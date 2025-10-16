सलीम खान राज ठाकरेंच्या भेटीला; ऐन दिवाळीत ठाकरे बंधूं राजकारणातील सलीम–जावेद असल्याची चर्चा!
सलीम खान आणि राज ठाकरे यांच्या कुटुंबीयांचे फार जुने संबंध आहेत.
Published : October 16, 2025 at 2:15 PM IST|
Updated : October 16, 2025 at 2:35 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचं चित्रपटप्रेम सर्वश्रुत आहे. ‘मी राजकारणात आलो नसतो तर, एखादा चांगला दिग्दर्शक झालो असतो’ हे राज ठाकरे यांनी अनेकदा मोकळेपणाने सांगितलं आहे. राज ठाकरे यांचं हे चित्रपट प्रेम मनसेच्या दीपोत्सवातही पाहायला मिळतं. मनसेच्या दीपोत्सवाला चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज हजेरी लावत असतात. मात्र, यावर्षी ठाकरेंचं परिवार मिलन झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते दीपोत्सवाचे उद्घाटन होणार आहे. असं असलं तरी आज (16 ऑक्टोबर) सकाळीच ज्येष्ठ पटकथा-संवाद लेखक सलीम खान यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची त्यांच्या 'शिवतीर्थ' या निवासस्थानी भेट घेतल्यानं मनसेच्या या वर्षाच्या दीपोत्सवाला उद्धव ठाकरेंसोबत सलीम खान देखील उपस्थिती लावणार असल्याच्या चर्चा सध्या सुरू झाल्या आहेत.
सलीम खान राज ठाकरेंच्या 'शिवतीर्थ'वर : सलीम खान आणि राज ठाकरे यांच्या कुटुंबीयांचे फार जुने संबंध आहेत. सलीम खान यांचा मुलगा चित्रपटसृष्टीतला 'दबंग' सलमान खानशीही राज ठाकरेचे मैत्री संबंध आहेत. सलीम–जावेद जोडगोळीनं लिहिलेले काही संवादांचा आधार राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणांची परिणामकता वाढवण्यासाठी घेतल्याचीही उदाहरणं आहेत. इतकंच नव्हे तर सलीम खान यांच्या भेटीसाठी राज ठाकरे देखील त्यांच्या घरी गेल्याचे महाराष्ट्राने पाहिलं आहे. आता स्वतः सलीम खान राज ठाकरे यांच्या भेटीसाठी राज यांच्या 'शिवतीर्थ' मुक्कामी पाहुणे म्हणून आले. यावेळी यजमानाच्या भूमिकेतून स्वत: राज ठाकरे सलीम खान यांना घर दाखवताना दिसले. सोबतच 'शिवतीर्था'च्या गॅलेरीत राज ठाकरे, शर्मिला ठाकरे आणि सलीम खान यांच्यात गप्पा रंगल्याचंही पाहायला मिळालं.
ठाकरे बंधूं राजकारणातील सलीम–जावेद असल्याची चर्चा : आधी मनसेच्या 'दीपोत्सवा'त सलीम जावेद या जोडीतील जावेद अख्तर यांनी हजेरी लावली होती. त्यानंतर मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त राज ठाकरे यांच्या पुढाकारातून रंगलेल्या कार्यक्रमात ख्यातनाम पार्श्वगायिका आशा भोसले यांच्यासह विविध क्षेत्रातल्या मान्यवरांच्या उपस्थितीत जावेद अख्तर यांनी कविताही सादर केली होती. यावर्षी दिवाळीच्या आधीच सलीम खान यांनी राज ठाकरे यांची भेट घेतली. यावेळी सलीम खान यांच्याबरोबर नावाजलेले फोटोग्राफर अविनाश गोवारीकर देखील राज ठाकरे यांच्या 'शिवतीर्थ' निवासस्थानी उपस्थित होते. तर, दुसरीकडे राजकारणात देखील तब्बल वीस वर्षांनी ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानंतर त्यांनाही सलीम-जावेद या जोडीप्रमाणे पाहिले जात आहे.
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे फोटो एकत्र झळकू लागले आहेत : राज ठाकरे शिवसेनेपासून वेगळे झाल्यानंतर उद्धव-राज बंधू एकत्र यावेत, असे प्रयत्न शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीपासून अनेकदा झाले. अनेकांनी आपली ही इच्छा बोलूनही दाखवली होती. यात सगळ्यात आधी नाव घेतलं जातं ते म्हणजे ज्येष्ठ शिवसैनिक आणि उद्योजक सतीश वळंजू यांचं. उद्धव आणि राज ठाकरे यांचे दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबरोबरच्या जुन्या फोटोग्राफ्सना 'हे चित्र पुन्हा दिसावं' असं कॅप्शन देऊन दोघांना एकत्र येण्याचं भावनिक आवाहन वळंजू यांनी केलं होतं. वळंजू यांचा खटाटोप म्हणजे स्वप्नरंजन असल्याची टीकाही झाली. आता मात्र तेच कथित स्वप्नरंजन सत्यात उतरलं आहे. तब्बल वीस वर्षांनंतर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे फोटो एकत्र झळकू लागले आहेत. विशेष म्हणजे आता उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे बाजू बाजूला उभे आहेत आणि त्यांच्या मागे बाळासाहेबांची प्रतिमा असा फोटो असलेले आकाश कंदील देखील बाजारात विक्रीसाठी आले आहेत.
हा 'राजयोग' म्हणावं का? : दरम्यान, महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे स्क्रीप्ट सध्या आकाराला येत आहे, ते सलीम-जावेद यांनी लिहिलेल्या पटकथेपेक्षा कमी रंजक नाही. मुख्य म्हणजे अमिताभ बच्चन यांचे चाहते असलेल्या राज ठाकरेंची यात महत्त्वाची भूमिका आहे. तसं पाहायला गेलं तर चित्रपटसृष्टीतल्या नामवंतांची राज ठाकरे यांच्याबरोबरची सलगी नवी नाही. मात्र अमिताभ बच्चन यांचा प्रचंड मोठा चाहता असलेल्या राज ठाकरेंनी सलीम-जावेद दोघांनाही आपल्या जवळच्या व्यक्तींच्या परिघात ठेवलं आहे. जुळून येत असलेल्या या योगाला 'राजयोग' म्हणावं का? अशी चर्चा सध्या चित्रपट आणि राजकीय वर्तुळात आहे. याचबरोबर, सलीम-जावेद यांच्या चित्रपटांच्या स्क्रीप्ट प्रमाणे ठाकरे बंधू एकत्र आले, हे चित्र कधीपर्यंत टिकेल याचं उत्तर आताच देता येणार नाही. ठाकरे बंधू एकत्र आले. पुढं काय? महाराष्ट्राच्या राजकारणावर याचे नेमके काय परिणाम होतील? याचा नेमका अंदाज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर येण्याची शक्यता आहे.
स्वप्न पाहिलं ते सत्यात उतरलं याचा आनंद : “मी जे स्वप्न पाहिलं ते सत्यात उतरलं याचा आनंद आहे. ह्या दोन भावांनी एकत्र येणं गरजेचं होतं. त्यासाठी मी प्रयत्न केले. आणि ही गरज या दोघांनाही कळली त्याचं समाधान आहे. आता तर बाजारात दोघांचे एकत्रित फोटो असलेले कंदील देखील विक्रीसाठी आले आहेत. त्यामुळं मराठी माणसाची दिवाळी या वर्षी जरा जास्तच आनंदाची असणार आहे,” अशी प्रतिक्रिया सतीश वळंजु यांनी "ईटीव्ही भारत"ला दिली आहे.
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच हे बंधू एकत्र : या संदर्भात "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक जयंत माईनकर यांनी सांगितलं की, "मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक तोंडावर आहे. 75,000 कोटींचा या महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प आहे. या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच हे बंधू एकत्र आले आहेत. दोन भाऊ एकत्र नसते आले तर त्याचा थेट फायदा भाजपाला होणार होता. आता शिवसेना आणि मनसे अनेक बाबतीत एकत्र आल्यानं मतांचं विभाजन होणार नाही. काँग्रेस देखील यांच्यासोबत असल्यानं तो देखील फायदा होईल आणि 75,000 कोटी हा आकडा काही छोटा नाही. पक्ष चालवण्यासाठी पैसा लागतो," अशी प्रतिक्रिया जयंत माईनकर यांनी दिली आहे.
हेही वाचा :