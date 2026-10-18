साईबाबांच्या चरणी 11 लाखांचे सोन्याचे कडे; संभाजीनगरच्या भक्ताकडून चांदीचा हार अर्पण
शिर्डीत उद्यापासून साईबाबांचा 108 वा पुण्यतिथी उत्सव तीन दिवस मोठ्या भक्तिभावाने साजरा करण्यात येणार आहे.
Published : October 18, 2026 at 1:14 PM IST
शिर्डी : साईबाबांवर देश-विदेशातील लाखो भाविकांची अढळ श्रद्धा आहे. आपल्या सद्गुरूंच्या दर्शनासाठी दररोज हजारो भाविक शिर्डीत येतात. दर्शनासोबतच अनेक भाविक आपल्या श्रद्धेनुसार रोख रक्कम, सोने, चांदी आणि विविध मौल्यवान वस्तू संस्थानला दान करतात.
शिर्डीत उद्यापासून साईबाबांचा 108 वा पुण्यतिथी उत्सव तीन दिवस मोठ्या भक्तिभावाने साजरा करण्यात येणार आहे. अशातच साईबाबांच्या पुण्यतिथी उत्सवाच्या पूर्वसंध्येला भाविकांनी सोन्या-चांदीच्या मौल्यवान वस्तू अर्पण करून आपली श्रद्धा व्यक्त केली. तामिळनाडूतील कोइंबतूर येथील साईभक्त मुरली रंगनाथन यांनी 10 लाख 93 हजार 760 रुपये किमतीचे सोन्याचं कडं साईचरणी अर्पण केलं. तर छत्रपती संभाजीनगर येथील साईभक्त प्रियंका रणजीत वाबळे यांनी 790 ग्रॅम वजनाचा आकर्षक नक्षीकाम असलेला चांदीचा हार साईबाबांना अर्पण केला.
कड्याचं मूल्य 10 लाख 93 हजार 760 रुपये :
तामिळनाडूतील कोइम्बतूर येथील साईभक्त मुरली रंगनाथन यांनी साईबाबांच्या चरणी 80 ग्रॅम वजनाचं शुद्ध सोन्याचं कडं अर्पण केले. या कड्याचं मूल्य 10 लाख 93 हजार 760 रुपये आहे. साईबाबांप्रती श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी हे दान केलं. यावेळी साईबाबा संस्थानचे प्रशासकीय अधिकारी अविनाश कुलकर्णी यांनी मुरली रंगनाथन यांचा सत्कार करून त्यांच्या दातृत्वाबद्दल आभार मानले.
790 ग्रॅमचा चांदीचा हार अर्पण :
दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथील साईभक्त प्रियंका रणजीत वाबळे यांनी साईबाबांच्या चरणी 790 ग्रॅम वजनाचा आकर्षक नक्षीकाम असलेला चांदीचा हार अर्पण केला. याप्रसंगी साईबाबा संस्थानचे जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे यांनी प्रियंका वाबळे यांचा सत्कार करून त्यांच्या दानाबद्दल आभार व्यक्त केले.