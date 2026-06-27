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शिर्डीत धक्कादायक घटना : साईबाबा संस्थानच्या सुरक्षा रक्षकाचा पत्नीवर धारदार शस्त्रानं प्राणघातक हल्ला

शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या सुरक्षा रक्षकानं घरगुती वादातून पत्नीवर प्राणघातक हल्ला केला. गंभीर जखमी पत्नीवर साईबाबा रुग्णालयात उपचार सुरू असून आरोपी पती पोलिसांत हजर झाला.

SAIBABA SANSTHAN SECURITY GUARD
साईबाबा संस्थान सुरक्षा रक्षक हल्ला (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 27, 2026 at 2:40 PM IST

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शिर्डी : साईबाबा संस्थानच्या सुरक्षा विभागात कार्यरत असलेल्या एका सुरक्षा रक्षकानं घरगुती वादातून आपल्याच पत्नीवर धारदार शस्त्रानं हल्ला केला. ही धक्कादायक घटना शनिवारी (दि.27) सकाळी घडली आहे. या गंभीर हल्ल्यात पत्नी अत्यंत गंभीर जखमी झाली असून, तिच्यावर शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या श्री साईबाबा रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत.

अर्चना धिवर यांची प्रकृती चिंताजनक : पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, संदीप धिवर हा शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या सुरक्षा विभागात सुरक्षा रक्षक म्हणून नोकरीस आहे. शनिवारी (दि.27) सकाळी संदीप आणि त्याची पत्नी अर्चना धिवर यांच्यात राहत्या घरी काही कारणावरून जोरदार घरगुती वाद झाला. हा वाद विकोपाला गेला आणि संतप्त झालेल्या संदीप यानं घरात असलेल्या विळ्यासारख्या धारदार शस्त्रानं अर्चना यांच्यावर सपासप वार केले. या भीषण हल्ल्यात अर्चना धिवर या रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळल्या आणि गंभीर जखमी झाल्या. या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक आणि पोलिसांनी तातडीनं धाव घेत जखमी अर्चना यांना उपचारासाठी श्री साईबाबा रुग्णालयात दाखल केलं. डॉक्टरांचं पथक त्यांच्यावर उपचार करत असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

आरोपीची पोलिसांसमोर शरणागती : पत्नीवर हल्ला केल्यानंतर आरोपी पती संदीप धिवर हा स्वतःहून शिर्डी पोलीस ठाण्यात हजर झाला. पोलिसांनी हल्ल्यासाठी वापरलेलं धारदार शस्त्र जप्त केलं असून आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणी शिर्डी पोलीस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार (पूर्वीचे आयपीसी कलम ३०७ - खुनाचा प्रयत्न) गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शिर्डी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रणजित गलांडे यांनी सहकाऱ्यांसह घटनास्थळाची पाहणी केली असून, घरगुती वादाचं नेमकं कारण काय होतं? याचा पुढील तपास शिर्डी पोलीस करत आहेत.

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TAGGED:

SECURITY GUARD ATTACK ON WIFE
साईबाबा संस्थान सुरक्षा रक्षक
साईबाबा संस्थान सुरक्षा रक्षक हल्ला
SHIRDI SECURITY GUARD ATTACKS WIFE
SAIBABA SANSTHAN SECURITY GUARD

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