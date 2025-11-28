ETV Bharat / state

महात्मा फुले वाड्याच्या पालकत्वासाठी समता परिषदचं शासनाला पत्र, फुले प्रेमींचा विरोध

महात्मा फुले वाड्याच्या पालकत्वासाठी समता परिषदेनं शासनाला पत्र दिलं आहे. मात्र फुले प्रेमींनी अशा पद्धतीनं संघटनेला पालकत्व देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.

महात्मा फुले वाडा
पुणे : पुण्यातील गंजपेठ येथे असलेलं महात्मा फुले वाडा स्मारक हे 'महाराष्ट्र वैभव-राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजनेअंतर्गत स्मारकांचे पालकत्व हे समता परिषदला देण्यात यावं असं पत्र सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांना समता परिषदेच्या माध्यमातून देण्यात आलं आहे. याला आता फुले प्रेमींकडून विरोध करण्यात येत आहे.


महात्मा फुले प्रेमी आणि समता प्रतिष्ठानकडून आज महात्मा फुले यांच्या १३५ व्या पुण्यतिथी निमित्ताने फुले वाड्यात पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आणि महापालिका आयुक्तांना निवेदन देत याला विरोध करण्यात आला आहे. यावेळी समता प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नितीन पवार म्हणाले की, पुणे शहरातील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लाभलेल्या महात्मा फुले वाडा या वास्तूला समता प्रतिष्ठान या संघटनेला व्यवस्थापनासाठी दत्तक दिले जाणार असल्याची चर्चा आहे. याबाबतची शासकीय स्तरावर बैठकांची मोहीम सुरू असल्याचं देखील दिसून आलं आहे. परंतु या प्रस्तावाला तसंच छगन भुजबळ यांच्या संस्थेला ही वास्तू व्यवस्थापनासाठी देण्यास आमचा विरोध आहे. चार तारखेपर्यंत याबाबतची भूमिका शासनाने स्पष्ट करावी अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन करू असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना समता प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नितीन पवार (ETV Bharat Reporter)


पवार पुढे म्हणाले की, समता परिषदेची जी मागणी आहे ती फुलेंच्या विचारांना नख लावणारी आहे. महात्मा फुले हे कोणत्याही एका जातीचे नव्हते. महात्मा फुले वाडा हा सर्वांसाठी ऊर्जास्थान आहे. महात्मा फुले वाड्याची शासनाकडून चांगल्या पद्धतीने देखरेख होत आहे. समता परिषदेने जो काही प्रस्ताव दिला आहे, त्याला आमचा विरोध असून आम्ही फुले वाड्याचं खासगीकरण होऊ देणार नाही. आम्ही यापुढे याबाबत तीव्र आंदोलन उभं करू, असं देखील यावेळी नितीन पवार म्हणाले.

