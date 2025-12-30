ETV Bharat / state

माणिकराव कोकाटेंना लावलेला न्याय त्यांचे बंधू विजय कोकाटेंनाही कायम

सदनिका घोटाळाप्रकरणी 1 लाखाच्या वैयक्तिक बॉण्डवर जामीन मंजूर करत माणिकरावांप्रमाणे सहआरोपी असलेल्या त्यांचा भावाचीही शिक्षा कायम ठेवत त्याला स्थगिती देण्यास न्यायालयानं नकार दिलाय.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
December 30, 2025

मुंबई : सदनिका घोटाळाप्रकरणी राज्याचे माजी क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनाही हायकोर्टानं सोमवारी दिलासा दिलाय. मुंबई उच्च न्यायालयातील सुट्टीकालीन कोर्टाचे न्यायमूर्ती आर. आर. भोसले यांनी विजय कोकाटे यांना जामीन मंजूर केलाय. मात्र त्यांचे बंधू माणिकराव कोकाटे यांच्याप्रमाणे त्यांचीही शिक्षा कायम ठेवलीय.

काय आहे प्रकरण? - शासकीय कोट्यातून सदनिका लाटल्याप्रकरणी दंडाधिकारी न्यायालय आणि नाशिक सत्र न्यायालयानं कोकाटे बंधूंना दोषी ठरवत 2 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावलीय. या शिक्षेविरोधात विजय कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी हायकोर्टानं जो न्याय माणिकराव कोकाटेंना लावला तोच कायम ठेवत त्यांनाही कायम ठेवत 1 लाखाच्या वैयक्तिक बॉण्डवर जामीन मंजूर केलाय. मात्र त्यांचीही शिक्षा कायम ठेवत त्याला स्थगिती देण्यास नकार दिलाय.

विजय कोकाटेंच्या वतीनं झालेला युक्तिवाद - विजय कोकाटे यांनी हायकोर्टात आपले वकील श्रीशैल्य देशमुख यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. आर. भोसले यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आलीय. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, विजय कोकाटे यांनी कोणतेही शासकीय पद ग्रहण केलेलं नाही. तसेच त्यांनी शिक्षेवर कोणतीही स्थगिती मागितलेली नाही. याच प्रकरणात न्यायालयानं त्यांचे बंधू माणिकराव कोकाटे यांनाही नुकतात जामीन मंजूर केलाय. त्यावर ऑनलाईन सुनावणीला उपस्थित असलेल्या सरकारी वकिलांना कोर्टानं विचारलं की, 19 डिसेंबर रोजी हायकोर्टानं कोकटेंच्या जामीनासंदर्भात दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय का?, त्यावर सरकारी वकिलांनी नकारार्थी उत्तर दिल्यानं हायकोर्टानं विजय कोकाटेंनाही जामीन मंजूर करत त्यांची शिक्षा मात्र कायम ठेवली.

कोकाटे बंधूंविरोधात नेमका आरोप काय? - नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नरसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या अपार्टमेंटमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फसवणूक करून माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचा भाऊ विजय कोकाटे यांनी दोन सदनिका लाटल्याचा आरोप केलाय. मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या 10 टक्के राखीव कोट्यातून या सदनिका हडपल्या असून, माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी या प्रकरणी कोकाटे बंधूविरोधात तक्रार दाखल केलीय. या प्रकरणी नाशिक दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवत दोन वर्षे तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. पुढे नाशिक सत्र न्यायालयानंही दंडाधिकाऱ्यांनी ठोठावलेली ही शिक्षा कायम ठेवत कोकाटे यांना दिलासा देण्यास नकार देत त्यांच्या अटकेचे वॉरंट जारी केले होते. या कारणामुळेच मणिकराव कोकाटेंना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देत आमदारकी वाचवण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयपर्यंत दाद मागावी लागली होती.

