साईंच्या चरणी साडे तेवीस लाखांचा सुवर्ण हार अर्पण
तेलंगणा राज्यातील साईभक्त के. एस. एस. भगवान यांनी श्रद्धेतून साईबाबांच्या चरणी तब्बल 23 लाख 59 हजार 653 रुपयांचा सोन्याचा हार अर्पण केला.
Published : March 7, 2026 at 7:52 PM IST
शिर्डी - श्रद्धा आणि सबुरीचा महामंत्र देणाऱ्या शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातील लाखो भाविक दररोज शिर्डीत येत असतात. साईबाबांवरील अपार श्रद्धेमुळं अनेक भाविक विविध प्रकारे दान अर्पण करून आपली भक्ती साई चरणी व्यक्त करत असतात. काही भाविक रोख रक्कम, तर काहीजण सोन्या-चांदीच्या वस्तू किंवा इतर मौल्यवान वस्तू साईबाबांच्या चरणी अर्पण करतात. अशाच श्रद्धेपोटी तेलंगाणा राज्यातील एका साईभक्तानं शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या चरणी सोन्याचा हार अर्पण केला आहे.
तेलंगणातील भक्तानं दिलं दान - तेलंगणा राज्यातील हैदराबाद येथील साईभक्त के. एस. एस. भगवान यांनी साईबाबांप्रती असलेल्या निस्सीम श्रद्धेतून साईबाबांच्या चरणी तब्बल 23 लाख 59 हजार 653 रुपयांचा सोन्याचा हार अर्पण केला आहे. के. एस. एस. भगवान हे गेल्या अनेक वर्षांपासून साईबाबांचे भक्त असून ते 1975 सालापासून नियमितपणे शिर्डीत येऊन साईबाबांचे दर्शन घेत आहेत. साईबाबांवरील विश्वास आणि श्रद्धेमुळे त्यांच्या आयुष्यात अनेक चांगल्या गोष्टी घडल्या असल्याचे ते सांगतात. माझ्याकडे आज जे काही आहे ते सर्व साईबाबांच्या आशीर्वादानेच आहे. त्यामुळे साईबाबांना काहीतरी देणगी स्वरूपात अर्पण करण्याची इच्छा अनेक वर्षांपासून होती. अखेर आज तो दिवस आला आणि मला साईबाबांच्या चरणी हा हार अर्पण करता आला, अशी भावना साईभक्त के. एस. एस. भगवान यांनी व्यक्त केली.
23 लाख रुपये किंमतीचा हार - यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या चरणी 193.700 ग्रॅम वजनाचा आकर्षक नक्षीकाम असलेला सुवर्ण-हिरे जडित हार अर्पण केला. या हाराची किंमत 23 लाख 59 हजार 653 रुपये इतकी असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
साई संस्थाननं केला सत्कार - जिल्हा व प्रधान न्यायाधीश तथा साईबाबा संस्थानच्या तदर्थ समितीचे अध्यक्ष शिवाजीराव कचरे यांच्या हस्ते दानशूर साईभक्त के. एस. एस. भगवान यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी संस्थानचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. भक्तांच्या श्रद्धेमुळे साईबाबांच्या चरणी अशा प्रकारच्या मौल्यवान देणग्या वेळोवेळी अर्पण केल्या जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
