सालेकसा नगरपंचायत ईव्हीएम मशीन सील प्रकरणी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली
ईव्हीएम मशीनचं चित्रिकरण होत असताना अधिकारी मोनिका कांबळेंनी मशीनचं सील तोडल्याची माहिती समजल्यानंतर उमेदवार, नेते आणि कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला. यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली.
Published : December 4, 2025 at 5:36 PM IST
गोंदिया : मंगळवारी सालेकसा नगरपंचायतची निवडणूक सुरळीत पार पडली. पण स्ट्राँग रूममध्ये ईव्हीएम मशीन ठेवण्याआधी निवडणूक निर्णय अधिकारी मोनिका कांबळे यांनी मशीनचं चित्रीकरण होत असताना (ऑन कॅमेरा) सील तोडलं. याबाबतची माहिती काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्याना समजल्यानंतर बुधवारी दुपारच्या सुमारास सालेकसा तहसील कार्यालयात त्यांनी गोंधळ घातला. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी प्रजीत नायर यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी मोनिका कांबळे यांची तडकाफडकी बदली केली. त्यांच्या जागी अनिरुद्ध कांबळे यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची बदली करण्याची मागणी : बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घालत प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. तसंच ही प्रक्रिया राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर का केली नाही? असा आरोप केला. तसंच ईव्हीएममध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप करून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करावं अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली होती.
हे सगळ भाजपाच्या सहमतीनं : "मतदान केंद्रावर एकदा ईव्हीएम मशीन सील केल्यानंतर मशीन कोणत्याही कारणास्तव उघडण्याच्या अधिकार शासनाच्या कुठल्याही अधिकाऱ्याला नाही. अत्यंत गरजेचं असल्यास सर्व राजकीय पक्षांच्या किंवा उमेदवारांच्या प्रतिनिधींच्या समोरच ही प्रक्रिया करावी लागते. पण असं सालेकसा इथं करण्यात आलं नाही. हा सर्व भाजपाच्या सहमतीनं आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हातून होत असलेला घोळ आहे," असा आरोप माजी आमदार दिलीप बनसोड यांनी केला.
सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचं निलंबण करावं : या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार गोंदिया जिल्हाधिकारी आणि निवडणूक आयोगाला केली आहे. जिल्हाधिकारी प्रजीत नायर यांनी सालेकसा नगरपंचायत निवडणूक निर्णय अधिकारी मोनिका कांबळे यांची बदली केली. तसंच या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी यांनी चुकीचं रिपोर्टिंग केल्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी सुद्धा करण्यात आली. सालेकसा नगरपंचायत निवडणुकीत ईव्हीएममध्ये छेडछाड करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची आणि अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावं, अशी मागणी कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी केली.
