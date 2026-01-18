ETV Bharat / state

समरजीत घाटगे अखेर भाजपामध्ये; पक्ष प्रवेशाचा मुहूर्त अखेर ठरला, केवळ औपचारिकता बाकी

समरजीत घाटगे यांच्या भाजपा प्रवेशाबाबत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे.

samarjeet ghatge
समरजीत घाटगे (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 18, 2026 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीने भगवा फडकावल्यानंतर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी महायुतीनं कंबर कसली आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसात चर्चेत असलेल्या समरजीत घाटगे यांच्या भाजपा पक्षप्रवेशाला पूर्णविराम मिळाला असून, त्यांचा अधिकृत प्रवेश देखील लवकरच होणार आहे. राज्याचे तंत्र आणि उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महायुतीच्या कोल्हापूर बैठकीत याबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना करत युती कायम ठेवण्याचं आवाहन केलंय.



महायुतीची रणनीती बैठकीत घाटगेंची प्रमुख उपस्थिती : रविवारी (18 जानेवारी) कोल्हापूर येथे झालेल्या महायुतीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची रणनीती ठरवण्यात आली. या बैठकीस मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह कोल्हापूरातील खासदार, आमदार आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, समरजीत घाटगे हे देखील महायुती नेत्यांसोबत हजर होते. त्यामुळं त्यांच्या पक्षप्रवेशाच्या चर्चांना पुष्टी मिळाली आहे.

प्रतिक्रिया देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील (ETV Bharat Reporter)


फक्त पक्षप्रवेशाची टेक्निकल बाब उरली : बैठकीनंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, "समरजीत घाटगे पुन्हा एकदा भाजपाच्या ब्रॉड कोल्डमध्ये आले आहेत. फक्त पक्षप्रवेशाची टेक्निकल बाब उरली असून, ती देखील लवकरच पूर्ण होईल. समरजीत यांचे कार्यकर्ते आता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत कमळ चिन्हावरच लढतील."


युती मजबूत ठेवा : महायुतीच्या बैठकीत चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं, "मागे शौमिका महाडिक आणि राहुल पाटील हे जिल्हा परिषद अध्यक्ष होते. तसं व्हायचं नसेल, तर युती स्ट्राँग करायची असते. प्रत्येक माणूस महत्त्वाचा असला तरी अपरिहार्य नाही. युती झाली तर सर्वांनाच फायदा होईल." तसेच सांगलीतही निवडणुकीनंतर अशा युतीचा प्रयत्न सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं.



घाटगेंचा पक्षप्रवेश, राजकीय वळण : पूर्वी भाजपाचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष असलेले समरजीत घाटगे हे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी (शरद पवार) गेले होते. गेल्या काही दिवसात सोशल मीडियावरून तुतारी चिन्ह त्यांनी हटवल्यानंतर समरजीत घाटगे हे कमळाकडं वळल्याचे संकेत मिळाले. आता जनेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत त्यांचा अधिकृत पक्षप्रवेश होणार असल्याची माहिती आहे. कागलमध्ये आधीच महायुतीशी शाहू गटाची युती झाली असून, जिल्हा परिषदेतही अशीच मजबूत युती झाल्यास ऐतिहासिक वन-वे निकाल मिळेल, असा विश्वास मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला. दरम्यान या निवडणुकीत महायुतीला कमळ फुलवण्यासाठी घाटगेंचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. कोल्हापूरच्या राजकारणात हा मोठा बदल असणार असून, स्थानिक पातळीवर विकासाच्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवली जाईल.

हेही वाचा -

  1. नगरपालिकांच्या निकालानंतर आता कागलच्या राजकारणात मंडलिक-मुश्रीफांच्या संघर्षाचा नवा अध्याय, महायुतीत पडणार 'ठिणगी'
  2. कागलमध्ये हसन मुश्रीफ आणि समरजीत घाटगेंच्या उमेदवारांचा निकालाआधीच जल्लोष, मतदानानंतर गुलाल उधळून आतषबाजी
  3. "यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मुश्रीफांना शरद पवारांचा..."समरजीत घाटगे थेट बोलले! - Samarjit ghatage special interview

TAGGED:

समरजीत घाटगे
SAMARJIT GHATGE
CHANDRAKANT PATIL ON GHATGE
SAMARJIT GHATGE JOIN BJP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.