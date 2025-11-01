आधी गोळ्या घातल्या, मग डोक्यात चाकूने सपासप वार, रिक्षा चालकाला भरदिवसा संपवलं
पुण्यातील कोंढवा भागात गणेश काळे (Ganesh Kale Murder) या रिक्षा चालकाची भरदिवसा गोळीबार आणि कोयत्याने वार करुन हत्या करण्यात आली.
पुणे : मागच्या वर्षी पुण्यातील नाना पेठ येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक वनराज आंदेकर याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. वनराज याच्या हत्येच्या एक वर्षानंतर आंदेकर टोळीकडून गणेशोत्सवाच्या विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला नाना पेठ येथे आयुष कोमकरची हत्या करण्यात आली होती. असं असताना आज पुण्यातील कोंढवा येथे भर दुपारी वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपी समीर काळेचा भाऊ गणेश काळेवर (Ganesh Kale Murder) गोळ्या झाडून आणि कोयत्याने वार करून हत्या करण्यात आल्याची माहिती, पोलीस उपायुक्त राजकुमार शिंदे यांनी दिली.
गोळ्या झाडून कोयत्याने वार करून हत्या : पुणे शहरात गेल्या काही दिवसापासून विविध गुन्ह्यात वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. आंदेकर टोळीकडून आयुष कोमकरची हत्या केल्यानंतर पोलिसांकडून बंडू आंदेकर याच्यासह त्याच्या टोळीतील १३ जणांना अटक केली होती. तसंच नाना पेठ येथे आंदेकर टोळीच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर जोरदार कारवाई करत आंदेकर टोळीने जमा केलेली माया देखील जप्त केली होती. पोलिसांच्या या जोरदार कारवाईनंतर शहरातील गुन्हेगारी शांत होईल अशी चर्चा असताना, आज कोंढवा येथील खडी मशीन चौक येथे भर दुपारी गणेश काळेची हत्या करण्यात आली आहे.
कोठे घडली घटना? : याबाबत पोलीस उपायुक्त राजकुमार शिंदे म्हणाले, "आज दुपारी पेट्रोल पंपावरून घटनेबाबत एक फोन आला आणि घटनेची माहिती देण्यात आली. यावेळी घटनास्थळी तत्काळ वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि पोलीस दाखल झाले. गणेश काळेवर मोटार सायकलवरून आलेल्या लोकांनी गोळीबार केला. यात गणेश काळेचा जागीच मृत्यू झाला. याबाबत पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे. मयत गणेश काळेची स्वतःची रिक्षा असून तो येवलेवाडी येथे राहातो. खडी मशीन येथे जात असताना मोटर सायकलवर आलेल्या दोन आरोपींनी त्याच्यावर गोळ्या झाडून त्याची हत्या केली. मयत गणेश काळेवर कोंढवा पोलीस स्टेशन येथे एक गुन्हा दाखल असून त्याचा भाऊ समीर काळे हा देखील जेलमध्ये आहे. आरोपींच्या शोधासाठी दहा पोलीस पथकं रवाना करण्यात आली आहेत."
