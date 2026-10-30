लंडनला शिक्षणासाठी गेलेल्या तरुणीचा पुण्यात संशयास्पद मृत्यू; बंद फ्लॅटमध्ये कुजलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह
लंडनहून गुपचूप भारतात परतलेल्या छत्रपती संभाजीनगरच्या मुग्धा देशमुख हिचा मृतदेह गहुंजे (पुणे) येथील 'लोढा बेलमोंडो' सोसायटीतील एका बंद फ्लॅटमध्ये कुजलेल्या अवस्थेत आढळला.
Published : October 30, 2026 at 6:29 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : लंडन येथे एमबीएचं शिक्षण घेण्यासाठी गेलेल्या छत्रपती संभाजीनगर येथील 34 वर्षीय तरुणीचा मृतदेह पिंपरी-चिंचवडजवळील गहुंजे येथील 'लोढा बेलमोंडो' या आलिशान सोसायटीतील एका बंद फ्लॅटमध्ये कुजलेल्या अवस्थेत आढळून आला आहे. मुग्धा अविनाश देशमुख असं या मृत तरुणीचं नाव असून, तिच्या मृत्यूचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, शिरगाव पोलिसांकडून सर्व शक्यता गृहीत धरून सखोल तपास सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुग्धा देशमुख ही जुलै 2025 मध्ये उच्च शिक्षणासाठी लंडनला गेली होती. ती तिथं एमबीएचं शिक्षण घेत होती. परदेशात असतानाही तिचा कुटुंबीयांशी दररोज संपर्क असायचा. मात्र, 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी तिचं तिच्या आईशी शेवटचं बोलणं झालं. त्यानंतर अचानक तिचा संपर्क तुटल्यानं कुटुंबीय चिंतेत पडले. वारंवार प्रयत्न करूनही तिच्याशी संपर्क होत नसल्यानं अखेर पालकांनी तिच्या मित्र-मैत्रिणींकडे चौकशी सुरू केली.
बँक खात्यांमधील व्यवहार तपासले तेव्हा...
लंडनमधील तिच्या एका मैत्रिणीमार्फत माहिती घेतली असता, मुग्धानं ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीसच लंडन सोडल्याचं समोर आलं. यामुळे कुटुंबीयांच्या चिंतेत आणखी भर पडली. तिच्याबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पालकांनी भारतीय उच्चायुक्तालयाशी संपर्क साधण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, तिथून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यानं त्यांनी स्वतःच तिचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, मुग्धाच्या बँक खात्यांमधील व्यवहार तपासले असता काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या. भारतात झोमॅटो, ब्लिंकिट आणि स्विगी यांसारख्या ऑनलाइन अॅप्सवर तिच्या क्रेडिट कार्डचा वापर झाल्याचं पालकांच्या निदर्शनास आलं. लंडनमध्ये शिक्षणासाठी गेलेली मुग्धा प्रत्यक्षात भारतातच असल्याचं या व्यवहारांवरून स्पष्ट झालं. त्यानंतर कुटुंबीयांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील उस्मानपुरा पोलीस ठाण्यात तिचं अपहरण झाल्याची तक्रार दाखल केली.
सोसायटीतील रहिवाशांनाही मोठा धक्का...
या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तांत्रिक तपासाला सुरुवात केली. मोबाईल लोकेशन आणि इतर तांत्रिक माहितीच्या आधारे मुग्धाचं लोकेशन गहुंजे येथील 'लोढा बेलमोंडो' सोसायटीमध्ये असल्याचं निष्पन्न झालं. त्यानुसार पोलिसांनी संबंधित सोसायटीतील त्या फ्लॅटची माहिती घेतली. फ्लॅट बाहेरून बंद असल्यानं चावी बनवणाऱ्याच्या साहाय्यानं दरवाजा उघडण्यात आला. यावेळी आत बेडरूममध्ये मुग्धाचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत आढळून आला. या प्रकारामुळे पोलिसांसह सोसायटीतील रहिवाशांनाही मोठा धक्का बसला.
या प्रकरणी शिरगाव पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक देवेंद्र चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुग्धाच्या मृत्यूचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. शवविच्छेदन अहवाल तसंच तिच्या मोबाईलमधील तांत्रिक माहितीचं विश्लेषण केल्यानंतरच मृत्यूमागील खऱ्या कारणांचा उलगडा होऊ शकेल. पोलीस या प्रकरणात सर्व शक्यता गृहीत धरून तपास करत आहेत. दरम्यान, लंडनला शिक्षणासाठी गेलेली ही तरुणी अचानक भारतात कशी आली, गहुंजे येथील बंद फ्लॅटमध्ये ती कधीपासून राहत होती, तिच्या क्रेडिट कार्डचा वापर नेमका कोणी केला आणि तिच्या मृत्यूमागे नेमकं काय कारण आहे, असे अनेक प्रश्न या घटनेमुळे उपस्थित झाले आहेत. शवविच्छेदन अहवाल आणि पोलिसांच्या पुढील तपासातून या गूढ मृत्यूचा उलगडा होणार का, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.