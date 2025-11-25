वडिलांविरोधात शड्डू ठोकणाऱ्या सलील देशमुखांचा राजीनामा सुप्रिया सुळेंकडून नामंजूर
राहुल हे वीरेंद्र देशमुखांचे सुपुत्र असून, ते अनिल देशमुखांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी आहेत. या वादामुळे बाप-बेट्यांमध्ये मतभेद झाले आणि रागाच्या भरात सलील यांनी राजीनामा दिला.
Published : November 25, 2025 at 12:15 PM IST
मुंबई : काटोल (जि. नागपूर) नगरपालिकेच्या निवडणुकीतील तिकीट वाटपावरून वडिलांसोबत झालेल्या मतभेदांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) विदर्भातील प्रमुख नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे सुपुत्र सलील देशमुख यांनी दिलेला पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांनी नामंजूर केला आहे. राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) प्रदेश प्रवक्ते प्रवीण कुंटे पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली.
अनिल देशमुख आणि सलील देशमुख यांच्यात तीव्र मतभेद : सलील देशमुख यांनी प्रकृती अस्वस्थतेमुळे राजीनामा देत असल्याचे माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले असले तरी राजकीय वर्तुळात याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यात. काटोल नगरपालिकेच्या निवडणुकीत तिकीट वाटपाच्या मुद्द्यावरून अनिल देशमुख आणि सलील देशमुख यांच्यात तीव्र मतभेद झाले. विशेषतः शेकापचे राहुल देशमुख यांना आघाडीत घेण्याच्या आणि नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार म्हणून घोषित करण्याच्या निर्णयाला सलील यांनी कडाडून विरोध केला. राहुल देशमुख हे वीरेंद्र देशमुख यांचे सुपुत्र असून, ते अनिल देशमुख यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी म्हणून ओळखले जातात. या वादामुळे बाप-बेट्यांमध्ये मतभेद झाले आणि रागाच्या भरात सलील यांनी राजीनामा दिल्याचे सांगितले जाते.
नेमकं काय घडलं? : नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासून सलील देशमुख पक्षकार्यामध्ये सक्रिय झाले होते. पक्षाच्या बैठकांमध्ये त्यांचा सहभाग होता आणि जागा वाटपाच्या चर्चेतही ते सामील होते. काँग्रेसने दखल न घेतल्यानं राष्ट्रवादीने (शरद पवार) समविचारी पक्षांसोबत आघाडी करून लढण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, एकाएकी सलील देशमुख यांनी राजीनामा दिल्याने मतभेद चव्हाट्यावर आले. काटोल-नरखेड विधानसभा मतदारसंघात 2019मध्ये अनिल देशमुख आणि शेकापचे वीरेंद्र देशमुख यांच्यात अटीतटीचा सामना रंगला होता. वीरेंद्र देशमुख यांच्या निधनानंतर त्यांचे सुपुत्र राहुल मैदानात उतरले आणि त्यांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली.
पुत्रहट्टापोटी अनिल देशमुख यांनी पारंपरिक मतदारसंघ सोडला : 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत सलील देशमुख यांनी काटोल-नरखेडमधून उमेदवारीसाठी शरद पवार यांची भेट घेतली होती. मात्र, शरद पवारांनी अनिल देशमुख यांच्या नावाने उमेदवारी जाहीर केली. तरीदेखील सलील लढण्यावर ठाम राहिले. शेवटी पुत्रहट्टापोटी अनिल देशमुख यांनी पारंपरिक मतदारसंघ सोडला. सलील यांनी निवडणूक लढली असली तरी भाजपाचे चरणसिंग ठाकूर यांनी त्यांना पराभूत केले. याच निवडणुकीत राहुल देशमुख यांनी 8 हजार मते मिळवली, ज्यामुळे राष्ट्रवादीला मोठा फटका बसला. राहुल हे भाजपाचे डमी उमेदवार असल्याचा आरोप सलील यांनी केला असून, तेव्हापासूनच त्यांच्यातील वैर वाढले आहे.
सलील देशमुख पक्षाच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांवर कार्यरत राहणार : या पार्श्वभूमीवर काटोल नगरपालिकेच्या निवडणुकीत राहुल देशमुख यांना आघाडीचे नगराध्यक्षपद देण्याच्या निर्णयाने सलील देशमुख यांचा पारा चढला. अनिल देशमुख आणि सलील यांच्यातील हा वाद इतका तीव्र झाला की, सलील यांनी शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना राजीनामा पाठवला. मात्र, पक्ष नेतृत्वाने हा राजीनामा नामंजूर करून सलील यांना पक्षात राहण्यास सांगितले आहे. प्रवीण कुंटे पाटील यांनी सांगितले की, सलील देशमुख हे पक्षाच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांवर कार्यरत राहतील. त्यांचा अनुभव पक्षासाठी उपयुक्त आहे.
