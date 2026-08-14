समता पतसंस्था गैरव्यवहार : 'दोषींचं समर्थन नाही', सहकार भारतीचे अध्यक्ष उदय जोशींचं स्पष्टीकरण
महाराष्ट्र प्रदेश आणि सहकार भारती अहिल्यानगर जिल्हा यांच्या वतीनं आज शिर्डीत सहकार संवाद कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. यावेळी उदय जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
Published : August 14, 2026 at 4:04 PM IST
शिर्डी : जिल्ह्यात घडलेल्या समता पतसंस्थेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात सहकार भारतीनं अत्यंत निष्पक्ष भूमिका घेतली असून कोणत्याही गैरव्यवहाराचे किंवा दोषींचे सहकार भारती समर्थन करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय जोशी यांनी घेतली आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश आणि सहकार भारती अहिल्यानगर जिल्हा यांच्या वतीनं आज शिर्डीत सहकार संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलं. यावेळी जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, समता पतसंस्थेच्या या प्रकरणामुळं आणि माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांमुळं केवळ एका संस्थेचीच नव्हे, तर संपूर्ण सहकार चळवळीची बदनामी होत होती.
जोशी पुढे म्हणाले, ''सहकार महासंघाचे तत्कालीन अध्यक्ष काकासाहेब कोयटे यांच्याशी आमचे कोणतेही वैयक्तिक मतभेद किंवा राजकीय वैमनस्य नव्हते. मात्र चळवळीची प्रतिमा जपण्यासाठी आणि नैतिकतेचा आग्रह धरून त्यांनी काही काळ पदावरून बाजूला होऊन राजीनामा द्यावा, असा सल्ला मी स्वतः त्यांना दिला होता. या सूचनेचा विचार करून काकासाहेब कोयटे यांनी स्वतःहून पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आणि नैतिक जबाबदारी स्वीकारली.''
''समता पतसंस्थेतील गैरव्यवहाराची तीव्रता आणि व्याप्ती मोठी असल्यानं या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी एसआयटी गठित करण्यात आली. एसआयटीच्या पथकानं संस्थेला भेट देऊन चौकशी सुरू केलीय. तसेच या प्रकरणातील गंभीर बाबींमुळं सीबीआयनंदेखील आपली चौकशी सुरू केलीय. या सर्व तपासातून आणि निष्कर्षांमधून लवकरच सत्य समोर येईल'', अशी अपेक्षा जोशींनी व्यक्त केली.
''या निमित्तानं संपूर्ण पतसंस्था चळवळीला आवाहन करताना उदय जोशी म्हणाले की, शासनाच्या नियंत्रणापेक्षा पतसंस्थांनी स्वतःवर स्वयंनियंत्रण ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. पतसंस्थांमध्ये सामान्य ठेवीदारांनी विश्वासानं ठेवलेले पैसे सुरक्षित ठेवणं आणि ते वेळेवर परत करणं ही संस्थांची नैतिक जबाबदारी आहे. सहकार क्षेत्राची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी संस्थांनी पारदर्शक कारभार करावा'', असं प्रतिपादनही त्यांनी केलं.
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