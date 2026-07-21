डॉ. सलीम अली सरोवराचे अस्तित्व अडचणीत, पर्यावरणवादी पुन्हा न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत
छत्रपती संभाजीनगर येथील ऐतिहासिक डॉ. सलीम अली सरोवर (Salim Ali Sarovar) हे वाढते प्रदूषण, मानवी हस्तक्षेप आणि अतिक्रमणामुळं पुन्हा एकदा संकटात आलं आहे.
Published : July 21, 2026 at 8:42 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - आधुनिक युगात कितीही जनजागृती केली तरी पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास ही चिंतेची बाब समजली जात आहे. त्यात आता न्यायालयानं ताशेरे ओढूनही प्रशासनाचा हलगर्जीपणा वारंवार दिसून येत असल्यानं पर्यावरणवाद्यांनी नाराजी दर्शवली आहे. शहराचे वैभव असलेल्या डॉ. 'सलीम अली सरोवरा'ची (Salim Ali Sarovar) दुर्दशा वाढत चालल्यानं पुन्हा न्यायालयात जाण्याची तयारी करत असल्याचा इशारा पक्षीमित्र डॉ. किशोर पाठक यांनी दिला.
तलावात आसपासचे सांडपाणी मिसळले जात आहे. त्यामुळं जैवविधता अडचणीत सापडली आहे. संरक्षण भिंती मोडून अनधिकृतपणे मासेमारी केली जात आहे. तेथील मासे येणाऱ्या पक्षांचे खाद्य आहे. मात्र मानवाचा वावर वाढल्यानं पक्ष्यांचं प्रमाण कमी झालं. शिवाय मासेदेखील मरून पडत आहेत, अशी माहिती डॉ. किशोर पाठक यांनी दिली.
पर्यावरण प्रेमींनी घेतली होती न्यायालयात धाव : एकेकाळी शहराचे वैभव म्हणून ओळखले जाणारे आणि देश-विदेशातील स्थलांतरित पक्ष्यांचे महत्त्वाचे आश्रयस्थान असलेले डॉ. सलीम अली सरोवरचे वैभव संकटात सापडले आहे. आज प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळं गंभीर पर्यावरणीय समस्यांना सामोरे जात असल्याचं चित्र दिसत आहे. सरोवरात येणाऱ्या देशी-विदेशी पक्ष्यांच्या संरक्षणासाठी पर्यावरणप्रेमींनी 2013 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर सरोवराच्या संरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयाने निर्देशही दिलं होतं. मात्र आज घडीला डॉ. सलीम अली सरोवराच्या कठड्यावर बसवण्यात आलेली लोखंडी सुरक्षा जाळी मासेमारी करणाऱ्यांकडून तोडण्यात आल्याचा संशय आहे. सरोवरात सर्रासपणे मासेमारी सुरू असल्याचं पाहायला मिळतं. सरोवरात शेकडो मासे मृतावस्थेत किनाऱ्यावर येऊन पडत असल्यानं त्यातून दुर्गंधी पसरत आहे. हे मासे पक्षी अथवा स्थलांतरित पक्ष्यांनी खाल्ल्यास त्यांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होण्याची भीती असल्याचं पर्यावरणप्रेमी तथा याचिकाकर्ते डॉ. किशोर पाठक यांनी सांगितलं.
मासे पडत आहेत मृत्युमुखी : शहराच्या सुंदरतेत भर घालणाऱ्या डॉ. सलीम अली सरोवरात मासे मृत आढळण्याच्या घटना यापूर्वीही समोर आल्या होत्या. सरोवरातील मासे नेमके कशामुळे मृत झाले, याबाबत परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. सरोवराचा बराचसा भाग जलपर्णीनं व्यापलेला आहे. परिसरातील तसेच बाहेरील नागरिक दुचाकींवर येऊन प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधील कचरा सर्रासपणे सरोवरात टाकत असल्याचं दिसून येतं. त्यामुळं सरोवरातील पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात येत आहे. डॉ. सलीम अली सरोवराच्या खिजरी गेट (हत्ती दरवाजा) परिसरात प्रशासनाने कोणताही सुरक्षारक्षक नियुक्त केलेला नाही. कठड्यावर केवळ 6 ते 7 फूट उंचीची लोखंडी ग्रील बसवण्यात आली आहे. या ग्रीलवरून लोकं सहजपणे कचऱ्याच्या पिशव्या सरोवरात फेकतात. प्रत्यक्षात या ग्रिलची उंची किमान 15 ते 18 फूट असून तिचे टोक वक्र असणं आवश्यक आहे. कचरा फेकणाऱ्यांवर प्रशासनाने आजपर्यंत कोणती ठोस कारवाई केल्याचं दिसून आलं नाही, अशी खंत याचिकाकर्ते डॉ. किशोर पाठक यांनी व्यक्त केली.
संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार का? : सरोवराला पाणीपुरवठा करणारा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अनेकदा बंद राहत असल्यानं प्रक्रिया न केलेले विषारी सांडपाणी सरोवरात मिसळत आहे. प्रशासनाला सुरक्षारक्षक नियुक्त करणं शक्य नसल्यास किमान सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यावी, असं मागणी आम्ही पूर्वीच केल्याची माहिती डॉ. पाठक यांनी दिली. अनेकवेळा जाळे टाकून मासेमारी करत असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळं महानगरपालिकेकडून सरोवरात मासेमारीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जर ही मासेमारी नसून स्वच्छता मोहीम असेल, तर जाळे कशासाठी वापरण्यात आले? तसेच जलपर्णी न काढता केवळ माशांवरच कारवाई केली जात होती का, असे प्रश्न पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केले आहेत. संबंधित मासेमारी अधिकृत परवानगीने सुरू होती की बेकायदेशीरपणे? परवानगीशिवाय मासेमारी होत असल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे, असंदेखील डॉ. किशोर पाठक यांनी सांगितलं.
पक्षांचे प्रमाण घटले : डॉ. सलीम अली सरोवरात देश-विदेशातील स्थलांतरित जवळपास 132 प्रकाराचे पक्षी येतात. मात्र, गटाराचे पाणी आणि सरोवरात टाकला जाणारा कचरा यामुळं प्लास्टिकचा मोठ्या प्रमाणात साठा निर्माण झाला आहे. तो पुढे सूक्ष्म प्लास्टिकच्या स्वरूपात पर्यावरणात आणि भूजलापर्यंत पोहोचत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. हे प्लास्टिक सरोवरातील मासे आणि पक्ष्यांकडून खाल्ले जात असल्यानं त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होण्याची शक्यता पर्यावरण अभ्यासक व्यक्त करतात. सरोवरात मोठ्या प्रमाणावर जलपर्णी पसरल्यामुळं पाण्याच्या पृष्ठभागावर आच्छादन निर्माण झालं आहे. त्यामुळं सूर्यप्रकाश पाण्याच्या आत पोहोचत नाही. परिणामी अन्नसाखळी विस्कळीत होऊन मासे, इतर जलचर आणि पक्ष्यांवर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सध्या पावसाळ्याचा कालावधी असल्यानं अनेक पक्षी सरोवराच्या किनाऱ्यावर अंडी घालतात. मात्र, हौशी व व्यावसायिक मासेमारीमुळं त्यांच्या अधिवास नष्ट होत आहे. परिणामी, ज्या उद्देशानं डॉ. सलीम अली सरोवर संरक्षित करण्यात आले आहे, तो उद्देशच धोक्यात येत असल्याची भावना पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत असल्यानं पुन्हा आता न्यायालयात धाव घेण्याची वेळ आल्याचा इशारा याचिकाकर्ते डॉ. किशोर पाठक यांनी दिला.
उपाय योजना सुरू आहेत : या प्रकरणी उद्यान निरीक्षक विजय पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, या प्रकरणी उपाय योजना करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. काही सुरक्षारक्षक तैनात करत आहोत. अतिक्रमण मोहीम आणि इतर कामांमध्ये मनुष्यबळ वापरले जात आहे. त्यामुळं काही अडचणी होत्या. न्यायालयाच्या सूचनांचा आदर करून त्यांचे निर्देश पाळण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं विजय पाटील यांनी सांगितलं. तर या प्रकरणाची पूर्ण माहिती घेऊन त्यावर उपाय योजना करू, असं आश्वासन उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी दिलं.
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