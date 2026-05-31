शिर्डी: साईबाबांच्या चरणी या आठवड्यातील दुसरे मोठे दान; भक्ताकडून 15 लाखांचा हिरे जडीत ब्रोच अर्पण

साईबाबा संस्थानच्या माहितीनुसार, या हिरेजडित ब्रोचचं वजन सुमारे 80 ग्रॅम असून त्यामध्ये मौल्यवान ब्राऊन डायमंड जडविण्यात आला आहे.

भक्ताकडून 15 लाखांचा हिरे जडीत ब्रोच अर्पण
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 31, 2026 at 5:12 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर) : शिर्डीच्या साईबाबांप्रती असलेली अढळ श्रद्धा आणि भक्तीभाव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. दोन दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथील साईभक्त गोविंद गोयल यांनी साईबाबांच्या चरणी 782 ग्रॅम वजनाचा आणि सुमारे 92 लाख 5 हजार 580 रुपये किमतीचा सुवर्ण मुकुट अर्पण केला होता. त्यानंतर आता दिल्लीतील एका साईभक्तानं साईबाबांना सुमारे 15 लाख रुपये किमतीचा हिरेजडित मोरपिसाकार ब्रोच अर्पण करून आपली श्रद्धा व्यक्त केली आहे.

ब्रोचचे वजन सुमारे 80 ग्रॅम : साईबाबा संस्थानच्या माहितीनुसार, या हिरेजडित ब्रोचचं वजन सुमारे 80 ग्रॅम असून त्यामध्ये मौल्यवान ब्राऊन डायमंड जडविण्यात आला आहे. मोरपिसाच्या आकर्षक आकारातील हा ब्रोच सध्या साईबाबांच्या मूर्तीला परिधान करण्यात आला असून त्यामुळे त्यांच्या शृंगारात आणखी भर पडली आहे.

साईभक्ताची ओळख गोपनीय : देशात सोन्याच्या खरेदीबाबत संयम बाळगण्याचं आवाहन होत असतानाही साईबाबांवरील भक्तांची श्रद्धा कायम असल्याचं या सलग दोन मोठ्या देणग्यांमधून स्पष्ट झालं आहे. शिर्डीतील साईमंदिरात देश-विदेशातून येणारे भक्त आपल्या श्रद्धेनुसार मौल्यवान वस्तू, दागदागिने तसेच रोख देणग्या अर्पण करत असतात. त्याच परंपरेचा भाग म्हणून दिल्लीतील या साईभक्तानंही साईचरणी सुमारे 15 लाख रुपये किमतीचा हिरेजडित मोरपिसाकार ब्रोच अर्पण केला आहे.

विशेष म्हणजे, ही देणगी अर्पण करणाऱ्या साईभक्ताने स्वतःची ओळख जाहीर न करण्याची विनंती साईबाबा संस्थानकडे केली आहे. त्यांच्या इच्छेचा मान राखत संस्थानने त्यांची ओळख गोपनीय ठेवली आहे. साईबाबांवरील अथांग श्रद्धा आणि समर्पणाच्या भावनेतून ही मौल्यवान देणगी अर्पण करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. देणगी स्वीकारल्यानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी संबंधित साईभक्तांचा सत्कार केला.

