'छत्रपती शिवाजी महाराज असते तर अशोक खरातचा कडेलोट झाला असता', संभाजीराजे छत्रपती कडाडले

संभाजीराजे छत्रपती यांनी भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर स्पष्ट भूमिका मांडली. ते शिर्डीत बोलत होते.

शिर्डीत माध्यमांशी बोलताना संभाजीराजे छत्रपती (ETV Bharat Reporter)
Published : April 6, 2026 at 6:34 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर) - छत्रपती शिवाजी महाराज असते तर त्यांनी स्वतः भोंदू अशोक खरातचा कडेलोट केला असता, अशा तीव्र शब्दांत संभाजीराजे छत्रपती यांनी संताप व्यक्त केला. अशा प्रकारच्या लोकांना महाराष्ट्रात असं कृत्य करण्याचं धाडस कसं होतं? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. ज्या महाराष्ट्राचा सुसंस्कृत इतिहास आहे आणि जिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली, त्याच महाराष्ट्रात अशोक खरातसारखा भोंदू अशा प्रकारचे कृत्य करतो ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले.

अशोक खरात बोगस - "अशोक खरातला काही पुढाऱ्यांचा आश्रय होता. त्याच्या घरी आणि आश्रमात काही पुढारी जात असल्यामुळेच त्याला असे कृत्य करण्याचे बळ मिळाले," असा आरोपही संभाजीराजेंनी केला. अशा विकृत भोंदूला महाराष्ट्रात स्थान नसावे, अशीही मागणी संभाजीराजे यांनी केली. "भोंदूबाबा अशोक खरातला अनेक जण कॅप्टन म्हणतात. मात्र, तो बोगस असून कॅप्टन नाही. तो मर्चंट नेव्हीत कर्मचारी म्हणून काम करत होता. त्यामुळे त्याला कॅप्टन म्हणू नये असे सांगितल्यानंतर लोकांनी त्याला कॅप्टन म्हणणे बंद केले आहे," असेही संभाजीराजेंनी स्पष्ट केले.

खरातला मदत करणाऱ्या लोकांवरही कारवाई करा - संभाजीराजे छत्रपती यांनी सोमवारी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. साई दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी अशोक खरातवर सरकारने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. तसेच छुप्या पद्धतीने त्याला मदत करणाऱ्या लोकांनाही रडारवर घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. महाराष्ट्रात हा कोणता ब्लॅक मॅजिक सुरू आहे? अशोक खरातचे व्हिडिओ पाहून मी स्वतःही थक्क झालो, असे म्हणत संभाजीराजे यांनी संताप व्यक्त केला.

विशिष्ट अजेंडा राबवला जातोय - महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांवरून सुरू असलेल्या वादाबाबत बोलताना संभाजीराजे म्हणाले की, यामागे काहीतरी वेगळ्या घडामोडी सुरू आहेत. एक विशिष्ट अजेंडा राबवला जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे सर्व धर्मीयांचे आहेत. त्यांनी अठरा पगड जातींना सोबत घेऊन हिंदवी स्वराज्य उभारले. त्यामुळे कोणत्याही समाजाच्या भावना दुखावतील असे प्रकार घडू नयेत.

विनाकारण चुकीच्या गोष्टी जोडण्याचा प्रयत्न सुरू - जैन मुनी आचार्य नयन पद्मसागर यांनी महाराणी ताराबाई यांच्याबाबत केलेल्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना संभाजीराजे म्हणाले की, हे अत्यंत बेजबाबदार वक्तव्य आहे. त्यांना महाराष्ट्राचा इतिहास माहिती नाही. एका व्यक्तीमुळे संपूर्ण समाजाला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा लोकांवर कठोर निर्बंध लावण्याची गरज आहे. महाराणी ताराबाई यांचे ऐतिहासिक योगदान अधोरेखित करताना ते म्हणाले की, संभाजी महाराजांनंतर मराठा साम्राज्याचे रक्षण आणि संवर्धन ज्यांनी केले, त्या महाराणी ताराबाईच होत्या. काही लोक विनाकारण चुकीच्या गोष्टी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे दुर्दैवी आहे. त्यामुळे अशा बेजबाबदार वक्तव्य करणाऱ्यांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे.

