केली होती. पोलिसांच्या या जोरदार कारवाईनंतर शहरातील गुन्हेगारी शांत होईल अशी चर्चा असताना, आज कोंढवा येथील खडी मशीन चौक येथे भर दुपारी गणेश काळेची हत्या करण्यात आली आहे.

प्रतिक्रिया देताना पोलीस उपायुक्त राजकुमार शिंदे (ETV Bharat Reporter)

कोठे घडली घटना? : याबाबत पोलीस उपायुक्त राजकुमार शिंदे म्हणाले, "आज दुपारी पेट्रोल पंपावरून घटनेबाबत एक फोन आला आणि घटनेची माहिती देण्यात आली. यावेळी घटनास्थळी तत्काळ वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि पोलीस दाखल झाले. गणेश काळेवर मोटार सायकलवरून आलेल्या लोकांनी गोळीबार केला. यात गणेश काळेचा जागीच मृत्यू झाला. याबाबत पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे. मयत गणेश काळेची स्वतःची रिक्षा असून तो येवलेवाडी येथे राहातो. खडी मशीन येथे जात असताना मोटर सायकलवर आलेल्या दोन आरोपींनी त्याच्यावर गोळ्या झाडून त्याची हत्या केली. मयत गणेश काळेवर कोंढवा पोलीस स्टेशन येथे एक गुन्हा दाखल असून त्याचा भाऊ समीर काळे हा देखील जेलमध्ये आहे. आरोपींच्या शोधासाठी दहा पोलीस पथकं रवाना करण्यात आली आहेत."

हेही वाचा -

  1. अनैतिक संबंधातून नागपुरात क्रूर हत्येचा थरार; प्रेयसीच्या नवऱ्यावर कोयत्याने केले सपासप वार
  2. चेहऱ्यावर, मानेवर, हातावर शस्त्रानं वार; व्याजाच्या पैशातून वाद अन् एकाला संपवलं
  3. विवाहित प्रेयसीनं लग्नाला दिला नकार: प्रियकरानं प्रेयसीच्या पतीच्या डोक्यात फावडा घालून केला खून

TAGGED:

गणेश काळे हत्या
GANESH KALE MURDER IN PUNE
ANDEKAR MURDER CASE
गणेश काळे
PUNE CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.