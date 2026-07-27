कोल्हापूर 18 भूमिपुत्र मातृभूमीला अर्पण करणाऱ्या गावावर उपोषणाची वेळ, गायरान जमिनीतील एमआयडीसीचा मुद्दा पेटला
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सैनिक टाकळी येथी एमआयडीसीसाठी (MIDC) गायरान जमीन देण्याच्या निर्णयामुळं गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केलं आहे.
Published : July 27, 2026 at 4:11 PM IST
कोल्हापूर : ब्रिटिश काळापासून गावाला सैनिकी परंपरा, प्रत्येक घरातील एक माणूस सैनिकात आतापर्यंत गावानं तब्बल 18 भूमिपुत्र मातृभूमीला अर्पण केलेत. मात्र, आता गावातील माजी सैनिक आणि गावकऱ्यांना उपोषण करण्याची वेळ आलीय. सैनिकी परंपरा तेवत ठेवणाऱ्या गावाचं नावच 'सैनिक टाकळी' आहे, मात्र आता गावातील गायरान जमिनीवर एमआयडीसी साकारण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याला गावानं एकमुखी विरोध केलाय. देशसेवेसाठी आतापर्यंत दीड हजाराहून अधिक सैनिक घडवणाऱ्या गावात औद्योगिक वसाहत नको, अशी मागणी करत गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केलं आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण : कोल्हापूरच्या शिरोळ तालुक्यातील सैनिक टाकळी गावच्या गट क्रमांक 1350 आणि 1194 या 47 एकर गायरान जमिनीवर औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्यासाठी या विभागाचे आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर प्रयत्नशील आहेत. मात्र सैनिकी परंपरा मोडीत काढून गावच्या हद्दीत प्रस्तावित एमआयडीसी नको अशी मागणी 2023 पासून आंदोलन अंकुश संघटनेच्या पुढाकाराने केलं जात आहे. औद्योगिक वसाहत उभारल्यास गावकऱ्यांचा शेती व्यवसाय, आरोग्य, पर्यावरण या गोष्टीवर याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. गावात घडणारे सैनिक कमी होऊन कामगार वाढतील अशी भीती गावकऱ्यांना आहे. याचाच विचार करून आज गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केलं.
आम्हाला सैनिक तयार करायचे आहेत, कामगार नाही : या उपोषणात सहभागी झालेले माजी ऑर्डीनरी कॅप्टन प्रकाश खोत म्हणाले, पाकिस्तान, चायना, कारगिल युद्धामध्ये सहभागी झालेल्या सैनिकांची मातृभूमी असलेलं 'सैनिक टाकळी गाव' हे जिल्ह्यात सर्वाधिक सैनिक असलेलं गाव म्हणून ओळखलं जातं. या गावात प्रस्तावित असलेली एमआयडीसी होऊ नये, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. गावची ओळख पुसून कोणत्याही प्रकारची औद्योगिक वसाहत आम्हाला नको आहे. आम्हाला सैनिक तयार करायचे आहेत, कामगार नाही असा सज्जड इशाराही प्रशासनाला खोत यांनी दिला.
टाकळी गावातील भूमिपुत्राने देशसेवा केली : देशाला जितक्या सीमा आहेत त्या प्रत्येक सीमेवर सैनिक टाकळी गावातील भूमिपुत्राने देशसेवा केली आहे. काहीजण अजूनही करत आहेत. तरीही गावचा एकमुखी विरोध असताना औद्योगिक वसाहत लादली जात आहे. देश सेवेत असताना आम्ही आपल्या मातृभूमीची सीमा राखत होतो. आता आमच्या गावची सीमा राखायला आम्हाला उपोषण करावं लागत आहे. ज्या गावानं देशासाठी सैनिक घडवलं त्या गावात कारखान्यात काम करणारे कामगार व्हावेत अशीच सरकारची इच्छा आहे का? असा सवाल माजी ऑर्डनरी लेफ्टनंट शामराव पाटील यांनी उपस्थित केला.
...तोपर्यंत जागेवरून हटणार नाही : गावाला सैनिकी परंपरा असताना शिरोळ तालुका महायुतीचे आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याचा घाट घातला आहे. यड्रावकरांनी आतापर्यंत तालुक्यात सात औद्योगिक वसाहती स्थापन केल्या. आता त्याची अवस्था काय आहे, हे एकदा जाऊन पाहावं. औद्योगिक वसाहत रेटण्यासाठी प्रशासन दबाव आणत आहे. मात्र एमआयडीसी रद्द केल्याचा निर्णय होतनाही तोपर्यंत जागेवरून हटणार नाही, अशी भूमिका आंदोलन अंकुश संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक पाटील यांनी व्यक्त केली.
"सैनिक टाकळीची जमीन शासकीय आहेत. या भागातील नागरिकांना रोजगारासाठी 40 ते 50 किलोमीटर लांब जावं लागतं. यासाठीच औद्योगिक वसाहत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीत गारमेंट पार्क उभा करून सुमारे सहा ते सात हजार महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे." - राजेंद्र पाटील यड्रावकर, आमदार
असं मिळालं गावाला 'सैनिक टाकळी' हे नाव : भारताचे तत्कालीन लष्कर प्रमुख पी. पी. कुमार मंगलम यांनी 1968 साली डॉ. रत्नाप्पाण्णा कुंभार यांच्या सहकार्यानं गावाला भेट दिली होती. यावेळी उपस्थित असलेल्या गावातील सेवानिवृत्त सैनिकांनी दाखवलेली शिस्तबद्धता पाहून लष्कर प्रमुखांनी या गावाला सैनिक टाकळी अशी बिरुदावली दिली होती. तेव्हापासून या सैनिकांच्या गावाला 'सैनिक टाकळी' म्हणूनच ओळख मिळाली. गावातील दीड हजाराहून अधिक सैनिकांनी देशसेवा केलीय आणि सध्याही देश सेवेसाठी कार्यरत असल्याचं माजी ऑर्डनरी लेफ्टनंट शामराव पाटील यांनी सांगितलं. या आंदोलनात प्रदीप पाटील, अमर पाटील, अमर वसंत पाटील यांच्यासह गावातील माजी सैनिक, शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.
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