समता पतसंस्था घोटाळा : राहाता शाखा व्यवस्थापक मिलिंद बनकर अखेर गजाआड!
समता पतसंस्थेतील बनावट खाते प्रकरणात एसआयटीने (SIT) कारवाई करत राहाता शाखेचे व्यवस्थापक मिलिंद बनकर यांना अटक केली आहे.
Published : August 4, 2026 at 5:00 PM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : समता पतसंस्थेतील शंभर बनावट खाते प्रकरणात तपासाला आता आणखी वेग आला आहे. या प्रकरणात एसआयटीने (SIT) मोठी कारवाई करत समता पतसंस्थेच्या राहाता शाखेचे व्यवस्थापक मिलिंद बनकर यांना अटक केली आहे. मुख्य आरोपी अशोक खरात याच्या चौकशीतून समोर आलेल्या धागेदोऱ्यांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
खात्यांमधून कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार : समता पतसंस्थेच्या राहाता शाखेत इतरांच्या कागदपत्रांचा वापर करून शंभर बनावट खाती उघडण्यात आल्याचा आरोप असून या खात्यांमधून कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार झाल्याचा तपास सुरू आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडून केला जात असून बनावट खाती उघडण्यासाठी पतसंस्थेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भूमिका काय होती याचाही शोध घेतला जात आहे.
आणखी काही जणांवरही कारवाई होण्याची शक्यता : दरम्यान, मुख्य आरोपी अशोक खरात याला न्यायालयाने सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असून त्याच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीनंतर राहाता शाखेचे व्यवस्थापक मिलिंद बनकर यांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आणखी काही जणांवरही कारवाई होण्याची शक्यता तपास यंत्रणांकडून व्यक्त केली जात आहे. अटक करण्यात आलेल्या मिलिंद बनकर यांना आज न्यायालयात हजर करण्यात येणार असून, पुढील तपासासाठी पोलीस कोठडी मागितली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे समता पतसंस्थेतील या कथित आर्थिक गैरव्यवहारात आणखी कोणती नवी माहिती समोर येते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.