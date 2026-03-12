'साईकृपेनं गाडी रुळावर'! कृतज्ञतेपोटी टायर व्यापाऱ्याची शिर्डी साई संस्थानला टायरची देणगी
एका साईभक्तानं साईबाबांना आगळ्या वेगळ्या स्वरुपाची देणगी दिली आहे. त्याचा वापर शिर्डी संस्थानच्या गाड्यांना होणार आहे.
Published : March 12, 2026 at 4:53 PM IST
अहिल्यानगर (शिर्डी) - श्रद्धा आणि सबुरीचा संदेश देणाऱ्या साईबाबांच्या चरणी दररोज लाखो भाविक आपली कृतज्ञता व्यक्त करत असतात. कोणी रोख रक्कम, सोनं-चांदी तर कोणी विविध प्रकारच्या वस्तूंच्या स्वरूपात देणगी अर्पण करताना दिसतात. मात्र, यावेळी एका साईभक्तानं अत्यंत वेगळ्या पद्धतीनं कृतज्ञता व्यक्त करत संस्थानला टायरची देणगी दिली आहे.
16 टायर देणगी स्वरूपात सुपूर्द - शिर्डीजवळील पुणतांबा येथील साईभक्त व टायर व्यावसायिक विलासराव दुरगुडे यांनी शिर्डी साईबाबा संस्थानला तब्बल 2 लाख 99 हजार 999 रुपये किंमतीचे अपोलो एंड्युरंस कंपनीचे 16 टायर देणगी स्वरूपात सुपूर्द केले. संस्थानकडं असलेल्या विविध सेवाभावी वाहनांच्या वापरासाठी हे टायर उपयोगात येणार असल्याची माहिती संस्थानच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. यावेळी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी देणगीदार विलासराव दुरगुडे यांचा सत्कार करून त्यांचे मनापासून आभार मानले.
टायरची दिली देणगी - याबाबत बोलताना देणगीदार साईभक्त विलासराव दुरगुडे म्हणाले, "साईबाबांच्या कृपा-आशीर्वादानं माझं कुटुंब सुखी आणि समाधानी आहे. माझा टायर व्यवसायही चांगला चालत आहे. त्यामुळं अनेक दिवसांपासून साईबाबांच्या चरणी काहीतरी वेगळी देणगी द्यावी, अशी आमच्या कुटुंबीयांची इच्छा होती. विचार करता करता मनात एकच भावना आली की, ज्या साईकृपेनं माझा टायरचा व्यवसाय चांगला चालतो.त्या साईबाबांच्या सेवेत असलेल्या गाड्याही उत्तम चालाव्यात. त्यामुळंच साईबाबांच्या चरणी टायर देणगी देण्याचा निर्णय घेतला." "साईबाबांच्या आशीर्वादानं माझी गाडी रुळावर आली. आता त्यांच्या सेवेत असलेल्या गाड्याही सुरक्षित आणि सुरळीत धावाव्यात," अशी भावनिक भावना विलासराव दुरगुडे यांनी व्यक्त केली.
टायरचा होणार वापर - दररोज देश-विदेशातून हजारो भाविक शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतात. या भाविकांना साईबाबा मंदिराजवळ तसंच साई संस्थानचे भक्त निवास आणि साईबाबा प्रसादलयाजवळ सोडण्यासाठी संस्थानच्या वतीनं मोफत बस सेवा पुरवली जाते. याच गाड्यांना दुरगुडे यांनी देणगी दिलेलं टायर बसवण्यात येणार असल्याचं संस्थानच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे.
70 पोते हरभरे अर्पण - साईबाबा संस्थानचे सेवानिवृत्त कर्मचारी विलास सोपान कोते यांनी साईबाबांच्या चरणी सुमारे 3 लाख 35 हजार रुपये किंमतीचे देशी जातीचे 70 पोते हरभरे अर्पण केले आहेत. या हरभऱ्यांचा उपयोग संस्थानच्या साई प्रसादालयात भाविकांना प्रसादरूपाने देण्यात येणाऱ्या भोजनातील भाजीसाठी करण्यात येणार आहे.
