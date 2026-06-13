सक्षम ताटे प्रकरण पुन्हा चर्चेत; आईच्या आरोपांवर आंचलचा पलटवार
सक्षमचा लहान भाऊ आपल्याशी वारंवार गैरवर्तन करत असल्यामुळेच आपण घर सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचा गंभीर आरोप आंचलने केला आहे.
Published : June 13, 2026 at 5:07 PM IST
नांदेड - येथील गाजलेल्या सक्षम ताटे प्रकरणात सात महिन्यांनंतर पुन्हा एकदा नवा वाद समोर आला असून, आरोप-प्रत्यारोपांमुळे हे प्रकरण पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलं आहे. 27 नोव्हेंबर 2025 रोजी जुन्या नांदेड शहरात घडलेल्या या ऑनर किलिंग प्रकरणाने संपूर्ण राज्य हादरलं होतं. मृत सक्षम ताटेची प्रेयसी आंचल मामीडवार हिने त्याच्या मृतदेहासोबत विवाह केल्याची घटना त्यावेळी राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली होती.
आता सक्षम ताटे यांच्या आईने आंचल मामीडवारवर गंभीर आरोप केले आहेत. आंचलने कुटुंबाला सोडून दिल्यामुळेच आपल्या पतींना मोठा मानसिक धक्का बसला आणि त्यातूनच त्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसंच सक्षमला न्याय मिळवण्यासाठी आम्हालाच एकट्याने संघर्ष करावा लागत असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
मात्र, या आरोपांना आंचल मामीडवार हिने सडेतोड उत्तर दिलं आहे. सक्षमचा लहान भाऊ आपल्याशी वारंवार गैरवर्तन करत असल्यामुळेच आपण ते घर सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचा गंभीर आरोप आंचलने केला आहे. तसंच सक्षमच्या वडिलांचा मृत्यू हा आजारपणामुळे झाला असून त्याचा आपल्या घर सोडण्याशी कोणताही संबंध नसल्याचंही तिनं स्पष्ट केलं आहे. याशिवाय, आपण स्वतःहून घर सोडलं नसून पोलीस प्रशासन आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसारच आपल्याला आजीच्या घरी सोडण्यात आल्याचा दावा आंचलने केला आहे. सोशल मीडियावर आपल्याविरोधात सुरू असलेल्या टीका आणि ट्रोलिंगबाबतही तिने नाराजी व्यक्त केली असून, संपूर्ण सत्य जाणून घेतल्याशिवाय कोणावरही आरोप करू नयेत, असं आवाहन केलं आहे.
एकेकाळी राज्यभर गाजलेल्या सक्षम ताटे प्रकरणात आता नव्या आरोप-प्रत्यारोपांची भर पडली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, पुढे नेमके काय घडते याकडे नांदेडसह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
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