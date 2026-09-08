साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांना अपघात विम्याचा 'आधार'!
साईबाबा संस्थानच्या वतीनं कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत राबविण्यात येत असलेल्या अपघात विमा योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळू लागला आहे.
Published : September 8, 2026 at 10:29 AM IST
शिर्डी - साईबाबा संस्थानच्या वतीनं कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेला प्राधान्य देत राबविण्यात येत असलेल्या अपघात विमा योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळू लागला आहे. साईबाबा हॉस्पिटलमधील कायमस्वरूपी कर्मचारी बाबूराव गणपत राऊत यांना अपघात विम्याच्या दाव्यापोटी 3 लाख 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली आहे. संकटाच्या काळात संस्थानने घेतलेल्या विमा योजनेमुळे कर्मचाऱ्याला मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.
शिर्डी साईबाबा संस्थानमध्ये हजारो कर्मचारी विविध विभागांमध्ये कार्यरत आहेत. कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी तसेच दैनंदिन जीवनात उद्भवणाऱ्या अपघाती संकटांपासून आर्थिक संरक्षण मिळावे या उद्देशाने संस्थानच्या माध्यमातून इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेकडून जनता अपघात विमा पॉलिसी घेण्यात आली आहे. या पॉलिसी अंतर्गत कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांना केवळ 500 रुपये वार्षिक हप्ता भरावा लागतो.
साईबाबा हॉस्पिटलमध्ये कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेले बाबूराव गणपत राऊत यांचा 26 जानेवारी 2026 रोजी केलवड येथील त्यांच्या राहत्या घरी अपघात झाला होता. या दुर्घटनेत त्यांच्या हाताच्या पंजाच्या काही भागावर गंभीर परिणाम झाला असून हाताच्या बोटांनाही दुखापत झाली होती. अपघातामुळे त्यांच्या हाताच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाला. या दुर्घटनेनंतर राऊत यांनी संस्थानच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावा दाखल केला. आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या दाव्याला मंजुरी मिळाली आणि त्यांना 3 लाख 50 हजार रुपयांची विमा रक्कम मंजूर करण्यात आली. मंजूर झालेल्या विमा दाव्याच्या 3 लाख 50 हजार रुपयांच्या रकमेचा धनादेश इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या पुणे क्षेत्राच्या पोस्टमास्टर जनरल प्रीती अग्रवाल यांनी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्याकडे सुपूर्द केला. या माध्यमातून संस्थानने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी घेतलेल्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ संबंधित कर्मचाऱ्याला मिळाला.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सांगितले की, साईबाबा संस्थानमध्ये 6 हजार 300 हून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामध्ये कायमस्वरूपी, कंत्राटी तसेच आऊटसोर्सिंग पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. संस्थानच्या कामकाजात या सर्व कर्मचाऱ्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेचा आणि कुटुंबीयांच्या आर्थिक भवितव्याचा विचार करून विविध कल्याणकारी उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसाठी संस्थानच्या माध्यमातून इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेद्वारे जनता अपघात विमा पॉलिसी घेण्यात आली आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांना 500 रुपयांच्या वार्षिक हप्त्यात 10 लाख रुपयांपर्यंतचे अपघात विमा संरक्षण मिळते. अपघाती मृत्यू पूर्ण किंवा आंशिक अपंगत्व यांसारख्या परिस्थितीत विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
अपघातामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबावर अचानक आर्थिक संकट कोसळू शकते. अशा परिस्थितीत विमा योजनेमुळे संबंधित कर्मचाऱ्याला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना आर्थिक आधार मिळू शकतो. या पॉलिसीमध्ये अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्वासोबतच मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत तसेच रुग्णालयात दाखल झाल्यास उपचारासाठी आर्थिक संरक्षण अशा विविध सुविधांचा समावेश असल्याचेही गाडीलकर यांनी सांगितले आहे.
साईबाबा संस्थानने अपघात विमा योजनेचा लाभ केवळ कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित ठेवलेला नाही. संस्थानमध्ये कंत्राटी आणि आऊटसोर्सिंग पद्धतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठीही 10 लाख रुपयांची अपघात विमा पॉलिसी घेणे संबंधित कंत्राटदार एजन्सींना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे संस्थानमध्ये विविध माध्यमातून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही अपघाताच्या प्रसंगी आर्थिक संरक्षण मिळण्यास मदत होत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने संस्थानकडून राबविण्यात येत असलेल्या या उपक्रमामुळे अपघातानंतरच्या उपचारांचा आणि कुटुंबावर येणाऱ्या आर्थिक भाराचा काही प्रमाणात सामना करण्यास मदत होत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसोबतच त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक संरक्षण मिळावे हा या योजनेचा महत्त्वपूर्ण उद्देश आहे.
इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या पुणे क्षेत्राच्या पोस्टमास्टर जनरल प्रीती अग्रवाल यांनीही साईबाबा संस्थानच्या या उपक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित केले. कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अशा प्रकारच्या विमा योजना अत्यंत उपयुक्त ठरत असून संकटाच्या काळात त्या कर्मचाऱ्यांना तातडीचा आर्थिक आधार देतात, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे, प्रशासकीय अधिकारी संदीपकुमार भोसले, मुख्य लेखाधिकारी मंगला वराडे यांच्यासह इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेल्या या विमा संरक्षणामुळे अपघाताच्या प्रसंगी आर्थिक मदतीचा हात मिळत असून संस्थानची कर्मचारी कल्याणाबाबतची बांधिलकी अधोरेखित होत आहे.
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