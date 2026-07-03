शाळांच्या 500 मीटर परिसरात स्टिंगसारख्या एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवर बंदी; विधानसभेत मोठी घोषणा
अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळांनी विधानसभेत घोषणा करत सांगितले की, स्टिंगसारख्या एनर्जी ड्रिंकमध्ये काही असे रसायन आढळलीत, जी लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी योग्य नाहीत.
Published : July 3, 2026 at 4:35 PM IST
मुंबई- महाराष्ट्र सरकारने शाळांजवळ लहान मुलांना सहज उपलब्ध होणाऱ्या एनर्जी ड्रिंकवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतलाय. अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी विधानसभेत घोषणा करत सांगितले की, स्टिंगसारख्या एनर्जी ड्रिंकमध्ये काही असे रसायन आढळलीत, जी लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी योग्य नाहीत. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांच्या 500 मीटर परिसरात अशा एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात येणार आहे.
आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत आता गंभीर चर्चा : राज्यात एनर्जी ड्रिंकच्या वाढत्या वापराबाबत आणि त्याच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत आता गंभीर चर्चा सुरू झालीय. कृत्रिम चीज आणि पनीरच्या गुणवत्तेवरून निर्माण झालेल्या वादानंतर आता ‘स्टिंग’सारख्या एनर्जी ड्रिंकचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलाय. विद्यार्थी आणि तरुणांमध्ये या पेयांचे वाढते सेवन लक्षात घेता सरकारने यावर नियंत्रण आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
स्टिंग ड्रिंक आरोग्यासाठी हानिकारक : विधानसभेत भाजपाचे श्रीगोंदा-नगर मतदारसंघाचे आमदार विक्रम पाचपुते यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, या पेयाच्या बाटलीवरच लहान मुले आणि गर्भवती महिलांसाठी ते योग्य नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. तरीही शाळांबाहेर आणि परिसरात हे पेय सहज उपलब्ध होत असून, लहान मुलांमध्ये त्याची सवय लागण्याचा धोका वाढत आहे.
काही घटक मुलांच्या आरोग्यासाठी घातक : पाचपुते यांनी विधानसभेत दावा केला की, स्टिंगसारख्या एनर्जी ड्रिंकमध्ये असलेले काही घटक मुलांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतात. अतिसेवनामुळे झोपेचे विकार, हृदयाचे ठोके वाढणे, अस्वस्थता, चिडचिड आणि मानसिक तणाव यांसारखे परिणाम दिसून येऊ शकतात. त्यामुळे अशा पेयांच्या विक्रीवर कठोर नियंत्रणाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर उत्तर देताना अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, शाळांच्या परिसरात स्टिंगसारख्या एनर्जी ड्रिंकची विक्री होत असल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने राज्यातील सर्व शाळांच्या 500 मीटर परिसरात अशा एनर्जी ड्रिंकच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
फक्त बंद नाही तर जनजागृती करणार : मंत्री झिरवळ यांनी सांगितले की, केवळ विक्रीवर निर्बंध घालणेच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांमध्ये या पेयांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवण्यात येईल. शाळा, पालक आणि संबंधित विभागांच्या माध्यमातून एनर्जी ड्रिंकच्या अतिसेवनाचे दुष्परिणाम समजावून सांगितले जातील. राज्यातील युवकांमध्ये एनर्जी ड्रिंकचा वाढता ट्रेंड आणि त्याचे संभाव्य दुष्परिणाम पाहता हा विषय आता सार्वजनिक आरोग्याचा महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये अशा पेयांच्या वाढत्या वापरावर काही प्रमाणात नियंत्रण येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
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