सलमान खानचा बॉडीगार्ड शेराची गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका, लवकरच सुनावणी
बिग बॉसशी संबंधित एका प्रकरणात सलमान खानविरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या एका महिलेला बॉडीगार्ड शेरानं धमकावल्याचा आरोप करण्यात आलाय.
Published : April 4, 2026 at 9:38 PM IST
मुंबई : बॉलिवूडचा दबंग अभिनेता सलमान खानचा बॉडीगार्ड गुरमीत सिंग सुंदर सिंग जॅॉली उर्फ शेरानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. शेरानं त्याच्या विरोधात नोंदवलेला एक गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. एका महिलेला फोन करून धमकावल्याचा शेरावर आरोप आहे.
काय आहे घटना? - हे प्रकरण सलमान खानचा प्रसिद्ध रिअॅलिटी शो बिग बॉसशी संबंधित आहे. वर्ष 2017 मधील सीझनमध्ये काही आक्षेपार्ह वक्तव्यांमुळे सलमाननं एका स्पर्धकाला बिग बॅासच्या घरातून बाहेर काढलं होतं. या प्रकरणी सलमानविरोधात मुंबई पोलिसांत तक्रार करण्यासाठी ही महिला या स्पर्धकाला मदत करणार होती. त्यावर "ही तक्रार करून सलमानला विनाकारण त्रास देऊ नकोस, अन्यथा परिणाम फार वाईट होतील", असं शेरानं आपल्याला फोन करून धमकावल्याचा या महिलेचा आरोप आहे.
मुंबई पोलिसांकडून गुन्हा दाखल - शेरानं दिलेल्या या धमकीविरोधात शबनम शेख या महिलेनं खार पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार दिली होती. ज्याची दखल घेत मुंबई पोलिसांनी साल 2017 मध्ये खार पोलीस ठाण्यात शेराविरोधात आयपीसी कलम 509, 507, 506, 504 अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी तपास पूर्ण करत साल 2019 मध्ये आरोपपत्रही दाखल केलं असून, लवकरच हा खटला सुरू होणार आहे. या प्रकरणी आरोपनिश्चिती प्रक्रियेकरिता कोर्टापुढे लवकरच शेराला हजेरी लावावी लागणार आहे.
शेराचा दावा काय? - या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द करावं, अशी मागणी करत शेरानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. येत्या आठवड्यात या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या याचिकेतून शेरानं त्याच्याविरोधात लावलेले सारे आरोप फेटाळून लावलेत. शेरानं दावा केलाय की, आपण कोणत्याही महिलेला फोन करून धमकावलेलं नाही. मुळात आपण त्या महिलेला फोन केला होता, याचा कोणताही ठोस पुरावा पोलिसांकडे नाही. त्यांच्याकडे असलेल्या फोन रेकॉर्डिंगमध्ये असलेला आवाज हा आपलाच आहे, याचा कोणताही शास्त्रोक्त पुरावा यात पोलिसांनी जोडलेला नाही. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी नोंदवलेल्या गुन्ह्यात आणि दाखल केलेल्या आरोपपत्राला काहीच अर्थ नाही, असा दावा शेराकडून करण्यात आलाय. हा सारा प्रकार केवळ आपल्याला बदनाम करण्यासाठी करण्यात आल्याचा दावा शेरानं केलाय. त्यामुळे या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत या खटल्यात आपल्या विरोधात आरोपनिश्चिती करण्यात येऊ नये, तसेच सत्र न्यायालयातील खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती द्यावी, अशी प्रमुख मागणी शेराकडून या याचिकेद्वारे करण्यात आलीय.
