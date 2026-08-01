समता बँकेतील 108 बनावट खातेप्रकरणी अशोक खरातला सात दिवसांची पोलीस कोठडी
अहिल्यानगरमधील समता बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी अशोक खरातला राहता न्यायालयाने सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. त्याच्यावर 60 कोटी रुपयांचा बेकायदेशीर व्यवहार केल्याचा आरोप आहे.
Published : August 1, 2026 at 9:00 PM IST
अहिल्यानगर : समता बँकेतील 108 संशयित खात्यांच्या गाजलेल्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अशोक खरातला शनिवारी (दि.1) राहता न्यायालयानं सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणात सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्षाचा सविस्तर युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयानं हा आदेश दिला. आरोपीच्या चौकशीतून बँकेतील अधिकाऱ्यांची भूमिका, मोठ्या प्रमाणात झालेले आर्थिक व्यवहार आणि या संपूर्ण रॅकेटमागील इतर व्यक्तींचा सहभाग समोर येण्याची शक्यता तपास यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे.
आर्थिक गैरव्यवहारात दोन आरोपी : 'अशोक खरात याच्या विरोधात मुंबई येथील रहिवासी दिनेश परब यांनी राहाता पोलीस ठाण्यात सहा एप्रिल रोजी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यात अशोक खरात, समता बँकेच्या राहता शाखेचे व्यवस्थापक असे दोन आरोपी होते. अशोक खरातनं परब यांच्याकडून गोकर्ण-महाबळेश्वर इथं ट्रिपला जायचं असं सांगून आधार कार्ड, फोटो आदी कागदपत्रं घेतली होती. त्यानंतर या कागदपत्रांचा गैरवापर करून समता बँकेत परब यांच्या नावानं चार खाती उघडली. त्या खात्यांतून सुमारे एक कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचं समोर आलं होतं,' असं सरकारी पक्षाच्या वतीनं तपास पोलीस अधिकारी अमोल भारती यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितलं.
समता पतसंस्थेत बनावट खाती : अशोक खरातवर नाशिकमध्ये लैंगिक छळाचा पहिला गुन्हा दाखल झाला. यानंतर काही दिवसांनी शिर्डीतील शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांनी जमीन खरेदी व्यवहारात फसवणूक झाल्याची तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर अशोक खरातनं शेतकरी रावसाहेब गोंदकर यांना पाच कोटी रुपये कसे दिले? याचा तपास शिर्डी पोलीस करत असताना अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. या गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेल्या अरविंद बावके व किरण सोनवणे यांनी जबाब दिला. यावरून अशोक खरात समता पतसंस्थेच्या राहाता शाखेतील 108 खात्यांचा नामनिर्देशित असल्याचं तसंच सर्व खात्यांना त्याचा मोबाईल क्रमांक जोडलेला असल्याचं समोर आलं. या खात्यांतून तब्बल साठ कोटी रुपयांहून अधिकचे व्यवहार झाले होते. यासह या बनावट खात्यांमध्ये रुपाली चाकणकर यांच्या बहिणी प्रतिभा चाकणकर व त्यांच्या मुलाच्या नावानंही एकूण चार खाती असल्याचं समोर आलं होतं.
अशोक खरात राहता न्यायालयात हजर : अशोक खरात त्याच्याविरोधात दाखल विविध गुन्ह्यांमध्ये कोठडीत होता. यावेळी राहता पोलीस ठाण्यात दिनेश परब यांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीनं शुक्रवारी रात्री त्याला शिर्डीत आणून अटक केली. त्यानंतर शनिवारी त्याला राहता येथील प्रथमवर्ग न्यायालयासमोर हजर केलं. न्यायालयात शिर्डी उपविभागीय पोलीस अधिकारी तथा एसआयटी तपासी अधिकारी अमोल भारती, सरकारी वकील अभिषेक नागरे आणि अशोक खरातचे वकील व्यंकटेश खिस्ते यांच्यात जोरदार युक्तिवाद झाला.
आर्थिक व्यवहाराचा तपास करण्यासाठी पोलीस कोठडीची मागणी : तपासी अधिकारी अमोल भारती यांनी न्यायालयाला दाखल गुन्ह्याची माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं "अशोक खरातनं उघडलेल्या 108 खात्यांमधून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार केले आहेत. हा पैसा कुठून आला? नेमका कुठं वळवण्यात आला? त्याचा लाभ कोणाला झाला? तसंच या संपूर्ण प्रकारात आरोपीला बँकेतील किंवा बाहेरील कोणाची मदत मिळाली का? याचा तपास करणं आवश्यक आहे. यासाठी आरोपीची सखोल चौकशी करायची आहे. त्यामुळं दहा दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आली."
कागदपत्रांचा गैरवापर झाल्याचा दावा आधारहीन : 'संबंधित खातेदारांनी स्वतःच कागदपत्रं दिली होती. कोणत्याही खातेदाराच्या नावावर कर्ज काढलेलं नाही. खात्यांमध्ये पैशांचे व्यवहार झाले असले तरी सरकारी पक्षानं खातेदारांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचल्याचा दावा खोडून काढण्याचा प्रयत्न करत कागदपत्रांचा गैरवापर झाल्याचा दावा आधारहीन आहे. एफआयआरमध्ये फसवणुकीचा उल्लेख केला असला तरी प्रत्यक्षात फसवणूक झालेली नाही. तक्रारदारांनी त्या पैशांवर कोणताही दावा केलेला नाही,' असा दावा बचाव पक्षानं सरकारी पक्षाच्या दाव्यांना विरोध करत केला.
पोलीस कोठडी देण्याची गरज नाही : 'एफआयआरमध्ये आरोपी क्रमांक दोन म्हणून समता बँकेच्या व्यवस्थापकाचा उल्लेख असतानाही चार महिन्यांपासून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. व्यवस्थापकाची चौकशी वेळेत झाली असती तर या प्रकरणातील अनेक धागेदोरे समोर आले असते. हा गुन्हा मुख्यतः कागदोपत्री स्वरूपाचा असून मुख्य आरोपीला अटक करून व्यवस्थापकाला मोकळं सोडलं आहे. तसंच, ईडीनं स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला असून शिर्डी पोलिसांनीही स्वतंत्र गुन्हा नोंदवल्यामुळं पुन्हा दहा दिवसांची पोलीस कोठडी देण्याची आवश्यकता नाही,' असा युक्तिवाद बचाव पक्षानं केला.
बँक व्यवस्थापकाची नेमकी भूमिका काय होती? : 'आतापर्यंत 45 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत. अशोक खरातची पोलीस कोठडीत सखोल चौकशी झाल्यानंतर आरोपी क्रमांक दोन असलेल्या बँक व्यवस्थापकाची नेमकी भूमिका काय होती? बँकेतील इतर कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आणि बाहेरून कोणाची मदत झाली का? याचा उलगडा होऊ शकतो. आरोपीनं कागदपत्रांचा वापर खाती उघडण्यासाठी केल्यामुळं त्यामागं फसवणुकीचा स्पष्ट हेतू आहे,' असा युक्तिवाद सरकारी पक्षानं केला.
अशोक खरातला सात दिवसांची पोलीस कोठडी : युक्तिवादादरम्यान न्यायालयानं सरकारी पक्षाला आतापर्यंत करण्यात आलेल्या तपासाची माहिती सादर करण्यास सांगितलं. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर राहता न्यायालयानं अशोक खरातला सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या सात दिवसांच्या पोलीस कोठडीत आरोपीची कसून चौकशी करण्यात येणार आहे. समता बँकेतील 108 खात्यांमधून झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या व्यवहारांचा मागोवा. बँक व्यवस्थापकासह इतर संबंधितांची भूमिका आणि संपूर्ण गैरव्यवहाराचं जाळं उघड होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात आणखी कोणाला अटक होते? याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
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