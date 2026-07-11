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विवाहाला कायदेशीर मान्यता असेल तरच कर सवलत, समलिंगी जोडप्याच्या याचिकेवर न्यायालयात आयकर विभागाची भूमिका

समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता नसल्यामुळं, जोडीदार म्हणून आयकर सवलतीचा लाभ दिला जाऊ शकत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आयकर विभागानं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रात मांडली.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 11, 2026 at 3:45 PM IST

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मुंबई : समलिंगी जोडप्याला कायदेशीर मान्यता नाही. त्यामुळं या जोडप्यानं एकमेकांना दिलेल्या भेटवस्तूवर कर सवलत देता येणार नाही, असं प्रतिज्ञापत्र आयकर विभागानं नुकतच मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलंय. विवाह कायद्याअंतर्गत नोंद झालेल्या सामान्य जोडप्यानं एकमेकांना भेटवस्तू दिल्यास त्यांना कर सवलत दिली जाते. मात्र, समलिंगी जोडप्याला लग्नाचा कोणताच कायदेशीर आधार अद्याप मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत त्यांनी एकमेकांना भेटवस्तू दिल्यास त्यावर कर सवलत देता येणार नाही, असं आयकर विभागानं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं आहे.

आयकर विभागाची भूमिका काय - या समलिंगी जोडप्यानं आयकार विभागाच्या कोणत्याही कारवाईला किंवा नोटीसला याचिकेतून आव्हान दिलं नाही. परिणामी या याचिकेवर सुनावणीच होऊ शकत नाही. मुळात एका समलिंगी जोडप्यानं ही याचिका केलेली आहे. विवाहित जोडप्यानं एकमेकांना भेटवस्तू दिल्यास त्यावर कर सवलत दिली जाते. आम्हालाही तशी सवलत मिळावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मात्र, ज्या लग्नाला कायद्यानं मान्यता नाही, तर त्यांना पती-पत्नीचा कायेदशीर अधिकार कसा देता येईल? त्यामुळं ही याचिका तथ्यहिन असून ती तातडीनं फेटाळून लावावी, अशी विनंती आयकर विभागानं आपल्या प्रतिज्ञापत्रातून केली आहे. याची नोंद घेत तूर्तास हायकोर्टानं ही सुनावणी तहकूब केलीय.



काय आहे प्रकरण? - पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेची भेटवस्तू मिळाल्यास त्यावर सरकारकडून आयकर लावला जातो. कारण ही भेटवस्तू म्हणजे तुमचं उत्पन्न समजलं जातं. कर चोरी रोखण्यासाठी सरकारकडून ही तरतूद करप्रणालीत करण्यात आलीय. मात्र जर ही भेटवस्तू तुमचा नातलग अथवा जोडीदारानं दिलेली असल्यास त्यावर कर लागत नाही, अशी तरतूद आयकर कायद्यात केलेली आहे. मात्र या संबंधांना कायद्यानं मान्यता मिळूनही या तरतुदीचा लाभ अद्याप समलिंगी जोडप्यांना दिला जात नाही. त्यामुळं या तरतुदीचा लाभ समलिंगी जोडप्यांनाही मिळावा, अशी मागणी करत एका जोडप्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत दाद मागितली. या याचिकेवर गुरूवारी न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

समलिंगी जोडप्याकडून याचिकेतील प्रमुख मागण्या

  • जोडीदाराच्या व्याख्येत आमचाही समावेश करावा
  • जोडीदार स्त्री-पुरुष जोडप्यांनी एकमेकांना पैसे, मालमत्ता स्वरूपात दिलेल्या भेटवस्तूंवर कर आकारला जात नाही
  • भविष्यात विवाह करणाऱ्या जोडप्यांनाही याचा लाभ दिला जातो
  • जर त्यांच नात जोडीदाराच्या व्याख्येत समजलं जात तर समलिंगी जोडप्याचं का नाही?
  • समलिंगी जोडप्यांच नातही अतूट आणि आयुष्यभरासाठी असतं



समलिंगी जोडप्यांना आजही समानतेची वागणूक नाहीच - स्त्री व पुरुषाच्या नात्याला जोडीदार असल्याचं समजून कायद्यान या दोघांतील व्यवहाराला भेटवस्तू मानून करमाफी दिली जाते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाकडून मान्यता मिळालेली असतानाही या तरतुदीचा लाभ समलिंगीना मात्र दिला जात नाही. हे संविधानानं दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा भंग करण्यासारखं आहे, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केलाय. हा त्यांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांवरही गदा आणण्याचा प्रकार असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय.

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SAME SEX MARRIAGE
समलिंगी जोडप्यांना करसवलती
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