'अशोक खरातला मारून टाकून मोकळे व्हा', संभाजी भिडे आक्रमक
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी आक्रमक प्रतिक्रिया दिली.
Published : March 26, 2026 at 11:31 AM IST
पुणे - नाशिक इथं उघडकीस आलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणामुळं राज्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. भोंदूबाबा अशोक खरात याचे अनेक व्हिडिओ तसंच विविध प्रकरणं बाहेर येत आहेत. अश्यातच या प्रकरणावर शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी आक्रमक प्रतिक्रिया दिली. "अशा व्यक्तीला मारून टाकून मोकळं व्हावं. त्यावर चर्चा देखील करू नये," असं यावेळी संभाजी भिडे म्हणाले.
अशोक खरातला मारून टाका - रामनवमीनिमित्तानं पुण्यातील सर्वात जुन्या श्रीराम मंदिरात संभाजी भिडे यांनी भेट देत दर्शन घेतलं. यावेळी बोलताना त्यांनी भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणावर परखड भूमिका स्पष्ट केली. अशोक खरातला मारून टाकलं पाहिजे, असं यावेळी संभाजी भिडे म्हणाले. सध्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाची राज्यभरात जोरदार चर्चा सुरू आहे.
अशोक खरात पोलीस कोठडीत - महिलांवरील अत्याचार प्रकरणी भोंदूबाबा अशोक खरात सध्या पोलीस कोठडीत आहे. एसआयटीकडून त्याची सखोल चौकशी केली जात आहे. अशोक खरात याचे अनेक बड्या राजकीय नेते आणि अधिकाऱयांशी संबंध असल्याचं समोर आलेल्या व्हिडिओ आणि फोटोच्या माध्यमातून दिसून येत आहे. त्यामुळं या प्रकरणाची चर्चा सुरू आहे. रोज नवनवीन खुलासे, व्हिडिओ, तक्रारी समोर येत आहेत.
