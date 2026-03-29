मुंबईतील खलाशी इराणमध्ये कैद व सुटका, मात्र युद्धात अडकले, बॉम्ब हल्ले सुरू असताना बचावासाठी 1800 किमी बसनं प्रवास...थरारक अनुभवानं अंगावर आला काटा

युद्ध सुरू असलेल्या देशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना मायदेशी परत आणण्यात येत आहे. हे सर्व नागरिक तेथील भयावह अनुभव सांगत आहेत.

इराणमधून सुखरुप मायदेशी परतलेले मुंबईतील खलाशी (ETV Bharat Reporter)
Published : March 29, 2026 at 10:27 PM IST

मुंबई - अमेरिका, इस्रायल आणि इराण या देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा फटका संपूर्ण जगाला बसला आहे. तसाच तो भारतालाही बसला आहे. युद्ध सुरू असलेल्या देशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना मायदेशी परत आणण्यात येत आहे. हे सर्व नागरिक तेथील भयावह अनुभव सांगत आहेत. या युद्ध परिसरात अडकलेल्या मुंबईतील काही खलाशांनी आपला थरारक अन् अंगावर काटा उभा करणारा अनुभव 'ईटीव्ही भारत'शी बोलतांना सांगितला आहे.

कशाप्रकारे ते इराणमध्ये चुकीच्या आरोपांमुळं अडकले गेले? त्यानंतर युद्ध सुरू झालं आणि त्यातही कशाप्रकारे त्यांनी दिवस घालवले? त्यानंतर भारताकडं येण्याचा परतीचा प्रवास केला. याचा अंगावर काटा आणणारा घटनाक्रम या सर्वांनी सांगितला.

चुकीच्या आरोपांमुळं केलं कैद - कॅप्टन विजय कुमार हे दुबईचं तेलाचं जहाज घेऊन निघाले होते. 'व्हॅलेंट रोअर' असं त्यांच्या जहाजाचं नाव होतं. डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात त्यांचं जहाज कारण नसताना चुकीचे आरोप लावून इराणी गस्त पथकानं ताब्यात घेतलं. यावेळी इराणच्या समुद्र हद्दीमध्ये हे जहाज नव्हतं तरीदेखील पथकानं ते ताब्यात घेतलं होतं. पुढं 50 दिवस त्यांची चौकशी केली गेली व त्यांना इराणमध्ये कैदेत ठेवण्यात आलं. 50 दिवस कैदेत त्यांची चौकशी केली गेली. मात्र, या सर्व काळात काहीही निष्पन्न न झाल्यानं या सर्वांवरचे आरोप खोटे आहेत हे सिद्ध झालं. तेलाची तस्करी केली, असा आरोप या सर्वांवर लावण्यात आला होता. जहाजावर एकूण नऊ भारतीय होते, अशी माहिती कॅप्टन विजय कुमार यांनी दिली.

कैदेतून सुटका, पण युद्धात अडकले - अखेर आरोप सिद्ध न झाल्यानं त्यांना कैदेतून बाहेर काढण्यात आलं. मात्र, त्याच काळात सुरू झालं ते इराण आणि इस्रायल- अमेरिका यांच्यातील युद्ध. कैदेतून सुटका झाली. मात्र, आता युद्धातून बाहेर निघण्याचं संकट या सर्व भारतीय नाविकांवर होतं.

1800 किलोमीटर बसनं प्रवास - हे सर्व लोक बंदर अब्बास या ठिकाणी कैदेत होते. नेमकं त्या शहरावरच अमेरिका आणि इस्रायलनं बॉम्ब हल्ले केले. तब्बल तीन दिवस या बॉम्ब हल्ल्यातून स्वतःला वाचवत भारतीय परराष्ट्र खात्याला संपर्क साधत हे लोक बंदर अब्बास येथे राहत होते. अखेर तीन दिवसांनी या सर्व नाविकांना व्हिजा मिळाला. मात्र, युद्ध परिस्थिती असल्यामुळं विमानांची उड्डाणं होत नव्हती, म्हणून या सर्वांनी तब्बल 1800 किलोमीटर बसनं प्रवास केला. यावेळी तीन हजार डॉलर इतका खर्च या सर्वांना आला. हे सर्व अझरबैजान येथे आले. तिथून विमानानं ते मुंबईत पोहोचले आणि सुटकेचा निःश्वास सोडला. मात्र, हा सर्व काळ या सर्व नाविकांसाठी अतिशय भयावह होता, असं ते सांगतात.

बॉम्ब पडत असताना बसनं केला प्रवास - इराणनं ताब्यात घेतल्यावर आरोप सिद्ध न झाल्याने या सर्व खलाशांची सुटका झाली. मात्र, युद्ध सुरू झालं. ज्या शहरात म्हणजेच बंदर अब्बास जिथे यांना ठेवण्यात आलं होतं, त्या शहरावरच इस्रायल आणि अमेरिकेनं बॉम्ब हल्ले सुरू केले होते. स्वतःचा बचाव करत हे सर्व खलाशी त्या शहरात राहत होते. मात्र, व्हिजा मिळून देखील हवाई सेवा बंद होती. यामुळं या सर्वांनी 'बंदर अब्बास'पासून ते थेट 'अझरबैजान'पर्यंत बसनं प्रवास केला. 1800 किलोमीटर इतका बसनं केलेला हा प्रवास होता. संपूर्ण इराण देशावर त्यावेळी अमेरिका आणि इस्रायल या देशांचे बॉम्ब हल्ले सुरू होते. या बॉम्ब वर्षांवामधून या सर्वांनी प्रवास केला.

दिवाळीतही बॉम्ब फोडणार नाही - 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना वेंकटराव जे बोटीमधले थर्ड ऑफिसर होते त्यांनी सांगितलं, "यापुढं मी दिवाळीतही फटाके फोडणार नाही. कोणताही बॉम्ब फोडणार नाही. इतके बॉम्ब फुटताना मी तिथे ऐकले आहेत. त्या बॉम्ब फुटण्याची भीती अजूनही माझ्या मनात आहे. यावेळी बोलताना जहाजावर असलेले केतन मेहता म्हणाले, "आज जरी आम्ही भारतात आलो असलो तरी युद्धकाळात केलेला प्रवासाचा अनुभव अतिशय भीतीदायक होता. अजूनही त्या आठवणी आल्या की, आम्हाला भीती वाटते."

पंतप्रधान मोदी व परराष्ट्र मंत्र्यांचे मानले आभार - भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे कॅप्टन विजय कुमार यांनी विशेष आभार मानले. "वेळोवेळी आम्हाला केलेल्या सहकार्यामुळं आम्ही भारतामध्ये सुखरुप परत येऊ शकलो," असं यावेळी विजय कुमार म्हणाले. युद्धकाळातले ते दिवस आम्ही विसरणार नाही, हे सांगताना मात्र त्यांच्या अंगावर काटा आला असेल.

